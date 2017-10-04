صورة سعودي يعلم زوجته القيادة تثير الجدل

انتشرت على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي صورة تظهر مواطنا سعوديا يعلم زوجته القيادة.

مصدر الصورة @badughaish Image caption الصورة التي نشرها فيصل بادغيش والتي تظهره وهو يدرب زوجته على القيادة

ويأتي ذلكبعد أيام منقرار المملكة العربية السعودية السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وعلق فيصل بادغيش ناشر الصورة في تغريدته قائلا: "بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام #السماح_بقيادة_المرأة #لنقود_معاً #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة".

كان بادغيش و زوجته ينتظران القرار بفارغ الصبر، خاصة أنها كانت تود تعلم القيادة منذ فترة، كما قال في حوار مع بي بي سي عربي.

وما أن صدر القرار الملكي، حتى بدأ بادغيش بتدريبها في مكان خاص بنهاية الأسبوع "لأنه الوقت الوحيد الذي تستطيع فيه التدرب خلال النهار موفرا رؤية واضحة لها".

وأضاف بادغيش أن الدافع وراء نشر الصورة هو إظهار تأييده وتشجيعه لباقي الرجال على مساعدة قريباتهم في التدرب على القيادة.

و يقول بادغيش إن هدفه أيضا تشجيع النساء على التدريب بطريقة قانونية، إذ أنه من غير المسموح حاليا للنساء التدرب في الشوارع العامة.

ويبدو أن نساء أخريات بدأن بالفعل التدرب على أيدي أفراد من عائلاتهن.

ولاقت التغريدة رواجا كبيرا، إذ حصلت على أكثر من ثمانية آلاف إعادة تغريد وحوالي ثلاثة آلاف تعليق.

وسألت بي بي سي بادغيش عن ردة فعله وإن كان تفاجأ بالتفاعل مع تغريدته، فأجاب:" بالتأكيد! أحد أعز أصدقائي عنده أكثر من مليون متابع أخبرني أنه لم ير نصف هذه الأرقام من قبل في تغريدة واحدة."

لكن الصورة أثارت جدلا كبيرا على تويتر، إذ انقسم المعلقون بين مؤيد ومعارض.

أما المنتقدون فاستنكروا نشر بادغيش صورة زوجته، وهو أمر غير معتاد في المجتمع السعودي المحافظ.

و استغربت أيضا مستخدمة من رؤية صورة تجمع رجلا سعوديا بزوجته منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

و لكن بالرغم من التعليقات السلبية، فإن باغديش يأمل أن يرى الآخرون "الإيجابيات التي تفوق السلبيات".