الجامعة_العربية "تتصدى" لإيران ومغردون ينتقدون

قضايا اليوم: نقاش حول اجتماع وزراء خارجية العرب الطاريء أمس لبحث "التدخل الإيراني" في الشرق الأوسط، ومغردون لبنانيون ينتقدون، وردود فعل على حادث تدافع في المغرب راح ضحيته عشرات النساء، واهتمام بسيطرة القوات السورية وحلفائها على مدينة البوكمال المعقل الاخير لتنظيم الدولة في سوريا.

اجتماع وزراء الخارجية بين مؤيد ومنتقد

مصدر الصورة Getty Images Image caption عادل الجبير وزير خارجية السعودية في الاجتماع أمس

اهتم المغردون في العالم العربي باجتماع وزراء خارجية العرب الطارئ أمس الذي انعقد لبحث كيفية التعامل مع الدور الإيراني في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الاجتماع يأتي لبحث "سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك".

وورد على هاشتاغ #الجامعة_العربية أكثر من ثمانية آلاف تغريدة.

بينما استخدم مغردون في لبنان هاشتاغ #طز_بالجامعه_العربيه رافضين لتصريحات وزراء خارجية العرب خاصة، ودور الجامعة العربية في الشرق الأوسط بشكل عام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ihab_Elnajjar قرارات هذه الجامعة العمياء

كانت دوما ضد العرب

و ضد حقوقهم

و تقف مع قتلة الأبرياء

سواء أ كانوا صهاينة أو خليجيين

قمة يتحكم بها الحفاة و الرعاع

لا تستحق شرف عضوية

دول ذات حضارة و تاريخ عريقين#طز_بالجامعة_العربية و بأمينها العام — IHAB ALNAJJAR (@Ihab_Elnajjar) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Ihab_Elnajjar منذ نشأتها إلى هذا اليوم

ليخبرني أحد عن شيء فعلته

هذه الجامعة و كان مفيدا

عن قرار أتخذته و أفاد العرب

عن حق أسترجعته للأمة العربية

عن سيادة و كرامة حافظت عليها

لدول الوطن العربي

لذلك #طز_بالجامعة_العربية

التي لا تساوي بأجتماعاتها

و قممها و قراراتها

ذرة في نعل عربي حر — IHAB ALNAJJAR (@Ihab_Elnajjar) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧

ورفض آخرون ما وصفوه بعداء العرب وموالاة إيران.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kiemmo2013 خلايا وعناصر حزب الشيطان تنشط في هذا الهاشتاق شتائم وصراخ مثل ابو زميره ياترى ماهي المصلحة من عداء العرب وموالاة ايران هل من حر شريف لبناني يجاوب !؟ #طز_بالجامعه_العربيه — ميزر (@kiemmo2013) ٢٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وورد على هاشتاغ #طز_بالجامعة_العربية أكثر من ثمانية آلاف تغريدة ايضا.

غضب بعد مقتل العشرات في حادث تدافع في المغرب

وننتقل إلى المغرب حيث عبر المغردون عن غضبهم بعد مقتل 15 امرأة في تدافع أثناء توزيع مساعدات غذائية في قرية سيدي بوالعلام المغربية أمس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kafir212 الصورة ليست للاجئين من اليمن أو سوريا أو بورما... إنها لنساء بائسات نواحي الصويرة ومن زمن الإذلال وإهانة الكرامة الإنسانية بالمغرب وفي سنة 2017

18 قتيلا وعشرات الجرحى في عملية تدافع للنساء من أجل الحصول على مساعدات غذائية

هذا هو المغرب زين وبزاف لي حاسدينا عليه pic.twitter.com/lI5MV0rat9 — مغاربة بدون ديانة (@kafir212) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لجثث على الارض في حين أصيب في الحادثة أكثر من 40 شخص، معظمهم كانوا من كبار السن والنساء.

وناقش المغردون حالة الفقر واليأس التي عكستها الحادثة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AsmaaFakhoury الحمد لله عندنا قمر اصطناعي يقدر يصور بوضوح تدافع الفقراء في إحدى قرى المغرب غير النافع من أجل قفة بئيسة... #المشاريع_المهيكلة — Asmàa Fakhoury (@AsmaaFakhoury) ١٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وانقسمت ردود الفعل بين من وجه اللوم إلى السيدات لعدم التزامهن بالهدوء والانضباط، ومن اعتبر المتبرعين المسؤولين عمّا حدث بسبب ضعف المراقبة والتنظيم.

وناقش آخرون الحادثة في إطار اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس معتبرين أن موضوع الفقر والمجاعة المنتشرين في عدد من الدول العربية كان يجب أن يُناقش بدلا من مواضيع سياسية فقط.

واستخدم المغردون هاشتاغات مختلفة منها تدافع منها #الصويرة و #فاجعة_سيدي_بولعلام و "تدافع المغرب" للتعبير عن آرائهم، التي تم تداولها أكثر من 35 ألف مرة.

البوكمال

وننتقل إلى إعلان الجيش السوري وحلفائه سيطرته على مدينة البوكمال التي كانت تعتبر أخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وظهر هاشتاغ حمل اسم المدينة في أكثر من سبعة آلاف تغريدة على مدار اليوم الماضي.

وأشاد مستخدمون بالسيطرة على المدينة في معركة شارك فيها مليشيات عراقية وإيرانية بجانب القوات الحكومية وبدعم من الطيران الجوي الروسي.