تويتر: قطريون يؤكدون جاهزية بلدهم لاستضافة كأس العالم 2022

قضايا اليوم: قطريون يؤكدون جاهزية بلدهم لاستضافة كأس العالم 2022 عبر هاشتاغ #مونديال2022_فخر_للعرب، ومصريون يطالبون بضم اللاعب المصري المعتزل محمد أبو تريكة إلى صفوف المنتخب الذاهب إلى كأس العالم في روسيا العام القادم، ونقاش عالمي حول الصحة النفسية في اليوم العالمي للصحة النفسية.

قطريون: #مونديال2022_فخر_للعرب

مصدر الصورة Sean Gallup

نبدأ اليوم تقريرنا من قطر حيث انتشر هاشتاغ يؤكد على جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 .

ويأتي ذلك بعد انتشار تقارير مؤخرا تقول إن قطر ربما لن تستضيف كأس العالم، لعدد من الأسباب منها الأزمة الخليجية الحالية بين قطر ودول المقاطعة الأربعة.

وكان لعدد كبير من القطريين رأي مخالف، واستخدموا هاشتاغ #مونديال2022_فخر_للعرب للتأكيد على جاهزية قطر لاستضافة كأس العالم، وأن استضافة قطر لكأس العالم ستكون فخرا لكل العرب كما جاء عبر الهاشتاغ.

#تريكه_في_كاس_العالم

مصدر الصورة Getty Images Image caption اعتزل أبو تريكة كرة القدم رسميا في عام 2013

وفي مصر لايزال نجاح منتخب كرة القدم بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا العام المقبل يطغى على اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل هناك.

وتصدر هاشتاغ جديد صباح الثلاثاء قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر يطالب بانضمام اللاعب المصري الشهير المعتزل محمد أبو تريكة إلى صفوف المنتخب الذاهب إلى روسيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mh_awd99 #تريكه_في_كاس_العالم

اقسم بالله يستاهلها يعنى على اللى عملو وقدمو لمصر في امم افريقا يستحق والله مش مجرد هاش على تويتر بس لازم يكون كلا رسمى — البش استاذ (@Mh_awd99) ١٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وورد على الهاشتاغ أكثر من ألفين ونصف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

يوم الصحة النفسية العالمي

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وعلى مستوى عالمي، انتشر هاشتاغ #WorldMentalHealthDay أو يوم الصحة النفسية العالمي، والذي يوافق العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وورد على الهاشتاغ نحو سبعين ألف تغريدة على مدار الاربع وعشرين ساعة الماضية.

وناقش مستخدمون الأمراض النفسية وعلاجاتها كاتبين نصائح لمن يعاني منها.