مغردون سعوديون: #نحن_بنات_سلمان_لانريد_القياده

قضايا اليوم: استمرار النقاش حول السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، وإحياء لذكرى عاشوراء في عدد من الدول العربية.

#نحن_بنات_سلمان_لانريد_القياده

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نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث يستمر الزخم حول السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وانتشر بصورة كبيرة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية هاشتاغ حمل عنوان #نحن_بنات_سلمان_لانريد_القياده

وورد على الهاشتاغ أكثر من 200 ألف تغريدة.

وتنوعت الآراء التي وردت على الهاشتاغ، بين مؤيد للهاشتاغ ومعارض له.

وكتبت إحدى المستخدمات: "نحن لسنا في حاجه للقيادة بقدر حاجتنا للدخل نريد وظائف نريد صرف رواتب لربات البيوت والستر فبيوتنا هذا كل ما نريد."

بينما غرد مستخدم اخر: "تحيه وإجلال واحترام لكل بنت وامرأه حرة ترفض لنوقف المد العلماني والليبرالي."

بينما كان لآخرين رأي مخالف.

#عاشوراء

مصدر الصورة Getty Images Image caption مسجد في المنامة في يوم عاشوراء

وننتقل إلى موضوع اخر حاز على اهتمام المغردين وهو حلول يوم عاشوراء اليوم الأحد.

وانتشر هاشتاغ #عاشوراء في أكثر من دولة عربية صباح الأحد وورد عليه أكثر من خمسين ألف تغريدة.

ويحل يوم ذكرى عاشوراء في العاشر من محرم كل عام، ويعتبره المسلمين الشيعة يوم حزن إذ قتل فيه الحسين، حفيد النبي محمد والإمام الثالث لدى المسلمين الشيعة، في معركة كربلاء.

وانتشر ايضا هاشتاغ #ياحسين الذي ورد عليه أكثر من سبعين ألف تغريدة.

ونشر المغردون صورا ومقاطع تظهر تجمعات لإحياء الذكرى.