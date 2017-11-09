الكويت: غرامة 100 ألف دينار لبائعي "الرقي" المتجولين، والبلدية تنفي
قضايا اليوم: المستخدمون في الكويت يتداولون هاشتاغ #بياع_الرقي_عقوبه_100الف_دينار والبلدية تنفي، واهتمام بتصريحات السيسي من مؤتمر شرم الشيخ حول عدم التدخل في اي حرب مقبلة بين السعودية وإيران، والمستخدمون يتداولون مقطع فيديو من قناة مصرية استخدمت النشيد الوطني البريطاني كالموسيقى المصاحبة للحظة وصول السيسي إلى المؤتمر.
#بياع_الرقي_عقوبه_100الف_دينار
نبدأ اليوم تقريرنا من الكويت حيث تداول المغردون هاشتاغ #بياع_الرقي_عقوبه_100الف_دينار في إشارة إلى الباعة المتجولين الذين يبيعون الرقي أو البطيخ في شوارع الكويت. وتشمل العقوبات جميع الباعة المتجولين وليس بائعي الرقي فقط.
وتداول المغردون تصريحات لمدير هيئة الغذاء عيسى الكندري عبر قناة المجلس الكويتية قال فيها إنه سيتم تطبيق غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار أو السجن ست سنوات للباعة المتجولين لمخالفتهم القوانين، وذلك بدءا من شهر ديسمبر/كانون الأول.
وعبر الهاشتاغ عبر المستخدمون عن استيائهم من القرار الذي برأيهم يستهدف البدون في الكويت، وهم فئة من السكان لا يحملون جنسية وتعتبرهم السلطات مقيمين بصفة غير قانونية لذلك يصعب عليهم الحصول على وظائف رسمية.
ونفى حساب بلدية الكويت تطبيقه للعقوبة في تغريدة له.
"لا حرب مع إيران"، وموسيقى النشيد الوطني البريطاني
وفي مصر اهتم المستخدمون بتصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ حيث حضر "منتدى شباب العالم".
وتداول المستخدمون تصريحات للرئيس قال فيها إن بلاده لن تشارك في حرب ضد إيران، وذلك بعد تصعيدات مستمرة بين السعودية وإيران، واستقالة الحريري من الرياض خلال خطاب هاجم فيه الدولة الإيرانية.
كما تداول المستخدمون مقطع فيديو لقناة تليفزيونية مصرية كانت تنقل وصول الرئيس إلى مؤتمر شرم الشيخ واستخدمت النشيد الوطني البريطاني كالموسيقى المصاحبة للحظة وصول السيسي إلى المؤتمر.