اهتمام كبير عبر تويتر بمباراة #سوريا_استراليا
قضايا اليوم: تفاعل واسع حول مباراة كرة القدم التي جمعت المنتخب السوري مع الاسترالي ضمن مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم، وانتشار هاشتاغ #شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده في السعودية، وفي مصر اهتمام بذكرى حرب 6 أكتوبر.
#سوريا_استراليا
نبدأ اليوم تقريرنا بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مباراة كرة القدم التي جمعت المنتخب السوري مع الاسترالي ضمن مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018، أمس الخميس.
وناقش المباراة كثير من المستخدمين من السوريين وغيرهم إذ نجد انتشارا واسعا لهاشتاغ #سوريا_استراليا الذي ظهر في أكثر من 60 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وتابع العديد من مشجعي المنتخب المباراة باهتمام بالغ آملين أن يتمكن منتخبهم من التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة.
كما أشاد مستخدمون باللاعب عمر السومة الذي سجل هدف التعادل في وقت متأخر من المباراة.
#شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده
وننتقل إلى السعودية حيث ظهر هاشتاغ #شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده في إشارة إلى الشيخ سلمان العودة الذي اعتقلته السلطات السعودية الشهر الماضي.
وغرد ابنه عبر الهاشتاغ كاتبا إنه لم يصله خبر من والده منذ اعتقاله.
وانتقد مستخدمون قرار اعتقال العودة.
بينما كان لآخرين رأي مخالف.
وورد على هاشتاغ #شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده أكثر من خمسة آلاف تغريدة منذ ظهوره.
#حرب_اكتوبر
وفي مصر تفاعل المستخدمون مع ذكرى حرب 6 أكتوبر / تشرين الأول بين مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء المصرية.
وظهر هاشتاغ #حرب_اكتوبر في أكثر من 8 آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
ونشر مستخدمون صورا أرشيفية من الحرب، مشيدين بالفوز الذي حققته مصر ضد إسرائيل عندما نجحت القوات المصرية في عبور قناة السويس التي تفصل سيناء عن باقي مصر، وتمكنت من فتح ثغرات في خط بارليف الدفاعي.