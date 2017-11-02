رواية وصفت بالإباحية تثير جدل عبر تويتر في السعودية

قضايا اليوم: جدل في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول رواية للكاتبة بدرية البشر وصفها مستخدمون بالإباحية، واهتمام في أكثر من دولة عربية بمباريات دوري أبطال أوروبا خاصة خسارة ريال مدريد وتألق اللاعب المصري محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول.

#سحب_كتاب_بدريه_الاباحي

نبدأ تقريرنا اليوم من السعودية حيث أثارت رواية للكاتبة السعودية بدرية البشر جدلا واسعا بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل اتهامات بأن الرواية إباحية.

وبدأ الجدل عندما غرد مستخدم يدعى نواف المهدي صورة لصفحة من الرواية تصف باقتضاب أول علاقة جنسية بين رجل وزوجته وكتب مخاطبا محل الكتب الذي اشترى منه الرواية: "كيف لكتاب بهذا المحتوى (أن) يباع في قسم كتب الأطفال؟"

وغرد حساب المكتبة بعدها ردا على الشكوى كاتبا إنه تم سحب نسخ الرواية من المكتبة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JarirBookstore نتفق معكم فى حرصكم,تم سحب النسخ من المكتبة , نشكر لك ملاحظتك — مكتبة جرير (@JarirBookstore) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

وإثر ذلك ظهر هاشتاغ #سحب_كتاب_بدريه_الاباحي الذي انتشر بشكل واسع وورد عليه أكثر من ستين ألف تغريدة على مدار الـ12 ساعة الماضية.

وعبر الهاشتاغ انتقد عدد كبير من المستخدمين ما جاء في الكتاب من وصف لعلاقة جنسية منتقدين من وصفوهم بالليبراليين في المجتمع السعودي المسؤولين بنظرهم عن مثل هذه الكتابات.

بينما كان لآخرين رأي مخالف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MrsDakhilah #سحب_كتاب_بدريه_الاباحي

بدأوا متصنعوا الشرف بالكلام

من يبي الكتاب يشتريه وإللي ما يبيه ينطم ويسكت مو غصب تخلي عقول الناس نفس عقلك وإنغلاقك — ♚ツسيدة زمانيツ♚ (@MrsDakhilah) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

خسارة مدريد وتألق صلاح

مصدر الصورة Getty Images Image caption اللاعب المصري محمد صلاح

وننتقل إلى اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي بمباريات دوري أبطال اوروبا أمس الأربعاء.

وكانت المباراة التي حازت على القسط الأكبر من اهتمام المغردين هي التي جمعت توتنهام الانجليزي وريال مدريد الاسباني في ويمبلي بشمالي لندن وانتهت بفوز كبير لتوتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وانتقد مشجعو مدريد أداء فريقهم عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Aziz_Boyuabes ريال مدريد بالدفاع سيء ..

هجوم الريال جيد جداً، لكن ينقصه الحظ !

الوسط كارثي جداً التمريرات الخاطئه تحديداً من لوكا و كروس تلخص لك حالتنا. — اا!!!!!!!!!!!لثنعش⓬ (@Aziz_Boyuabes) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @blankooss اليوم معطي نفسي اجازه ومو مداوم بصراحه ريال مدريد هو السبب بكل شي — البلانكوس (@blankooss) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وظهر اسم الفريق الاسباني في قوائم أكثر الهاشتاغات والاسماء انتشارا في عدد من الدول العربية صباح الخميس إذ ورد الاسم بالعربية في أكثر من خمسين ألف تغريدة، بينما ظهر اسم الفريق بالإنجليزية في أكثر من ربع مليون تغريدة، على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي مصر اهتم المستخدمون بأداء محمد صلاح ضمن صفوف فريقه ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة أمام ماريبور السلوفيني إذ سجل اللاعب المصري أحد أهداف المباراة.

وظهر اسم محمد صلاح في أكثر من سبعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.