قضايا اليوم: اهتمام عالمي بانتهاء العلميات العسكرية في الرقة، والمستخدمون السعوديون يتدالون هاشتاغ #نرفض_المساس_براتب_المعلم بعد إعلان وزير التعليم عن قرب اعتماد حوافز للمعلمين والمعلمات، واهتمام بمباراة ريال مدريد وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

#الرقة

مصدر الصورة Getty Images Image caption علم قوات سوريا الديمقراطية الأصفر يرفرف في وسط مدينة الرقة بعد طرد مسلحي التنظيم منها

نبدأ اليوم تقريرنا من سوريا مع الإعلان عن انتهاء العملية العسكرية التي قادتها قوات سوريا الديمقراطية في الرقة.

وحازت الأنباء عن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المدينة التي كانت تعتبر عاصمته على اهتمام المستخدمين في العالم العربي وخارجه.

وظهر اسم المدينة بالانجليزية في قرابة تسعين ألف تغريدة، وبالعربية في نحو عشرين ألف تغريدة، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتداول مستخدمون صحفيون ونشطاء صورا من داخل المدينة لقوات سوريا الديمقراطية وهي ترفع أعلامها الصفراء في مناطق معروفة بالمدينة بعد طرد المسلحين منها.

(ترجمة التغريدة أعلاه: أنتهت اللعبة بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية بعد خسارة عاصمة خلافتهم)

وأشار العديد من المستخدمين إلى الدمار الشامل الذي لحق بالمدينة إثر حملة الضربات الجوية المكثفة التي شنتها طائرات التحالف الدولي خلال دعمها لقوات سوريا الديمقراطية على الأرض.

بينما عبر بعض النشطاء من الرقة عن استيائهم من تحرير المدينة على يد قوات كردية واصفين ما حدث للرقة بأنها ذهبت من احتلال إلى احتلال آخر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @EmadOlden الرقة بين محتل 2014 ومحتل 2017

نفس الاستعراض ونفس الاشخاص ونفس الأهداف

لكن برايات مختلفة

والفرق الآخر هو دمار المدينة والقتلى المدنيين pic.twitter.com/3HtBbJZ3YN — عماد الدين حنيضل (@EmadOlden) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

#نرفض_المساس_براتب_المعلم

وننتقل إلى السعودية حيث انشغل المغردون بإعلان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن مشروع إعادة هيكلة رواتب المعلمين.

وعبر المغردون عبر هاشتاغ #نرفض_المساس_براتب_المعلم عن دعمهم للمعلمين وإصرارهم على ضرورة الحفاظ على حقوقهم في العمل.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزير التعليم عن قرب اعتماد حوافز للمعلمين والمعلمات مما اعتبره البعض رمزاً لتولي التعليم مرتبة عالية في لائحة أولويات الدولة.

ومن ناحية أخرى، رأى البعض في إعلان وزير التعليم غموضا وأصروا على دعمهم للمعلمين في ظل ما وصفوه بـ"استهداف مقزز".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sultanalialharb #نرفض_المساس_براتب_المعلم

قبل سنوات المعلمين والمعلمات يُطالبون بالدرجة المستحقة والفروقات

الآن يتمنون أن الراتب لا ينقص

لك الله أيها المعلم — سلطان بن علي القصيري (@sultanalialharb) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وحصد الهاشتاغ أكثر من 30 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

#ريال_مدريد_توتنهام

وننتقل إلى الاهتمام بمباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جمعت ريال مدريد الاسباني بتوتنهام الانجليزي.

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بين الناديين.

وظهر هاشتاغ #ريال_مدريد_توتنهام في نحو خمسة وعشرين ألف تغريدة على مدار الاربع وعشرين ساعة الماضية.