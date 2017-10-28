أين_آمنة: جدل في السعودية بعد أنباء عن"اختفاء فتاة "

تصريحات ولي العهد السعودي حول قطر، وإعلان انفصال كتالونيا عن اسبانيا و جدل في السعودية بعد "اختفاء فتاة "في مقدمة الموضوعات التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب.

#أين_آمنة .. جدل في السعودية بعد "اختفاء فتاة "

تداول نشطاء سعوديون فيديو لفتاة تدعى آمنة محمد الجعيد، تقول إنها تعرضت للتعنيف من والدها، الذي هددها ومنعها من الذهاب إلى الجامعة، بعدما رفضت الزواج، ما حدا بها للهرب.

وختمت الفتاة بأنه في حال تم انتشار هذا الفيديو، فذلك يعني أن حياتها في خطر.

توقع نشطاء أن تكون الأجهزة الأمنية قبضت على آمنة الجعيد، بناء على شكوى مقدمة بحقها من قبل والدها، فأطلقوا هاشتاغ بعنوان "أين آمنة" يطالب بالكشف عن مصير الفتاة.

كما تفاعلت منظمة هيومن رايتس ووتش مع قصة آمنة، وطالبت السلطات السعودية بالتحقيق الفوري في مكان وجود آمنة، وضمان سلامتها.

فتح هاشتاغ #أين_آمنة، الحديث مجددا عن نظام "ولاية الرجل" على المرأة وأعاد هاشتاغ "#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه" للواجهة.

وجددت المتفاعلات مع الهاشتاغ مطالبهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة في اللوائح والقوانين. وأكدن أن المرأة السعودية لن تتطور إلا بوضع حد لما وصفوه بـ "القوانين الذكورية القمعية" .

وغردت إحدهن قائلة " #اين_امنه بلاغات التغيب التي يقدمها الأهل"قد"تكون كيدية للإضرار ببناته يستعملون القانون كمخلب لتعنيف بناتهم سؤال للقانونيين: هل لها من ضابط!."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @itisaana #اين_امنة إلى متى هاتخلف ؟ إلى متى هالاستعباد؟ ياليتكم مهتمين بحقوق الإنسان نفس اهتمامك بالاقتصاد خصوصا ان هذا الشيء مو محتاج منكم اي مجهود — a (@itisaana) ٢٨ أكتوبر، ٢٠١٧

على صعيد آخر، شكك مغردون في القصة ووصفوها بالمفبركة واتهموا أطرافا معينة بمحاولة إحداث جلبة داخل المجتمع السعودي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mhtaj_a7ubk ربما قصة البنت غير حقيقيه وتعاني من امراض نفسيه تجعلها تتخيل وتختلق هكذا قصص واغلب من يتكلم عنها اسماء غير معروفه وغير مؤثره #اين_امنه — صالح السلمان (@mhtaj_a7ubk) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

مغردون عن #استقلال_كاتالونيا " كشفت تناقض الغرب"

استوقفت الأحداث الدائرة في اقليم كتالونيا الإسباني عددا كبيرا من المغردين العرب.

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فقد نشط هاشتاغ #كاتالونيا و#استقلال_كاتالونيا في مصر والأردن ولبنان، بعدما حلّ رئيس الوزراء الإسباني، برلمان كتالونيا وأقال رئيسه ردا على إعلان البرلمان الكتالوني الانفصال عن مدريد.

وصف مغردون عرب تعامل الحكومة الاسبانية مع القضية بالاستبداد وبالعنجهية. وقالوا إن هذه القضية عرت الديمقراطية الأوروبية وكشفت نفاق وتناقض الغرب حيال الحركات الانفصالية في العالم وقارنوا بين ما يحدث في كتالونيا وما حدث في إقليم كردستان العراق .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hsom67 للمنخدعين بالقيم الليبرالية الاوروبية عليهم ان يتابعوا الاعلام الغربي وحملته ضد اعلان استقلال #كاتالونيا

سقطت شعارات حق تقرير المصير للشعوب — هاني مسهور (@hsom67) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

من جهة أخرى، دافع مغردون عن حق اسبانيا في حماية وحدة شعبها ومصالحه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @emiliehasrouty تقوم الدولة على وحدة الأرض والشعب واللغة وقدرتها على ضمان مواردها وتثبيت اقتصاد مستقل وحماية حدودها، ما خلا ذلك هي دول كرتونية.#كاتالونيا — Emilie Hasrouty (@emiliehasrouty) ٢٧ أكتوبر، ٢٠١٧

#ولي_العهد_مشكلة_قطر_صغيرة

لا تزال تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حول الأزمة مع قطر ، تطغى على تعليقات المغردين في الخليج.

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فقد استبعد الأمير السعودي، في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، أن تؤثر الأزمة مع قطر على ثقة المستثمرين المقبلين على طرح أسهم شركة أرامكو قائلا إن "قطر قضية صغيرة جدا جدا" .

وفي سياق متصل، أطلق رواد موقع تويتر هاشتاغ بعنوان"#ولي_العهد_مشكلة_قطر_صغيرة"، للتعبير عن تأييدهم لتصريحات ولي العهد السعودية ورأوا أن تصريحاته تؤكد على تراجع الاهتمام بقضية قطر، حسب قولهم.

في المقابل، استنكر مغردون آخرون التقليل من شأن أزمة قطر ووصفوا تصريحات الأمير بالمتسرعة والصبيانية.

وقال آخرون إن تصريحات الأمير تنبئ بإطالة الأزمة مع قطر و توقعوا أن يقود ذلك إلى انكماش اقتصادات دول الخليج.

كما اعتبر قطريون تصريحات الأمير السعودي، استصغارا لبلدهم. وأكدوا أن الأوطان لا تقاس بالمساحات، وإنما بالتقدم العلمي والخدمات التي توفرها لمواطنيها.

واحتل الهاشتاغ "#ولي_العهد_مشكلة_قطر_صغيرة" مركزا متقدما في قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في قطر وحصد أكثر من 30 ألف تغريدة منذ مساء 26 أكتوبر/تشرين الثاني.