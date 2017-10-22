لبنانيون لساستهم على تويتر: اخدموا وطنكم بدلا من مصالحكم

#لبنان_بعد_خمس_سنوات

نبدأ تقريرنا اليوم من لبنان حيث أطلق مغردون هاشتاغ #لبنان_بعد_خمس_سنوات للحديث عن الحالة السياسية والاجتماعية في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى. وأتت غالبية التغريدات منتقدة للنظام السياسي الحالي حيث دعا كثيرون الساسة لتبني سياسات تخدم الوطن بدلا من المصلحة الشخصية.

وكتب البعض عن سوء الخدمات التي تقدمها الدولة مثل الكهرباء والماء. وسلط المغردون الضوء على مسائل عدة مثل الطائفية وعدم المحاسبة كأسباب لتدني الظروف المعيشية في لبنان.

وحصد الهاشتاغ آلاف التغريدات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

#مقتل_رييس_بلديه_محافظه_القري

وإلى السعودية حيث أطلق مغردون هاشتاغ #مقتل_رييس_بلديه_محافظه_القري للحديث والتعليق على مقتل رئيس بلدية القرى التابعة لمحافظة الباحة محمد الزهراني اليوم، على يد أحد الموظفين لديه والذي انتحر مباشرة بعد جريمته.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 10 آلاف تغريدة منذ إطلاقه صباح اليوم. وعبر السعوديون عن صدمتهم من الحادثة وطالبوا السلطات بإعطاء تفاصيل أكثر عنما حدث.

أزمة الخليج

مصدر الصورة ALEX BRANDON

وإلى موضوع آخر حيث جذب لقاء وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض اهتمام عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث كثيرون عن فرص نجاح اللقاء وتحسين العلاقات بين قطر ودول الخليج وما إذا كان تيلرسون قادرا على إنهاء مقاطعة السعودية لقطر.

وحول نفس الموضوع انتشر هاشتاغ #الخليج_ازمه_غير_مسبوقه إذ حصد آلاف التغريدات خلال الساعات الماضية. وأتت غالبية التغريدات متشائمة تجاه فرص حل الأزمة المستمرة منذ أشهر.