#الجامعة_العربية "تتصدى" لإيران ومغردون ينتقدون
قضايا اليوم: نقاش حول اجتماع وزراء خارجية العرب الطاريء أمس لبحث "التدخل الإيراني" في الشرق الأوسط، ومغردون لبنانيون ينتقدون، وردود فعل على حادث تدافع في المغرب راح ضحيته عشرات النساء، واهتمام بسيطرة القوات السورية وحلفائها على مدينة البوكمال المعقل الاخير لتنظيم الدولة في سوريا.
اجتماع وزراء الخارجية بين مؤيد ومنتقد
اهتم المغردون في العالم العربي باجتماع وزراء خارجية العرب الطارئ أمس الذي انعقد لبحث كيفية التعامل مع الدور الإيراني في الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الاجتماع يأتي لبحث "سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك".
وورد على هاشتاغ #الجامعة_العربية أكثر من ثمانية آلاف تغريدة.
بينما استخدم مغردون في لبنان هاشتاغ #طز_بالجامعه_العربيه رافضين لتصريحات وزراء خارجية العرب خاصة، ودور الجامعة العربية في الشرق الأوسط بشكل عام.
ورفض آخرون ما وصفوه بعداء العرب وموالاة إيران.
وورد على هاشتاغ #طز_بالجامعة_العربية أكثر من ثمانية آلاف تغريدة ايضا.
غضب بعد مقتل العشرات في حادث تدافع في المغرب
وننتقل إلى المغرب حيث عبر المغردون عن غضبهم بعد مقتل 15 امرأة في تدافع أثناء توزيع مساعدات غذائية في قرية سيدي بوالعلام المغربية أمس.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لجثث على الارض في حين أصيب في الحادثة أكثر من 40 شخص، معظمهم كانوا من كبار السن والنساء.
وناقش المغردون حالة الفقر واليأس التي عكستها الحادثة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.
وانقسمت ردود الفعل بين من وجه اللوم إلى السيدات لعدم التزامهن بالهدوء والانضباط، ومن اعتبر المتبرعين المسؤولين عمّا حدث بسبب ضعف المراقبة والتنظيم.
وناقش آخرون الحادثة في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس معتبرين أن موضوع الفقر والمجاعة المنتشرين في عدد من الدول العربية كان يجب أن يُناقش بدلا من مواضيع سياسية فقط.
واستخدم المغردون هاشتاغات مختلفة منها تدافع منها #الصويرة و #فاجعة_سيدي_بولعلام و "تدافع المغرب" للتعبير عن آرائهم، التي تم تداولها أكثر من 35 ألف مرة.
البوكمال
وننتقل إلى إعلان الجيش السوري وحلفائه سيطرته على مدينة البوكمال التي كانت تعتبر أخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وظهر هاشتاغ حمل اسم المدينة في أكثر من سبعة آلاف تغريدة على مدار اليوم الماضي.
وأشاد مستخدمون بالسيطرة على المدينة في معركة شارك فيها مليشيات عراقية وإيرانية بجانب القوات الحكومية وبدعم من الطيران الجوي الروسي.