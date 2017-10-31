الخليج: #البحرين_تفرض_تاشيرات_على_قطر يثير جدلاً على تويتر

موضوعات متنوعة استوقفت المغردين العرب، منها حرب هاشتاغات بين قطر و البحرين بعد قرار ملك البحرين بفرض تأشيرات دخول على السياح القطريين وهاشتاغ WeNeedToTalk# ينتشر في مصر وفيديو على متن طائرة يثير اهتمام المغردين في الإمارات.

#البحرين_تفرض_تاشيرات_على_قطر

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نبدأ جولتنا اليوم من الخليج حيث دار النقاش حول قرار ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة فرض تأشيرات دخول على السياح القطريين بهدف الحفاظ على "أمن البلاد وسلامتها".

وأكد الملك في خطابه أمام مجلس الوزراء البحريني يوم الاثنين على أن القرار لن يمس مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى فيما يعتبر أول خطوة رسمية تشدد إجراءات الدخول والإقامة بين دول المجلس.

وتفاعلا مع القرار تصدر هاشتاغ #تصريح_ملك_البحرين_يمثلني قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في البحرين وعبر المغردون خلاله عن دعمهم للخطوة.

وظهر الرد القطري عبر هاشتاغ #البحرين_تفرض_تاشيرات_على_قطر فانقسم القطريون بين من رد بالسخرية و من رأى في الخطوة مساسا بحرية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yousfa0 #البحرين_تفرض_تاشيرات_علي_قطر

المتضرر الوحيد الشعوب فكم من اقرباء سيحرمون من زيارة أقاربهم ، هذا التصرف عداوة لشعب القطري لا الحكومة فقط — يوسف الشوشان 🇸🇦 (@yousfa0) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وتأتي هذه الخطوة بعد اقتراح وزير الخارجية البحريني تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تقبل مطالب دول المقاطعة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidalkhalifa الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون هي تجميد عضوية قطر في المجلس حتى تحكم عقلها و تتجاوب مع مطالب دولنا و الا فنحن بخير بخروجها من المجلس — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ٢٩ أكتوبر، ٢٠١٧

أصوات مصرية على هاشتاغ WeNeedToTalk#

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ننتقل الى مصر حيث انتشر هاشتاغ WeNeedToTalk# (#يجب_أن_نتكلم) بين المغردين المصريين.

وبينما ظهر الهاشتاغ للترويج عن منتدى شباب العالم في شرم الشيخ' استخدمه النشطاء لتسليط الضوء على مواضيع أخرى منها سجن الناشط علاء عبد الفتاح و مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ.

وتداول المغردون الهاشتاغ أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع و عشرين الاخيرة.

تحقيق أمنية فتى في الإمارات

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أما في الإمارات فانتشر مقطع فيديو يظهر فيه وزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان يصطحب ابن أحد قتلى الجيش الإماراتي في اليمن على متن طائرته الخاصة .

وجاء ذلك استجابة لتغريدة الفتى بفيديو على تويتر يعبر فيه عن أمنيته بركوب الطائرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaifBZayed اليوم في عزاء الشهيد سعيد مطر الكعبي أكرمني ابنه مطر الله يحفظه بمخوته في الطيارة.

وكلفني أبلغ سيدي بوخالد سلامه

وقال أنه بيكون طيار مقاتل. pic.twitter.com/9cm6y1fgfe — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) ٣٠ أكتوبر، ٢٠١٧

وتصدر هاشتاغ #ابشر_يا_ابن_الشهيد قائمة الهاشتاغات في الإمارات في حين شاهد مقطع الفيديو أكثر من مليوني شخص على تويتر.