مغردون عرب يبحثون عن زوجات على تويتر

مصدر الصورة KARIM SAHIB

#عمانيون_بلا_وظايفOM

نبدأ تقريرنا اليوم من عُمان حيث أطلق مغردون هاشتاغ #عمانيون_بلا_وظايفOM للحديث عن البطالة في البلاد. وحصد الهاشتاغ أكثر من 30 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليكون الأكثر تداولا في عُمان صباح اليوم.

وتحدث المغردون كيف أصبح هاجس البطالة من الأمور المؤرقة للعُمانيين وبالتحديد بين جيل الشباب. وألقى الكثيرون من العمانيين باللوم على العمالة الوافدة، ليتهموها بأنها السبب في انحسار فرص العمل وبقاء المواطنين دون وظائف.

وطالب المغردون الحكومة بإنشاء وظائف جديدة لاستيعاب الخرجين الجدد حتى يتسنى لهم الانخراط في الحياة الاقتصادية في البلاد.

#كيف_نقلل_نسبه_الطلاق

وإلى موضوع آخر حيث انتشر في مصر ودول عربية أخرى هاشتاغ #كيف_نقلل_نسبه_الطلاق ليظهر في أكثر من 125 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقال كثيرون إن أسباب الطلاق تختلف من دولة لأخرى. ومن أبرز أسباب الانفصال وفقا للتغريدات هي الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة، بالإضافة إلى عدم التوافق في العلاقات الجنسية، والاعتداءات الجسدية أو الخيانة الزوجية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات.

وقال البعض إن الأسباب الاقتصادية مسؤولة بالدرجة الأولى عن الطلاق.

#انا_قررت_ابحث_عن_زوجه

مصدر الصورة SAFIN HAMED

وفي نفس الموضوع انتشر هاشتاغ #انا_قررت_ابحث_عن_زوجه حيث ورد في أكثر من 70 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأتت غالبية التغريدات من الشباب حيث كتبوا عن رغبتهم بالزواج والاستقرار في الحياة. وانتشر الهاشتاغ في دول عربية عدة مثل السعودية والإمارات ومصر والعراق.