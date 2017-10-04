مصر: ردود فعل عبر تويتر على #المصالحة_الفلسطينية

قضايا اليوم: في مصر، ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح بوساطة مصرية، وفي السعودية، هاشتاغ ساخر يطالب السلطات بتسهيل زواج السعودي من النساء الأجانب.

#المصالحة_الفلسطينية

مصدر الصورة MAHMUD HAMS Image caption إسماعيل هنية بجانب رئيس المخابرات العامة المصرية

نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث جاءت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح بوساطة مصرية.

واستخدم المغردون هاشتاغ #المصالحة_الفلسطينية الذي ظهر في نحو خمسة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وناقش مستخدمون مصريون زيارة الوفد المصري إلى قطاع غزة للإشراف على المصالحة.

وأشاد عدد من المستخدمين بما وصفوه نجاح الوساطة المصرية وخاصة جهاز المخابرات لحل الأزمة، وكتب أحدهم: "وعادت شمس مصر تسطع فوق محيطها الإقليمي لتنشر السلام ورحمة".

ونشر الإعلامي المصري جمال سلطان صورة لمدير المخابرات العامة المصرية مع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي بحماس وهما يتعانقان.

كما نشر مستخدمون صورة اخرى لاسماعيل هنية جالسا بجانب الإعلامي المصري عمرو أديب مشيرين إلى قضية التخابر مع حماس التي يحاكم عليها الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.

#نريد_تسهيل_زواج_بأجنبية

وفي السعودية طالب عدد من الرجال السعوديين عبر تويتر تسهيل الزواج بأجنبية، كما جاء على الهاشتاغ الساخر #نريد_تسهيل_زواج_بأجنبية الذي انتشر بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من مئة ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وانقسمت الآراء على الهاشتاغ بين من يؤيده ويرفضه.

وكتب أبو موسى: "ايه والله تجيك أجنبية جميلة وكلها اخلاق وتخدمك ومهر قليل هذي اللي تستاهل تاخذها".

بينما رأى مستخدم أخر إن الأفضل هو الزواج من بنات "ديرتك" على حد وصفه.