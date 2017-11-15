مغردون: هل هناك أفق لـ #افتتاح_كنيسة_في_الرياض؟

قضايا اليوم: نقاش في السعودية بعد ورود أنباء غير مؤكدة عن اعتزام السعودية ترميم كنيسة قديمة، وتعليقات للمغنية المصرية شيرين خلال حفل غنائي تتسبب في وقفها عن العمل والتحقيق معها، واهتمام بالأحداث في زيمبابوي بعد سيطرة الجيش على مقاليد السلطة.

#افتتاح_كنيسه_في_الرياض

مصدر الصورة Getty Images Image caption ظهرت الانباء الغير مؤكدة بعد زيارة بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية إلى السعودية

نبدأ تقريرنا اليوم بالنقاش الجاري في السعودية حول مقال لصحيفة الراي الكويتية أفاد باحتمالات افتتاح كنيسة في الرياض بعد زيارة بطريرك الكنيسة المارونية اللبنانية، لكن ذلك لم يتم تأكيده من أي مصدر رسمي سعودي أو لبناني.

وأفاد مقال الصحيفة بقرب إعلان مفاجئ عن "عزْم المملكة ترميم كنيسة أثَرية جرى اكتشافها وتعود لنحو 900 عام، على أن تكون هديّة رمزيّة لحوارٍ إسلامي - مسيحي".

وفتح ذلك نقاشا حول قضية مدى مناسبة افتتاح كنيسة بالسعودية، وتداول المغردون هاشتاغ #افتتاح_كنيسه_في_الرياض بصورة واسعة ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في السعودية وورد عليه أكثر من أربعين ألف تغريدة على مدار 11 ساعة الماضية.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لفكرة وجود كنيسة في المملكة السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Siwon76 #افتتاح_كنيسه_في_الرياض اوك نتطور و كذا و ما عندنا مشكله مع الاديان الثانيه لكن معليش ما توصل اننا نفتح كنيسه سلامات ! حنا دوله مسلمه و كل المواطنين مسلمين — La 🍫 (@Siwon76) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @05_7m #افتتاح_كنيسه_في_الرياض

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

ويقولون ليش الزلازل والفساد المالي والإداري عندنا

بسبب المعاصي والذنوب تزيد 😒 — anoud (@05_7m) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧

#بشرب_من_نيلها_ومش_هسمع_شيرين

مصدر الصورة Getty Images Image caption المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب

وننتقل إلى مصر حيث أشعلت الفنانة شيرين مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مجددا بعد انتشار تعليقات لها خلال حفلة موسيقية.

وفي الحلفة ردت شيرين علي إحدى معجباتها عندما طلبت منها أغنية "ماشربتش من نيلها"، قائلة: "هيجيلك بلهارسيا.. اشربى مية أيفيان أحسن".

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من خلال عدة هاشتاغات كان أبرزها #بشرب_من_نيلها_ومش_هسمع_شيرين والذي انتشر في أكثر من 24 ألف تغريدة، بينما دافع عنها آخرون.

وبعد الجدل الدائر قامت نقابة المهن الموسيقية في مصر بإصدار بيان أعلنت فيه وقف الفنانة شيرين عن العمل وتحويلها للتحقيق.

كما تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة من قرار الإيقاف.

وتفاوتت الآراء ما بين مؤيد للقرار ومعارض له.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GOGOMO222 وقف كل اعمال شيرين فى التليفزيون والاذاعه المصرية ونتمنى تضامن ... الفضائيات

محدش بقى ابن بلد مصري شارب من نيلها على حق ينتج اغنيه مشربتش من نيلها بصوت اخر يستحق شرف الاغنيه دي

انا #كمصريه غير متقبله لسماعها مره اخره بصوتها #بشرب_من_نيلها_ومش_هسمع_شيرين — 🥀))Bent El-mu3ez((🥀 (@GOGOMO222) ١٤ نوفمبر، ٢٠١٧

زيمبابوي

مصدر الصورة Getty Images Image caption يعتبر موغابي من أكبر زعماء سنا حول العالم

اهتم مستخدمون عرب بالأحداث الجارية في زيمبابوي بعد سيطرة الجيش على مقاليد الحكم وظهور أنباء عن احتجاز الرئيس موغابي.

وقارن مستخدمون عرب ما يحدث في زيمبابوي بأحداث مشابهة في العالم العربي جاءت معظمها من المصريين الذين قارنوا بين ما حدث في زيمبابوي وبين ما حدث في مصر منذ عام 2011.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Fares_Mohb في مصر يسمونه القضاء علي الارهاب

في السعوديه يسمونه تطهر الفساد

في زيمبابوي يسمونه انقلاب

هو في الأصل قله ادب #زيمبابوي — فارس (@Fares_Mohb) ١٥ نوفمبر، ٢٠١٧