صدمة سعودية على تويتر إثر اعتقالات "مكافحة الفساد"

مصدر الصورة Getty Images

#الملك_يحارب_االفساد

نبدأ تقريرنا اليوم من السعودية حيث انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاغ #الملك_يحارب_االفساد بعد أن أعلنت المملكة عن إيقاف عدد من الأمراء والوزراء السابقين مع عدم وجود أي توضيح رسمي لسبب اتخاذ تلك القرارات.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 100 ألف تغريدة منذ إطلاقه يوم أمس. وانقسم المغردون حول هذه الخطوة إذ أشاد البعض باللجنة العليا لمكافحة الفساد قائلين إنها تصب في مصلحة الوطن. بينما قال آخرون إن ما قامت به اللجنة يعتبر خطوة سياسية بحتة لتصفية معارضي الملك ونائبه.

وتحدث كثيرون عن توقيت الخطوة وما إذا كان إيقاف الأمراء والمسؤولين هدفه تعزيز السلطة وإقصاء الخصوم.

وانتشر الهاشتاغ في مدن سعودية عدة منها الرياض ومكة والدمام كما وردت بعض التغريدات من بريطانيا ومصر.

#محمد_العزم_يجتث_المفسدين

ونشر مغردون هاشتاغ #محمد_العزم_يجتث_المفسدين و #لن_ينجوا_احد لإظهار الدعم لنائب الملك السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يسعى منذ تعيينه في يونيو/حزيران الماضي إلى تحقيق عدد من التغييرات السياسية والاجتماعية في البلاد.

#الوليد_بن_طلال

وفي نفس الموضوع، انتشر هاشتاغ #الوليد_بن_طلال بعدما وردت أنباء أفادت بأن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، ضمن المحتجزين. وسبب خبر اعتقال الأمير السعودي صدمة بين المغردين السعوديين حيث استغرب كثيرون من خطوة اللجنة.

#مع_السعوديه_فالعسر_واليسر

وعربيا أطلق مغردون إماراتيون هاشتاغ وعربيا أطلق مغردون إماراتيون هاشتاغ #مع_السعوديه_فالعسر_واليسر لإبداء الدعم للجارة السعودية إلا أن الهاشتاغ لم ينتشر بشكل واسع.