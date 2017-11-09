الكويت: غرامة 100 ألف دينار لبائعي "الرقي" المتجولين، والبلدية تنفي

قضايا اليوم: المستخدمون في الكويت يتداولون هاشتاغ #بياع_الرقي_عقوبه_100الف_دينار والبلدية تنفي، واهتمام بتصريحات السيسي من مؤتمر شرم الشيخ حول عدم التدخل في اي حرب مقبلة بين السعودية وإيران، والمستخدمون يتداولون مقطع فيديو من قناة مصرية استخدمت النشيد الوطني البريطاني كالموسيقى المصاحبة للحظة وصول السيسي إلى المؤتمر.

#بياع_الرقي_عقوبه_100الف_دينار

مصدر الصورة Getty Images Image caption بائع بطيخ أو "رقي" متجول في افغانستان

نبدأ اليوم تقريرنا من الكويت حيث تداول المغردون هاشتاغ #بياع_الرقي_عقوبه_100الف_دينار في إشارة إلى الباعة المتجولين الذين يبيعون الرقي أو البطيخ في شوارع الكويت. وتشمل العقوبات جميع الباعة المتجولين وليس بائعي الرقي فقط.

وتداول المغردون تصريحات لمدير هيئة الغذاء عيسى الكندري عبر قناة المجلس الكويتية قال فيها إنه سيتم تطبيق غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار أو السجن ست سنوات للباعة المتجولين لمخالفتهم القوانين، وذلك بدءا من شهر ديسمبر/كانون الأول.

وعبر الهاشتاغ عبر المستخدمون عن استيائهم من القرار الذي برأيهم يستهدف البدون في الكويت، وهم فئة من السكان لا يحملون جنسية وتعتبرهم السلطات مقيمين بصفة غير قانونية لذلك يصعب عليهم الحصول على وظائف رسمية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @talebq8 عندي سؤال ؛ بائع الرقي من البدون لو توفرت له وظيفة مريحة من وظائف هالوافدين بوزارة أو مؤسسة حكومية هل يتركها ويخالف الحكومة ويبيع رقي ؟ غرامة مبالغ فيها أو سجن بعد ؟ أعتقد خافوا الله وراجعوا قراركم ووفروا لهم وظائف أبرك لكم من الغريب #بياع_الرقي_عقوبه_100الف_دينار — طالب شلاش (@talebq8) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

ونفى حساب بلدية الكويت تطبيقه للعقوبة في تغريدة له.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kuwmun بلدية الكويت تنفي ما هو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي حول ما نشر عن قيامها بتطبيق عقوبة 100 الف دينار والسجن 6 سنوات للباعة المتجولين pic.twitter.com/vszcu9kvLT — بلدية الكويت (@kuwmun) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

"لا حرب مع إيران"، وموسيقى النشيد الوطني البريطاني

مصدر الصورة Getty Images Image caption جرت فعاليات "منتدى شباب العالم" برعاية الرئيس المصري

وفي مصر اهتم المستخدمون بتصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ حيث حضر "منتدى شباب العالم".

وتداول المستخدمون تصريحات للرئيس قال فيها إن بلاده لن تشارك في حرب ضد إيران، وذلك بعد تصعيدات مستمرة بين السعودية وإيران، واستقالة الحريري من الرياض خلال خطاب هاجم فيه الدولة الإيرانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KandilGhaleb تحية للرئيس السيسي على مبادرته لتأكيد رفض التصعيد ضد حزب الله إلى جانب رفضه التورط في حرب اليمن او في العدوان على سورية ثلاثة مواقف تعاكس النهج التخريبي السعودي الذي تتكشف تصاعديا خلفيته الصهيونية. — غالب قنديل (@KandilGhaleb) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

كما تداول المستخدمون مقطع فيديو لقناة تليفزيونية مصرية كانت تنقل وصول الرئيس إلى مؤتمر شرم الشيخ واستخدمت النشيد الوطني البريطاني كالموسيقى المصاحبة للحظة وصول السيسي إلى المؤتمر.