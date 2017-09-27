أشعل القرار الملكي بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة مواقع التواصل الاجتماعي داخل العالم العربي وخارجه، في الوقت نفسه انقسم المغردون حول إعلان تويتر اختباره لزيادة حروف التغريدات.

السماح للمرأة السعودية بالقيادة يشعل تويتر بداخل المملكة

مصدر الصورة Saudi Foreign Ministry Image caption صورة نشرتها وزارة الخارجية السعودية

أثار قرار الملك سلمان مساء الثلاثاء بالسماح للمرأة السعودية بإصدار رخصة قيادة اهتماما بالغا حول العالم، متصدرا اهتمامات المغردين في العالم العربي.

وظهر عدد من الهاشتاغات بعد صدور القرار كان أبرزها #الملك_ينتصر_لقياده_المراه الذي ظهر في أكثر من 700 ألف تغريدة، شكر المغردون من خلاله الملك سلمان على القرار التاريخي.

وأشاد العديد بما وصفوه بنضال الناشطات السعوديات الذي تسبب في إصدار القرار، بحسب رأيهم.

وكانت مجموعة من النساء السعوديات قد قدن سياراتهن في عام 1990 في شوارع الرياض متحديات القانون الذي كان لا يسمح لهن بالقيادة، مطالبين بتغييره، ما أدى إلى توقيفهن من قبل السلطات.

وغردت منال الشريف الناشطة السعودية التي شاركت في حملات طالبت بالسماح للمرأة بالقيادة، مشيرة إلى إن الخطوة القادمة برأيها هي التخلص من نظام الولاية السعودي.

كما قامت الناشطة السعودية لجين الهذلول والتي تم توقفيها من قبل عندما قامت بتحدي قانون منع المرأة من القيادة في المملكة، حيث قادت سيارتها نحو الحدود قادمة من الإمارات وعلقت هناك علي الحدود لمدة 24 ساعة، بالتعليق على القرار بعد صدوره ونشرت على حسابها على تويتر تغريدة مقتضبة.

من جانبه رأى رجل الأعمال السعودي والمالك السابق لنادي الهلال عبد الرحمن بن مساعد إن القرار مبني على رؤية واستراتيجية من القيادات وليس له علاقة بحملات الناشطات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulrahman #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة

قرار مبني على دراسة واستراتيجية ورؤية معلنة من سنتين واتُّخِذ لأنه يصب في مصلحة الوطن ولايصح تجييره لنضال ناشطات — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

كما ظهرت هاشتاغات بداخل السعودية تعارض القرار، كان أبرزها #حريم_بيتي_لن_يقودوا، و#الشعب_يرفض_قياده_المراه في أكثر من 300 ألف تغريدة منذ صدور القرار.

وعبر هاشتاغ #الشعب_يرفض_قيادة_المرأة كتبت إحدى المستخدمات: "نرفض وبقوة القرار. أهتموا بمصالح المرأة غير السواقة. وفرو لها الوظيفة وغيرها من مصالح تهم المرأة أكثر من سياقة السيارات."

زيادة حروف التغريدات

واستحوذ على اهتمام المغردين بداخل العالم العربي وخارجه إعلان شركة تويتر اختبارها لزيادة أحرف التغريدات إلى 280 حرفا، عوضا عن 140 حرف.

وأعلن تويتر عن الاختبار الجديد في تغريدة له.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Twitter Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔



We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇https://t.co/C6hjsB9nbL — Twitter (@Twitter) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

وانتشر هاشتاغ #تويتر_اكثر_من_140_حرف ليظهر في أكثر من خمسة آلاف تغريدة.

وعارض العديد القرار بشدة، قائلين إن زيادة حروف التغريدة سوف يفقد تويتر ما يميزه.

واقترح أخرون أن يوفر تويتر خاصية تعديل التغريدة بعد نشرها، والتي لا تتوافر حاليا، عوضا عن زيادة حروف التغريدات.