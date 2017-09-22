السعوديون يشيدون بـ"بطل" أنقذ طفلا من أعلى سلالم متحركة

قضايا اليوم: انتشار مقطع في السعودية لرجل ينقذ طفلا من أعلى سلالم متحركة والمغردون يشيدون بشجاعته، وفي لبنان ردود فعل على خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون في الأمم المتحدة الذي أكد فيه على عدم تجنيس اللاجئين في بلاده.

#الشمري_ينقذ_طفل_من_الموت

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نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث تداول المغردون مقطع فيديو يظهر رجلا وهو ينقذ طفلا من أعلى سلالم متحركة بسوق تجاري في مدينة حائل.

وفي الفيديو يظهر الطفل الصغير وهو يتعلق بحافة السلالم المتحركة من الناحية السفلى، قبل أن تنطلق به السلالم إلى الناحية العليا وهو لا يزال متعلقا بالحافة، وذلك قبل أن يهرع إليه أحد المواطنين وينتشله.

ودشن المغردون هاشتاغ #الشمري_ينقذ_طفل_من_الموت، مشيرين إلى أن المواطن الذي أنقذ الطفل هو من قبيلة شمر التي تتواجد في مدينة الحائل.

وعبر الهاشتاغ شكر المستخدمون الرجل على شجاعته مشيدين بسرعة بديهته.

وورد على الهاشتاغ أكثر من خمسين ألف تغريدة.

ميشال عون

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وننتقل إلى لبنان حيث تناول المغردون خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون في الأمم المتحدة أمس.

وكان من النقاط التي تناولها المستخدمون ما قاله الرئيس اللبناني بشأن قضية اللاجئين في لبنان.

وتداول المستخدمون مقطع فيديو له من خطابه في الأمم المتحدة وهو يقول: "لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجئ ولا لنازح مهما كان الثمن، والقرار بهذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا."

كما نشر حساب الرئيس التصريح عبر تويتر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @General_Aoun لبنان لن يسمح بالتوطين لا للاجئ ولا لنازح مهما كان الثمن، والقرار بهذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا — General Michel Aoun (@General_Aoun) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

وأشاد عدد من المستخدمين اللبنانيين بموقف عون تجاه اللاجئين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SabbaghManar انه العماد ميشال عون يا سادة..عندما يكون للبنان رئيس جمهورية قوي وشريف ولا يخشى مواجهة ترامب من حيث هددنا بالتوطين..انه عهد الذهب لا الخشب✌🏻 pic.twitter.com/VGvHlhWm0v — Manar Sabbagh (@SabbaghManar) ٢١ سبتمبر، ٢٠١٧

بينما رأى آخرون أن المعاملة يجب أن تكون بالمثل وعلى البلدان الأخرى طرد اللبنانيين منها.

وانتشر هاشتاغ حمل اسم الرئيس اللبناني ليظهر في أكثر من ألفي تغريدة.