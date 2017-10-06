اهتمام كبير عبر تويتر بمباراة #سوريا_استراليا

قضايا اليوم: تفاعل واسع حول مباراة كرة القدم التي جمعت المنتخب السوري مع الاسترالي ضمن مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم، وانتشار هاشتاغ #شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده في السعودية، وفي مصر اهتمام بذكرى حرب 6 أكتوبر.

#سوريا_استراليا

مصدر الصورة Getty Images Image caption هدف التعادل الذي سجله عمر السومة

نبدأ اليوم تقريرنا بالتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مباراة كرة القدم التي جمعت المنتخب السوري مع الاسترالي ضمن مباراة ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى بطولة كأس العالم روسيا 2018، أمس الخميس.

وناقش المباراة كثير من المستخدمين من السوريين وغيرهم إذ نجد انتشارا واسعا لهاشتاغ #سوريا_استراليا الذي ظهر في أكثر من 60 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nPgHXCKc3H4KrbO أولاً نتمنى لسوريا والشعب السوري ان يفرج همه ويحل كربته يارب اننا نفرح ف فرح العشب ونحزن لحزنه ف مابالك بفوزه وتأهله لروسيا #سوريا_استراليا — النقباوي (@nPgHXCKc3H4KrbO) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وتابع العديد من مشجعي المنتخب المباراة باهتمام بالغ آملين أن يتمكن منتخبهم من التأهل لنهائيات كأس العالم لأول مرة.

كما أشاد مستخدمون باللاعب عمر السومة الذي سجل هدف التعادل في وقت متأخر من المباراة.

#شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده

مصدر الصورة Twitter

وننتقل إلى السعودية حيث ظهر هاشتاغ #شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده في إشارة إلى الشيخ سلمان العودة الذي اعتقلته السلطات السعودية الشهر الماضي.

وغرد ابنه عبر الهاشتاغ كاتبا إنه لم يصله خبر من والده منذ اعتقاله.

وانتقد مستخدمون قرار اعتقال العودة.

بينما كان لآخرين رأي مخالف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NAlgaidi #شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده



لو احترم نفسه وكان مواطن عادي واستمتع بحياته كان بين اطفاله

لكنه ابى الا ان يسير الا هذه النهايه التي تليق به — Ⓜ️ابـــــــــو وفي (@NAlgaidi) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وورد على هاشتاغ #شهر_علي_اعتقال_الشيخ_العوده أكثر من خمسة آلاف تغريدة منذ ظهوره.

#حرب_اكتوبر

مصدر الصورة Getty Images Image caption 11 من أكتوبر/تشرين الأول 1973: دبابة مدمرة في شبه جزيرة سيناء

وفي مصر تفاعل المستخدمون مع ذكرى حرب 6 أكتوبر / تشرين الأول بين مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وظهر هاشتاغ #حرب_اكتوبر في أكثر من 8 آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونشر مستخدمون صورا أرشيفية من الحرب، مشيدين بالفوز الذي حققته مصر ضد إسرائيل عندما نجحت القوات المصرية في عبور قناة السويس التي تفصل سيناء عن باقي مصر، وتمكنت من فتح ثغرات في خط بارليف الدفاعي.