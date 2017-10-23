وفاة رضيعة بسبب سوء التغذية في سوريا يهز تويتر

صورة محزنة لرضيعة سورية توفيت من الجوع بعد 34 يوما من ولادتها تثير ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل.

"من المؤلم أن نرى غوطتنا الحبيبة تموت جوعاً وهي التي كانت تجودُ علينا بخيراتها..#غوطة_دمشق #سحر_تحتضر #حصار #سوريا #تجويع."

بهذه الكلمات نعى مغردون عرب الرضيعة السورية "سحر" التي توفيت نتيجة سوء التغذية ، عن عمر لم يتجاوز الـ34 يوما.

هزت قصة سحر مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم وسلطت الضوء من جديد على المعاناة التي يعيشها آلاف الأطفال السوريين جراء الجوع والحصار المطبق على قراهم.

وقد تداول نشطاء صورة للطفلة التي بدت أشبه بهيكل عظمي، وقالوا إن صحتها تدهورت كثيرا ما استدعى نقلها إلى العناية المشددة لكنها فارقت الحياة، يوم الأحد 22 أكتوبر /تشرين الأول.

يذكر أن الصورة لوكالة فرانس برس التي ذكرت أنها التقطتها في إحدى عيادات بلدات الغوطة الشرقية المشمولة في اتفاق مناطق خفض التوتر.

وقد تم تداول صورة سحر آلاف المرات على موقعي تويتر وفيسبوك، مرفقة بعبارات التعزية والرثاء .

ناشطون يطلقون حملة "الأسد يحاصر الغوطة"

وانطلاقا من قصة سحر، بدأ تفعيل هاشتاغ #الغوطة_تستغيث مرة أخرى، حيث امتلأ تويتر وفيسبوك بمئات الحكايات المأساوية لأطفال الغوطة الشرقية.

وتزامنا مع الهاشتاغ، أطلق نشطاء من داخل وخارج سوريا حملة بعنوان "الأسد يحاصر الغوطة Assad_Besieges_Ghout" دعوا من خلالها المتعاطفين معهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمساهمة في نشر أهداف الحملة وإيصال أصوات المتضررين للعالم.

ونوه القائمون على الحملة إلى أن الحصار لم ينته بالرغم من تعهدات أطراف النزاع بفتح حدود الغوطة المحاصرة وإدخال المساعدات الانسانية.

كما خصص نشطاء صفحتين للحملة على موقعي فيسبوك وتويتر، بهدف توثيق معاناة سكان الغوطة الشرقية جراء الحصار المفروض عليهم منذ سنوات. واجتذبت الصفحة على موقع فيسبوك، أكثر من 600 متابع في الساعة الأولى من تدشينها.

ولم تقتصر المشاركة في حملة "الأسد يحاصر الغوطة" على المغردين السوريين، إذ بلغت أصداؤها العديد من الدول العربية والأوروبية.

ويرى مغردون أن ما حدث لسحر يرسم صورة قاتمة للوضع الصحي والطبي للأطفال في المناطق المحاصرة في سوريا عموما. ووصفوا الطفلة " بشهيدة الحصار والجوع".

واستنجد النشطاء بالمجتمع الدولي والسياسيين للاستجابة لمناشدات سكان الغوطة وإمدادهم بالمساعدات الغذائية.

المدافعون عن النظام

على صعيد آخر، انتقد البعض الحملة التي شنها مغردون على النظام السوري، قائلين إن ما يحدث في الغوطة الشرقية يتكرر في كل معظم القرى السورية حتى تلك التي تقبع خارج سيطرة النظام.

كما حمل عدد آخر من المغردين جيش الإسلام جزءا من مسؤولية الحصار .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @belsann2014 #القريتين ليست من منطقة معروفة الجغرافيا بلدة تائهة في الصحراء قُتل فيها الكثير من أهل بلدي لم نسمع أحد يتكلم أو ينقل هذه المجزرة

عذرا فلستي خان شيخون

عذرا فلستي الغوطة

شكرا يا مناطقيون

شكرا يا إعلامنا التاجر

أنتي الموؤدة لكي الله#القريتين_ذبحت_بصمت — محمد أبو أنس (@belsann2014) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Kalmuqdad #جيش_الإسلام لا يكتفي بحصار أهلنا في الغوطة والسماح للمجرم بالقتل والتجويع بل يتاجر بآلامهم ويتكسب عليها.



هو وعصابة الأسد شركاء في الإجرام! — خليل المقداد (@Kalmuqdad) ٢٣ أكتوبر، ٢٠١٧

حصار مستمر منذ 4 سنوات

وتعد الغوطة الشرقية واحدة من بين أربع مناطق يشملها اتفاق خفض التصعيد في سوريا الذي جرى التوصل إليه في محادثات أستانا.

وعلى الرغم من مرور حوالي 3 أشهر على توقيع الاتفاق، لا تزال المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 350 ألف مدني، يعانون من الحصار والجوع.

وبحسب للأمم المتحدة، فإن آخر قافلة إنسانية تتضمن مساعدات غذائية وطبية دخلت إلى الغوطة الشرقية في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

كما قالت فرق تابعة للهلال الأحمر العربي السوري و اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها أدخلت مساعدات إنسانية تكفي 25 ألف شخص في شرق حرستا ومسرابا.

وقد تسبب الحصار المفروض على الغوطة منذ أكثر من 4 سنوات، في نقص حاد في المواد الغذائية وفي انعدام كافة المقومات الأساسية للصحة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير القسم الطبي في المنظمة الإنسانية بالغوطة، قوله إن فروع "مركز الحكيم الطبي" وعددها 11 استقبلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة 9700 طفل، يعاني 80 منهم تقريبا من سوء تغذية حاد شديد و200 آخرين من سوء تغذية حاد متوسط."