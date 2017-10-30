مغردون يتساءلون " دخول المرأة السعودية للملاعب حق مشروع أم مزايدة سياسية؟"

موضوعات اجتماعية وسياسية استأثرت باهتمام المغردين العرب، جاء على رأسها السماح للسعوديات بدخول الملاعب الرياضية رسميا، وتعيين سفير لبناني في سوريا، و"جثث الأبيار" في بنغازي تتحول إلى مادة للجدل السياسي على فيسبوك.

#رسميا_دخول_العايلات_للملاعب ..يعيد النقاش حول حقوق المرأة في السعودية

أعلن مسؤولون في السعودية أن السلطات ستسمح للنساء بحضور الفعاليات الرياضية في الملاعب بداية من العام المقبل.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

وفتح الخبر باب نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي ومعارضي القرارات الأخيرة التي اتخذتها الرياض بخصوص المرأة، أبرزها السماح لها بقيادة السيارات، بعد عقود من منعها.

و تصدر هاشتاغ #رسميا_دخول_العايلات_للملاعب قائمة التغريدات الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية، إذ ظهر في أكثر من 200 ألف تغريدة.

ويرى مؤيدو القرار بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة وفتح الفرص أمامها في المملكة ووصفوا القرار بـ "التاريخي".

من جهة أخرى، ندد مغردون بالقرار وعدوه بداية لتغريب المجتمع السعودي، ودعا بعضهم إلى رفض القرار وعدم تطبيقه. كما شاع استخدام هاشتاغ #هل_ترضي_تتزوج_بنت_تدخل_الملاعب، في أوساط الرافضين للقرار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @barry_reem #هل_ترضي_تتزوج_بنت_تدخل_الملاعب

ماهو الفرق بين تواجد البنات في المول أو المطار أو المستشفي أو الملعب !? الفرق يكمن في العقل الباطن فقط — ReemBarry *ريم بري* (@barry_reem) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وقلل آخرون من أهمية القرار، إذ اعتبروه في آخر سلم الأولويات التي تطالب بها المرأة السعودية. ودعوا المسؤولين إلى حل مشاكل البطالة والسكن التي باتت تؤرق المواطن السعودي، حسب قولهم.

واعتبرت مغردات أن ملف النقل العام، والاعتراف بمواطنة المرأة، له الأولوية على مسألة السماح لها بدخول الملاعب أو بقيادة السيارة.

وقد ذيلت بعض هؤلاء المغردات تغريداتهن بهاشتاغ #نعم_لتجنيس_ابناء_السعوديات، حيث طالبن من خلاله بمنح أبناء المواطنات السعوديات، جنسية على غرار بقية المواطنين.

وفاق عدد التغريدات عن 100 ألف تغريدة، عكست تباينا في وجهات النظر في أهم قضايا المرأة السعودية.

ورأت المشاركات في الهاشتاغ أن إرادة المجتمع في السعودية ضد الإرادة السياسية في بعض القضايا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرارات لصالح حقوق المرأةـ لكنها لم تغير شيئا على أرض الواقع ما لم تتغير نظرة المجتمع للمرأة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_2iL #رسميا_دخول_العايلات_للملاعب

يدعون انهم يبون حقوق المرأة السعودية، حقوقها ثلاثه لا اكثر،

١) زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي..

٢) بيئة عمل مناسبة بعيدة عن الرجال،وتوظيف العاطلات

٣) نقل العلمات المغتربات لمناطقهم كفايه الي ماتو بسبب الحوادث وبعد المناطق — ابكم . (@i_2iL) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

#سفير_الحريري_الي_دمشق

ما إن وقع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قرار تعيين سفير لبلاده في دمشق، حتى انتشر على موقع تويتر هاشتاغ #سفير_الحريري_الي_دمشق.

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وانقسم المغردون بشأن قرار الحريري بين مرحب يرى فيه خطوة دبلوماسية تؤكد استقلال وسيادة لبنان وبين منتقد فسر القرار بأنه تناقض مع مبادئ رئيس الوزراء بعدم التطبيع مع النظام السوري ، بينما قرأ آخرون في القرار خطوة لحلحلة أزمة اللاجئين السوريين في لبنان.

وكان لبنان اكتفى منذ 2013 بتعيين قائم بأعمال في دمشق بدلا من سفير. ويعتبر سعد الحريري أول رئيس حكومة عربي يوقع قرار تعيين سفير لبناني في سوريا منذ انفجار الأزمة في سوريا.

#جثث_الابيار

مصدر الصورة ABDULLAH DOMA

لايزال خبر العثور على 36 جثة مجهولة الهوية ملقاة على الطريق العام في بلدة الأبيار القريبة من مدينة بنغازي شرق ليبيا ، يستحوذ على اهتمام النشطاء في البلاد.

وقد تداول مغردون على تويتر فيديو يظهر شخصا مجهولا يبصق على جثث بدا عليها آثار تعذيب في احدى ىمستشفيات بنغازي.

وللرد على الفيديو ، أطلق نشطاء على فيسبوك هاشتاغ بعنوان #جثث_الابيار ، حيث أدان معظمهم ما وصفه بصمت الجهات التي تتنازع الشرعية إزاء ما يحدث في المدينة من جرائم.

وناشد آخرون كافة الفصائل الليبية بدرء الخلافات والالتفات للوضع الأمني الخطير الذي يهدد حياة المواطن الليبي العادي.

ولم تخل بعض المنشورات من الاتهامات، حيث اتهم نشطاء قوات حفتر بالوقوف وراء الحادث و استنجدوا بالمنظمات الدولية في ليبيا للتدخل وفتح تحقيق في ما وصفوه بـ "مجزرة الأبيار".

في المقابل، استبعد آخرون تورط حفتر ورجحوا فرضية "العمل التـآمري"لافتين إلى أن شرق ليبيا تحول إلى ساحة حرب مفتوحة تسعى من خلالها قوى سياسية إلى إقصاء حفتر .

يذكر أن رئيس أركان الجيش الليبي، قرر فتح تحقيق في الحادثة .