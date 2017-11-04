عراقيون عن #قانون_الأحوال_الجديد "دعشنة وعودة للجاهلية "

غضب شعبي بالعراق بسبب تعديل قانون الأحول الشخصية، وتواصل الاهتمام بوثائق أبوت آباد حول زعيم القاعدة أسامة بن لادن، وحظر جساب ترامب مؤقتا على تويتر، من أبرز الموضوعات التي شغلت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

#كلا_لقانون_الأحوال_الجديد في العراق

أثار تصويت البرلمان العراقي من حيث المبدأ على تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلا في البلاد.

مصدر الصورة AHMAD AL-RUBAYE

يفرض التعديل الجديد الزواج حسب المذهب السني والشيعي ويتم تفويض الوقفين السني والشيعي بالموضوع إلى جانب المحكمة، والأمر نفسه في حالات الطلاق والتوريث والتبني والإنفاق على المطلقة والأرملة وغيرها.

وتفاعل نشطاء عراقيون مع التعديل الجديد من خلال تدشين هاشتاغ #كلا_لقانون_الأحوال_الجديد ، حيث هاجمه كثيرون لما رأوا فيها تناقضا مع الدولة المدنية وتكريسا للطائفية.

كما اعتبره آخرون انتكاسة للمرأة والأسرة العراقية، ووصفوه بالدعشنة السياسية. وقرأ آخرون في تعديل قانون الأحوال الشخصية محاولة للسماح بالزواج من القاصرات .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SuhaBaghdad الدولة المدنية الي تضمن حقوق المواطن بغض النظر عن دينه، مذهبه او قوميته هو الحل الامثل للمآسي الي دنعيشها بالعراق #كلا_لقانون_الاحوال_الجديد — Suha (@SuhaBaghdad) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

في المقابل، أطلق آخرون هاشتاغ بعنوان #نعم_لقانون_الاحوال_الجديد تعبيرا عن مساندتهم للتعديل الجديد اتهموا المناهضين له بمحاولة إحداث بلبلة يُراد بها تحقيق مآرب سياسية، على حد قولهم.

مغردون عن #اوراق_بن_لادن " تنذر بحرب جديدة في المنطقة"

استمر اهتمام المغردين العرب بوثائق أبوت آباد التي نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حول مذكرات زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

مصدر الصورة Reuters

وتشمل هذه الملفات الجديدة مذكرات بن لادن الشخصية ووثائق وتسجيلات صوتية وتسجيلات فيديو، بما في ذلك مقطع فيديو لابنه حمزة في حفل زفافه.

وتحدثت الوثائق عن الجهود التي بذلها التنظيم لاستغلال انتفاضات "الربيع العربي" ومحاولاته لتحسين صورته الإعلامية. كما تطرقت إلى الحديث " علاقة سرية بين القاعدة وإيران"

وعبر هاشتاغ #اوراق_بن_لادن ، انبرى مغردون في تقديم قراءاتهم في دلالات وتوقيت نشر هذه الوثائق ، إذ وصفها بعضهم بـ "الخطيرة والانتقائية."

فقد اعتبر مغردون أن هذه الوثائق أداة جديدة للضغط على إيران ومحاولة من ترامب للتملص من الاتفاق النووي مع طهران.

كما رأى آخرون أن توقيت نشر الوثائق ينذر باندلاع حرب جديدة في المنطقة للتخلص من إيران وحلفائها وحذروا من تحول دول عربية إلى عراق جديد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @w_sulami #أوراق_بن_لادن فالتخصل من السعودية يطريقة قانونية هو إجتياح قطر عسكريا بعدها ستكون السعودية عراقاً أخر ، اذا كانت مذكرات بن لادن صحيحه فعلا — waleed |sa 🇸🇦 (@w_sulami) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Khaled_qahtan الوثائق التي يتم نشرها وقيل أنها تعود لـ #أسامة_بن_لادن الزعيم السابق لتنظيم #القاعدة, كيف يُمكن تصديقها والأخذ بها وبما تحتويه من معلومات ورسائل وغيره,بغض النظر إن كان بعضها صحيح لكن لا يُمكن إستبعاد نظرية التلفيق من أجل أغراض أخرى تعمل عليها الجهة التي سمحت بنشرها الآن تحديداً. — خالد شعبان (@Khaled_qahtan) ٢ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gask321 #بن_لادن.. اش الهدف انو الوثائق تخرج في هذا الوقت .. ماادري اش الهدف من ظهور اسم بن لادن من جديد.. الا اذا كانت مجرد تلفيق وافتراءات — غــســق (@gask321) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

على صعيد آخر، اعتبر مغردون أن الوثائق جاءت لتنصف السعودية وكشفت عن المؤامرات التي تحاك ضدها، على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a4435564 الكشف الحقيقي #اوراق_بن_لادن بأنه يتواصل مع النظام الحمدين من دعم وتمويل وخطط مدبرة ،، وقناة الجزيرة هي الي توصل بن لادن في مكانة السري .. — في القلب الف حكاية (@a4435564) ٣ نوفمبر، ٢٠١٧

موظف يحظر حساب ترامب.. ومطالب بتكريمه على تويتر

شغل توقف حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشخصي لبضع دقائق الخميس اهتمام المغردين حول العالم.

مصدر الصورة Mark Wilson

يأتي هذا بعدما أعلنت شركة تويتر تعطّل الحساب جراء خطأ ارتكبه موظف في هذه الشبكة الاجتماعية، لتكشف لاحقا بأن الموظف تعمد القيام بذلك في يومه الأخير في العمل لدى تويتر.

و فتح تعطل حساب ترامب النقاش حول الحماية التي يتمتع بها الحساب الشخصي للرئيس الأمريكي الشخصي والتداعيات الخطيرة المحتملة التي يمكن أن تتسبب به تصرف الموظف

ويتابع أكثر من 41 مليون مشترك الحساب الشخصي لترامب @realDonaldTrump الذي يفضله الرئيس الأميركي على حسابه الرسمي @POTUS لإعلان إجراءات وتوجيه الانتقادات لخصومه.

انقسم المغردون عبر هاشتاغ # realDonaldTrump (دونالد ترامب الحقيقي) إلى فريقين، رحب أحداهما بالإقفال المؤقت لحساب ترامب إلى درجة أن بعضهم أشاد بالموظف ودعا إلى تكريمه ، في حين دان الفريق الثاني تصرف الموظف ودعوا إلى احترام الرأي الآخر.