مطالبات بـ #إعفاء_وزير_التعليم في السعودية بسبب صورة "يودا" مع الملك فيصل

محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، من بينها وفاة مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين في مصر، ومطالبات بإعفاء وزير التعليم في السعودية، ودعوات في المغرب بتمكين طلبة "البكالوريا القديمة" من التسجيل في الجامعات، ومشروع قانون إسقاط الجنسية في مصر.

مطالبات بـ #إعفاء_وزير_التعليم بسبب صورة "يودا" مع الملك فيصل

أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ بعنوان "إعفاء وزير التعليم" ، وذلك بعد تداول صورة يظهر فيها "كائن فضائي" بجوار الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز في كتاب الدراسات الاجتماعية والوطنية للمرحلة الثانوية.

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ولقد أثار الخطأ الذي وقعت فيه وزارة التربية انتقادات كبيرة، ما حدا بوزير التعليم أحمد العيسى لإصدار اعتذار وتشكيل لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ.

ورغم الاعتذار، فإن المغردين هاجموا الوزير وطالبوا بإقالته من منصبه قائلين إن لا مؤشرات على تحسن التعليم في السعودية.

وعبر #العيسي_يسيء_للملك_فيصل، تداول مغردون صورا قالوا إنها تظهر الأخطاء الفادحة في المقررات والكتب المدرسية وانتقدوا قرارات الوزير السابقة كقرار إضافة ساعة يومية للدوام المدرسي تحت اسم "ساعة النشاط" مؤكدين أنها كلها قرارات تستوجب إقالته من منصبه.

من جهة أخرى، دافع مغردون عن الوزير ووصفوا الاتهامات الموجهة له بالتقاعس في عمله "بالكيدية".

وفاق عدد التغريدات عبر هاشتاغ "إعفاء وزير التعليم" 150 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mona_alradady #اعفاء_وزير_التعليم هناك عمل ممنهج ضد هذا الوزير لماذا هذا التوقيت المتزامن مع اليوم الوطني ! وبصورة للملك فيصل وبصفحة في منتصف المنهج ! — منى بنت فهد (@mona_alradady) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lov__17 #اعفاء_وزير_التعليم عندما نطالب ب اعفاء وزير نحن نرفع صوت واحد نريد ان نرتقي نريد الافضل نريد ان نتطور اذا لم يتطور التعلم لن تتطور البلاد. — بنت محمد. (@lov__17) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

#مهدي_عاكف

احتل هاشتاغ #مهدي_عاكف مركزا متقدما في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية، عقب وفاة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين، مهدي عاكف.

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وسجل هاشتاغ #مهدي_عاكف أكثر من 60 ألف تغريدة.

ونعى مغردون الرجل الراحل ونددوا بما وصفوه بالسياسيات القمعية ضد المعتقلين في السجون المصرية.

ورأى مغردون أن وفاة عاكف في السجن تجسد حالة الإهمال الطبية والظروف الانسانية المزرية التي يعاني منها السجناء في مصر، حسب قولهم.

من جهة أخرى، نفى مغردون ما يردد البعض عن الممارسات غير الانسانية التي يتعرض لها المعتقلون في مصر ووصفوها بالافتراءات. كما وجه بعضهم انتقادات لاذعة لجماعة الاخوان المسلمين.

من جهة أخرى، نفى مغردون ما يردد البعض عن الممارسات غير الانسانية التي يتعرض لها المعتقلون في مصر ووصفوها بالافتراءات. كما وجه بعضهم انتقادات لاذعة لجماعة الاخوان المسلمين.

#من_حقي_نقرا.. هاشتاغ يصل للبرلمان المغربي

عادت المطالب في المغرب بتمكين حاملي شهادة "البكالوريا القديمة" من التسجيل في الجامعات، للواجهة مجددا.

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ويأتي هذا بعدما نشر طالب فيديو يشتكي فيه من منعه من التسجيل في شعبة القانون بإحدى الجامعات المغربية، لأنه متحصل على شهادة بكالوريا قديمة تعود إلى عام 1999. وتشترط الجامعات المغربية أن يحصل المرشحون على شهادة بكالوريا تعود إلى العام الدراسي السابق للتسجيل في الجامعة أو ألا تتجاوز في قدمها مدة العامين على أقصى تقدير.

وفي الإطار ذاته، دشن نشطاء على موقع فيسبوك هاشتاغ #من_حقي_نقرا تطالب الحكومة بالسماح للطلبة بإكمال مشوارهم الدراسي مهما كانت سنة حصولهم على شهادة البكالوريا، مؤكدين أن الرغبة في التعليم لا ينبغي أن تتقيد بسن معين أو بحدود.

وشهدت حملة #من_حقي_نقرا مشاركة واسعة من قبل نشطاء سياسيين مغاربة إذ أوصلوا القضية إلى قبة البرلمان المغربي.

#سحب_الجنسية_المصرية

لا يزال مشروع قانون إسقاط الجنسية في مصر يثير جدلا كبيرا على مواقع التواصل في البلاد.

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وكان مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام" للدولة.

وعبر هاشتاغ #سحب_الجنسية_المصرية، تراوحت آراء المغردين بين ترحيب واستنكار وسخرية من المشروع الجديد.

فقد عَبَّر قطاع من المغردين عن فرحتهم بإسقاط الجنسية عن من أسموهم بأعداء الوطن، قائلين إن هذا القرار يطبق في دول عديدة في العالم.

بينما هاجم آخرون مشروع القانون واعتبروه يستهدف المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.