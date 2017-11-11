جمعة_الغضب في موريتانيا بعد الإفراج عن مدون اتهم بالإساءة للنبي

هاشتاغات وموضوعات عديدة استوقفت المغردين العرب جاء على رأسها ، احتجاجات في موريتانيا على إطلاق سراح مدون موريتاني متهم بالإساءة للنبي وجدل في السعودية بسبب هاشتاغ #سعوديون_ضد_النقاب وحملة للتعريف بمعالم وتاريخ السودان.

#جمعة_الغضب في موريتانيا

مصدر الصورة MOHAMED CHEIKH OULD MOHAMED MKHAITIR

أولى نشطاء موريتانيون اهتماما بالغا بخبر إطلاق سراح المدون محمد الشيخ ولد امخيطير الذي حكم عليه بالإعدام في 2014 لاتهامه بالإساءة للإسلام.

وقضى ولد أمخيطير ما يقرب من أربع سنوات في السجن لإدانته بتهمة الردة بسبب تدوينة على فيسبوك عن الإسلام، إلا أن محكمة الاستئناف خففت الحكم الصادر بحقه من الإعدام إلى السجن سنتين.

وسيطلق سراح ولد امخيطير مباشرة لأنه قضى في الحبس أكثر من مدة حكم السنتين الصادر بحقه.

وفي أعقاب القرار، خرجت مظاهرات من عدة مساجد في العاصمة نواكشوط بعد صلاة الجمعة؛ تطالب بإعدام سراح ولد امخيطير.

وانتقل الجدل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أطلق مغردون عدة هاشتاغات عكست انقساما واضحا في آراء المغردين وأعادت النقاش حول عقوبة الإعدام في موريتانيا.

واستنكر المشاركون في هاشتاغ #جمعة_الغضب تخفيف الحكم على ولد امخيطير واعتبروه استهانة بالدين وبقيم الشعب الموريتاني.

وتحت هاشتاغ #ولد_أمخيطير_حر، انتقد نشطاء المسيرة المطالبة بإعدام ولد أمخيطير وعدوه مخالفة للقوانين حقوق الإنسان و دليلا على غياب ثقافة تقبل الآخر وانعدام الحس النقدي في الحكم على الأمور.

يذكر أن موريتانيا لم تُطبق أحكام الجلد والإعدام منذ ثلاثين عاما.

جدل بسبب #سعوديون_ضد_النقاب

احتل هاشتاغ #سعوديون_ضد_النقاب مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في السعودية بعدد تغريدات فاق 95 ألف تغريدة.

مصدر الصورة FAYEZ NURELDINE

وتباينت آراء المتفاعلين مع الهاشتاغ بين مؤيد لمنع النقاب لما يرى فيه عادة اجتماعية مخالفة للدين وبين من يؤكد أنه واجب شرعي ويصف الدعوات المطالبة بإلغائه محاولة لتغريب المجتمع السعودي ولتقليص نفوذ رجال الدين، في حين عد آخرون ارتداء النقاب مسألة تخص المرأة وقناعاتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmed3Alshehri #سعوديون_ضد_النقاب: عن نفسي اتمنى لو فيه رقابة على الهاشتقات المسيئة للبلد واهله حتى يعلم السفيه ماذا يكتب وماذا يناشد به . — Alshehri Ahmed (@Ahmed3Alshehri) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hu_aaaa لابسين نقاب والحمدلله من نجاح لنجاح ومن عز لعز ..النقاب او الحجاب ما يقف عائق عند اي شي،لكن الفاشل هو من يعلق فشله بأي شي #سعوديون_ضد_النقاب — هدى ..!! (@hu_aaaa) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @halimamuthffar ارتداء النقاب ليس واجبا بظل إباحة كشف الوجه ويبقى مسألة تخص قناعة المرأة واختيارها ..فلا تُجبر عليه و لا تُمنع منه .. كما أن ارتداؤه من عدمه يجب ألا يكون محل تقييم ومفاضلة بين المنقبة و غيرها ..



علينا احترام اختيار المرأة #سعوديون_ضد_النقاب — حليمة مظفر (@halimamuthffar) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وتأتي هذه المطالب التي تدعو إلى مزيد من الانفتاح في السعودية تزامنا مع إعلان رؤية "2030"، التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد السعودي وإنهاء الاعتماد على النفط، و تنشيط قطاعات كالترفيه والثقافة والسياحة.

#تعرف_على_السودان

تفاعل مغردون عرب مع هاشتاغ ##تعرف_على_السودان، الذي تحول إلى فسيفساء من الصور دون خلالها مغردون أهم ما يميز السودان.

مصدر الصورة RABIH MOGHRABI

فمن المغردين من تحدث عن الآثار الفرعونية في السودان واللباس التقليدي، والمطبخ السوداني ليربو عدد التغريدات على 30 ألف تغريدة.