احمد_موسى يتصدر تويتر في مصر بعد نشره "تسريب" عن #الواحات

قضايا اليوم: هاشتاغ يحمل اسم الإعلامي أحمد موسى يتصدر قائمة الهاشتاغات في مصر بعد عرضه ما وصفه بتسريب صوتي لما حدث في الواحات، وفي السعودية انتشار لهاشتاغ #نطالب_بالتعدد_يكون_اجباري.

#احمد_موسى

مصدر الصورة Twitter Image caption المذيع المصري أحمد موسى

يستمر الزخم في مصر حول حادثة الواحات التي راح ضحيتها عدد كبير من رجال الشرطة المصرية.

ونجد في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الاثنين هاشتاغ يحمل اسم الإعلامي المصري أحمد موسى، وذلك بعد ان بث ما وصفه بتسريب صوتي على برنامجه فيه رواية لما حدث في الواحات.

واثار التسريب الصوتي الذي نشره موسى عبر برنامجه "على مسؤوليتي" جدلا، وانتشرت انباء عن توقيفه للتحقيق معه بتهمة إذاعة تسريبات تمس بالأمن الوطني كما تناقلت وسائل إعلام مصرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mazlo3 لا يكفي وقف #احمد_موسي عن العمل بل يجب محاكمته و من سرب له التسجيل لوقف هذا العبث الصبياني فدماء الشهداء ليست مادة للشهرة و زيادة المشاهدة — نجيب مظلوم (@mazlo3) ٢٢ أكتوبر، ٢٠١٧

وعلى الرغم من أنباء التوقيف رجع الإعلامي إلى شاشة برنامجه اليوم التالي ليقدم اعتذارا عن إذاعة التسريب.

وورد على هاشتاغ #أحمد_موسى نحو سبعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#نطالب_بالتعدد_يكون_اجباري

مصدر الصورة Getty Images Image caption وفقا للشريعة الإسلامية يسمح للرجل بالزواج من أربعة نساء

انتشر في السعودية هاشتاغ مثير للجدل حمل عنوان #نطالب_بالتعدد_يكون_اجباري ورد عليه أكثر من 12 ألف تغريدة.

وجاءت أول تغريدة على الهاشتاغ تقترح قانون يجبر على تعدد الزوجات حتى "تُحارب العنوسة".

وانقسمت الآراء حول الهاشتاغ ورفض العديد المقترح، وكتب أحدهم: "اذا عشق الرجل روح المرأة ،فلن يعشق الا إمرأة واحدة ، أما إذا عشق غريزته، فلن تكفيه جميع نساء الأرض."

بينما غردت مستخدمات مؤيدات تعدد الزوجات.