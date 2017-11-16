المغردون العرب يتسآءلون: ما الدور التي تلعبه #فرنسا في أزمة الحريري؟

موضوعات عديدة استأثرت باهتمام المغردين في العالم العربي، أهمها دعوة ماكرون للحريري لزيارته في فرنسا، وتصدر هاشتاغ #ممدوح_حمزة_هرب_لفرنسا قائمة الهاشتاغات في مصر، وتأهل بيرو لنهائيات كأس العالم لكرة القدم روسيا.

ما الدور الفرنسي في أزمة الحريري؟

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نبدأ جولتنا اليوم بدعوة الرئيس الفرنسي إمانيويل ماكرون لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري وأسرته أمس لزيارته في فرنسا، وهي الدعوة التي قبلها الحريري.

وأتت تصريحات ماكرون بعد إتهام الرئيس اللبناني ميشال عون السعودية باحتجاز الحريري رسميا، مما فتح باب نقاش بين المغردين العرب.

فاعتبر البعض الخطوة محاولة فرنسية للعب دور الوسيط في أزمة الحريري وتدخلا فرنسيا لمساندة الحكومة اللبنانية بإعادة الحريري إلى لبنان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @medrnygmailcom1 فرنسا نجخت في عودة الشيخ الحريري الى لبنان بقوة سياسية وديبلوماسية لا ن الرجل كان في احتجاز ومقيد الحركة — medrny@gmail.com (@medrnygmailcom1) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

بينما رأى آخرون في قبول الدعوة خيانة من قبل الحريري وتناقضاً لتأكيده في تغريدة أمس أنه سيعود إلى لبنان خلال يومين أو ثلاثة.

وتم تداول هاشتاغ فرنسا أكثر من 40 ألف مرة على مدار الساعات الأربع والعشرين السابقة لكتابة هذا المقال.

وتصدر الهاشتاغ لائحة الموضوعات الأكثر تداولا في لبنان والأردن والإمارات.

مصر: #ممدوح_حمزة_هرب_لفرنسا

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وننتقل إلى مصر حيث انتشر اسم الناشط السياسي والمهندس ممدوح حمزة في ظل تقارير عن ضبط استشارييّن من مكتبه الهندسي الخاص بسبب اتهامات بقبولهم الرشوة.

وناقش المغردون الحدث عبر هاشاغ #ممدوح_حمزة_هرب_لفرنسا بعد أن انتشرت شائعات في صحف مصرية عن وجوده خارج البلاد.

وسيطرت السخرية على التغريدات، خاصة بعد أن نفى ممدوح حمزة اتهامات الرشوة والسفر، وأيضا في ظل اتهامه لجهات حكومية بالفساد سابقاً.

وانتقده البعض بناء على توجهاته السياسية ومواقفه القوية ضد رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد ممدوح حمزة على حسابه الشخصي على تويتر إنه خارج البلاد في جنوب ألمانيا للعلاج من أحد الأمراض وإن سفره ليس له علاقة بالاحداث الاخيرة.

بيرو تختم مرحلة التأهل لنهائيات كأس العالم

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واهتم المغردون أيضا بتأهل منتخب بيرو لنهائيات كأس العالم في روسيا بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء ضد المنتخب نيوزيلندا أمس.

وختمت بيرو بفوزها مرحلة التأهل لنهائيات كأس العالم، التي تأهلت لها أربعة فرق عربية للمرة الأولى.

و تم تداول اسم الدولة عالميا باللغتين الإنجليزية والعربية حوالي 700 ألف مرة منذ فوزهم أمس.