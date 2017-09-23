غضب بسبب #بدون_يحرق_نفسه في الكويت

مطالبات بحل قضية البدون في الكويت بعد تداول مقطع مصور قيل إنه يظهر شابا من البدون وهو يضرم النار في جسده.

أضرم شاب من البدون، النار في جسده أمام مركز شرطة محافظة الجهراء الكويتية، في محاولة انتحار فاشلة.

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT

وقد تداول نشطاء كويتيون مقاطع فيديو قالوا إنها للشاب خلال محاولته اضرام النار في جسده قبل أن تنجح الشرطة في إنقاذه وإسعافه للمستشفى.

وتعقيبا على الحادثة، قال وزارة الصحة الكويتية " إن حالة الشاب الذي أقدم على إحراق نفسه، وهو من فئة البدون، حرجة وصعبة" مضيفا أن "نسبة الحروق في جسده فاقت 70%."

قضية البدون تعود للواجهة

كما ذكر نشطاء من البدون على تويتر أن الشاب في العشرينات من عمره، ويعاني من حالة اكتئاب شديدة نظرا لظروفه المعيشية الصعبة.

ولاقت الحادثة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر هاشتاغ بعنوان #بدون_يحرق_نفسه مسجلا أكثر من 60 تغرية منذ تدشينه صباح الجمعة 23 سبتمبر/ أيلول.

ورغم تضارب الروايات حول الأسباب التي دفعت بالشاب الانتحار، إلا أن معظم المغردين ربطوا محاولة الانتحار بالظروف القاسية التي يعاني منها البدون في الكويت.

مصدر الصورة YASSER AL-ZAYYAT

وغردت شجن القحطاني قائلة " #بدون_يحرق_نفسه كل حججكم واهية في التبرير لحرمانهم من أابسط حق بشري (الجنسية ) .. لم يسرقوا الميزانيات ويهربوا لأوروبا "فقط يريدون هوية"."

وعلى نفس المنوال، علق المدون بشار قائلا " قبل أن يحرق البدون نفسه، حرقت الكويت نفسها إنسانيا وأخلاقيا بتجاهل حقوق الأقليات بالوطن."

وشدد مغردون على ضرورة حل قضية البدون، قائلين إن السكوت على ما حدث دليل على تبلد المشاعر واجحاف القوانين.

وفي هذا السياق، كتب حساب "سنابل " على تويتر" لو كنا في بلد آخر غير عنصري لا اهتزت المشاعر وانتقضت الضمائر لمثل هذه الحادثة المؤلمة #عظم_الله_اجورنا بموت الانسانية."

وتساءل المغرد علي دشتي قائلا:" ما الذي يضر الحكومة لو وفرت لهم حياةً كريمة.. تعليم صحة سكن وظائف..الخ العيش الكريم هو أساس حياة كل إنسان وأبسط حقوقه #بدون_يحرق_نفسه."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdllah_fhhad #بدون_يحرق_نفسه

حرقه ظلم وطغيان اللجنة المركزية التي لم تقدم إلا الحلول الترقيعية وما زادوا قضية البدون إلا تعسفا وظلماً وافتراءاً — م عبدالله فهاد (@Abdllah_fhhad) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlHerbesh #بدون_يحرق_نفسه

١-لم يحرق نفسه بل حرقه كل من حرمه حقوقه المدنية والانسانية

اقرار قانون الحقوق المدنية والانسانية أصبح واجبا لا يجوز تأجيله — د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

الفئات المهشمة في العالم العربي

كما أعادت الحادثة النقاش الفئات المهشمة وقانون منح الجنسية في العالم العربي.

ورأى نشطاء ومغردون أن حالة الشاب لم تلخص حالة البدون فقط بل جسدت حالة المضطهدين في العالم العربي والطبقات المهمشة، التي تعاني من ظلم اجتماعي و نظرة دونية تغذيها بعض المفاهيم الثقافية البالية، حسب قولهم.

وقد دفعت الحادثة البعض إلى إطلاق لقب "بوعزيزي الكويت" على الشاب وناشدوا الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمشكلة البدون وإقالة اللجنة المركزية فورا.

ويرى قطاع من المغردين أن ما حدث في الكويت أمر يتكرر كل يوم في الدول العربية، قائلين إن النظام السياسي والاجتماعي العربي يعمل ﻋﻠﻰ إﻗﺼﺎء وﺗﻬﻤﻴﺶ أﻓﺮاد وﺟﻤﺎﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ طبقا لاعتبارات مختلفة.

ودعا المغردون إلى تطوير قوانين منح الجنسية في العالم العربي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ameer3111983 #بدون_يحرق_نفسه

هذا حال العرب للأسف لازم الشعب يبادر بأشياء جنونية ،، وبعدها المسؤول يلتفت للقضية ويكون حل لها وبالقانون ، طيب وينكم زمان !؟ — أمير حمد (@ameer3111983) ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٧

في المقابل، يرفض مغردون تشبيه قضية البدون في الكويت بما يحدث في باقي المجتمعات العربية واصفين القضية بالمعقدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WahabAlbabtain نريد لهم حياة كريمة وإنسانية وحقوق مدنية غير منقوصة، تعليماً وعلاجا وغيرها

إهمال هذه الفئة سيعمق المشكلة وهذا ما لن نسمح به#بدون_يحرق_نفسه — عبدالوهاب البابطين (@WahabAlbabtain) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ThamerAlsuwait #بدون_يحرق_نفسه .. هي بلا شك نتاج جريمة بحق الانسانية و ردود أفعالنا يجب أن تتجاوز التصريح أو التغريد لأننا كلنا مسؤول سلطة و نواب و شعب — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) ٢٢ سبتمبر، ٢٠١٧

من هم البدون؟

والبدون هم فئة من سكان الكويت لا تحمل جنسية أي دولة. ويعتبر البدون أنفسهم مواطنين كويتيين يجب أن ينالوا حقوق المواطنة كاملة، بينما ترفض الحكومة ذلك وتعتبرهم أشخاصًا مقيمين بصورة غير مشروعة على أراضيها.

وتفيد منظمات حقوقية بأن عدد البدون يفوق 120 ألف شخص معظمهم محرومون من أبسط حقوقهم المدنية كالتعليم والسفر.

من جهة أخرى، تقدر السلطات الكويتية عدد البدون بـ 100 ألف شخص، لكنها لا تعترف إلا بنحو 32 ألفا منهم، وتقول إن الباقين ينتمون إلى جنسيات أخرى و بأنهم أخفوا جنسياتهم الأصلية ويصعب إثبات انتمائهم إلى أي دولة أخرى.

وتشير بعض الدراسات إلى أن البدون من أبناء البادية الرحل من قبائل شمال الجزيرة العربية.

وقد شهدت قضية البدون مراحل وفصول عديدة لحل مشكلتهم. ومن أكثر المقترحات الحكومية لحل القضية وأكثرها إثارة للجدل، عرض توطين البدون بجزر القمر.