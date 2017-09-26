قلق فلسطيني على وسائل التواصل من اندلاع أعمال عنف بعد الهجوم على مستوطنة يهودية
هجوم على مستوطنة إسرائيلية
نبدأ تقريرنا اليوم من الأراضي الفلسطينية حيث جذب الهجوم الذي نفذه فلسطيني وقتل فيه ثلاثة إسرائيليين بإطلاق النار عليهم عند مدخل مستوطنة يهودية اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحدث الفلسطينيون عن خوفهم من تداعيات هذا الهجوم على المدنيين وفرص أي عمل اسرائيلي انتقامي. وكتب البعض أن السبب الرئيسي لمثل هذه الأعمال هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والنشاطات الاستيطانية.
وبينما أظهر البعض فرحهم بالعملية، أبدى غالبية المغردين خوفهم من إمكانية اندلاع أعمال عنف بين الطرفين على خلفية ما جرى.
#كردستان
وإلى موضوع آخر حيث استمر اهتمام المغردين العرب باستفتاء كردستان العراق والذي بلغت نسبة الإقبال على التصويت عليه 72 في المئة.
وانتشر هاشتاغ #كردستان للحديث عن الموضوع حيث حصد أكثر من 40 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ونشر البعض صورا تظهر احتفالات الأكراد في سوريا وإيران بالاستفتاء.
وعبر عدد من العراقيين عن خوفهم من تداعيات الاستفتاء وما إذا كان سيؤدي إلى تقسيم العراق.
#عمانيون_بلا_وظايفOM3
وفي سلطنة عُمان انتشر هاشتاغ #عمانيون_بلا_وظايفOM3 للحديث عن مسألة البطالة وعدم قدرة العديد من الشباب على الحصول على عمل بعد تخرجهم من الجامعة.
وأشار عدد من المغردين إلى أهمية توفير فرص عمل للشباب خريجي الجامعات، عوضا عن المتقاعدين الذين يوظفون في القطاع الخاص، وفقا لما كتبه المغردون.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 35 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.