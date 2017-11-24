لبنانيون: #افيخاي_كذاب

قضايا اليوم: حملة لبنانية عبر مواقع التواصل ضد المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي افيخاي ادرعي بعد ان نشر صورة على فيسبوك اثارت جدلا، وفي السعودية المغردون يناقشون مقابلة اجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع ولي العهد السعودي محمد سلمان، وينعون وفاة كاتب النشيد الوطني إبراهيم خفاجي.

#افيخاي_كذاب

مصدر الصورة Avichay Adraee FB page

نبدأ تقريرنا اليوم من لبنان حيث شن نشطاء حملة عبر هاشتاغ حمل عنوان #افيخاي_كذاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية افيخاي أدرعي الذي يجيد العربية.

ويأتي ذلك بعد ان نشر عبر صفحته على الفيسبوك تهنئة للبنانيين بعيد استقلالهم، كان بها صورة رُسم عليها خريطتان للبنان إحداها مغطاة بالعلم اللبناني والاخرى بعلمي حزب الله وإيران، وأعلى الصورة يسأل "أي لبنان تفضلون؟".

وأضاف أفيخاي على صورته كاتبا: "يستمر الهدوء على الحدود منذ 11 عاما بما يعود عليكم بالفائدة، لا تسمحوا لإيران أن تمنع منكم الاحتفال في الأعوام المقبلة."

كما اشار المستخدمون إلى صورة اخرى نشرها افيخاي تظهر على حد وصفه عبارات شكر من أطفال سوريين عالجتهم اسرائيل. ورد المستخدمين على الصورة واصفين إياها بالكاذبة.

وأثارت الصورتان غضب لبنانيين الذين نشروا عبارات وصور تؤكد على تمسكهم ودعمهم لجهود المقاومة ضد اسرائيل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mimalibanaise نحن ما منقبل تتدخل بوطننا ولا تلفظ اسمه ع لسانك

لأنك #أفيخاي_الكذاب وكل الصهاينة حرقتوا قلوب امهاتنا وقتلتوا شبابنا واطفالنا ونجستوا أرضنا — Mima 💁🏻 (@mimalibanaise) ٢٣ نوفمبر، ٢٠١٧

ويقف وراء إطلاق الحملة حساب "حركة أمل" اللبنانية والتي يترأسها نبيه بري رئيس مجلس النواب.

مقابلة النيويورك تايمز مع بن سلمان

وفي السعودية ناقش المستخدمون مقابلة اجرتها النيويورك تايمز مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول الحملة التي شنها مؤخرا ضد الفساد في البلاد وبموجبها تم حجز عدد من الأمراء والمسؤولين.

ونشر مستخدمون بعضا مما جاء في المقابلة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalemAlSehman 🔴 حوار جديد للأمير محمد بن سلمان وأبرز أجوبته على أسئلة نيويورك تايمز :

🔹محمد بن سلمان : خامنئي هتلر جديد في الشرق الأوسط وقد تعلمنا من أوروبا ان التهدئة لاتفيد، لا نريد من هتلر الجديد في ايران تكرار ما حصل في أوروبا في الشرق الأوسط pic.twitter.com/5x5xdycSPA — سالم ال سحمان 🇸🇦 (@SalemAlSehman) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zaidbenjamin ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقول في مقابلة مع نيويورك تايمز ان اغلب الموجودين في الريتز كارلتون من الذين طالتهم ملاحقات الفساد قد بايعوه وان أغلبية أفراد العائلة الحاكمة يقفون خلفه. — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧

وظهر اسم الصحيفة الأمريكية بالعربية في أكثر من 16 ألف تغريدة.

إبراهيم خفاجي

مصدر الصورة Youtube Image caption الشاعر السعودي الراحل إبراهيم خفاجي

ومازلنا في السعودية حيث ينعي المستخدمون الشاعر إبراهيم خفاجي كاتب النشيد الوطني السعودي التي توفى عن عمر يناهز الـ91 عاما.

وتداول المستخدمون هاشتاغ حمل اسم الشاعر ليظهر في قائمة أكثر الهشتاغات تداولا صباح الجمعة حول العالم.

وورد على الهاشتاغ أكثر من 25 ألف تغريدة.