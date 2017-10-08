تويتر: المصريون يشجعون منتخبهم على التأهل لكأس العالم

قضايا اليوم: ترقب لمباراة مصر والكونغو في تصفيات كأس العالم روسيا 2018، والسعوديون يناقشون التغييرات الأخيرة في بلدهم عبر هاشتاغ #المملكه_تنفض_غبار_الماضي.

مصر والكونغو

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نبدأ اليوم تقريرنا من مصر حيث اهتم المغردون بمباراة اليوم بين منتخبهم ومنتخب الكونغو في تصفيات كأس العالم في روسيا العام المقبل.

وينتظر المصريون المباراة بشغف إذ يحتاج فريقهم فوزا ليتأهل إلى النهائيات في روسيا.

ويتصدر المنتخب المصري حاليا مجموعته بتسع نقاط تليه أوغندا في المركز الثاني بثمانية نقاط.

وناقش العديد من المستخدمين "كأس العالم" ناشرين أكثر من أربعين ألف تغريدة، كما انتشر هاشتاغ #روسيا_2018 الذي ظهر في نحو أربعة آلاف تغريدة بدوره.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ghadaouda2 #زعيم_تويتر_فولورز_لروسيا

وسيشهد التاريخ ان جيل التسعينات هو الى دخل مصر كاس العالم تانى بعد غياب 28 سنه ، عشان تبطلوا تحفيل علينا 😂😂 — Ghada ouda (@ghadaouda2) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧

كما انتشر ايضا هاشتاغ #شجع_مصر_وخد_فولورز ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم صباح الأحد.

وكتب أحد المستخدمين المصريين: "لازم كل عربي يوقف مع مصر لأنه منتخب يستحق الوصول لكاس العالم بكل جدارة".

وبالفعل جاءت تغريدات من سعوديين الذي تأهل منتخبهم إلى النهائيات، يشجعون المنتخب المصري على التأهل ومقابلتهم في روسيا العام الماضي، وكتب أحد المستخدمين السعوديين: "كلنا بالسعودية نشجع منتخب مصر ونتمنى له التوفيق."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aussiland1 #شجع_مصر_وخد_فولورز ام الدنيا حتطلع كأس العالم أن شاء الله كل السعوديين مع مصر ونتمنى نكون بمجموعة وحده في كأس العالم — Faris (@aussiland1) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧

#المملكه_تنفض_غبار_الماضي

وعلى ذكر السعوديين ننتقل إلى المملكة حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #المملكه_تنفض_غبار_الماضي ورد عليه أكثر من خمسة وعشرين ألف تغريدة.

وربط بعض المستخدمين عنوان الهاشتاغ بالتغييرات التي أقرتها السعودية مؤخرا بداية بالسماح للنساء بالقيادة واخرها كان رفع حظر عرض حفلات غنائية على التليفزيون الرسمي السعودي.

وكتب أحد المستخدمين: "سطوة الفكر المتزمت و التلاعب بالدين المُسيس سببا تراكم غبار الماضي... السعوديون الآن يصنعون المستقبل".

كما غردت الناشطة السعودية منال الشريف التي شاركت في حملات المطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة قبل أن يصدر القرار السامي كاتبا قائمة من الأشياء برأيها يجب أن تتواجد في مستقبل السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @manal_alsharif التعايش بين كل الأديان والمعتقدات

النساء في كل أوجه الحياة

الجنسين بلا فواصل

المسرح والمتحف والفنون الجميلة

#المملكة_تنفض_غبار_الماضي — منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) ٨ أكتوبر، ٢٠١٧

بينما كان لآخرين رأي مخالف.