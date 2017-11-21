جده_الآن: أمطار غزيرة تغرق شوارع جدة

تغمر التغريدات السعودية مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً بعد هطول أمطار غزيرة في محافظة جدة أدت الى شل حركة السير وتوقفها تماما في بعض المناطق.

وتصدر هاشتاغ #جده_الآن لائحة الهاشتاغات الاكثر تداولا في العالم بعد أن ظهر في أكثر من 150 ألف مرة في الساعات الـ24 الاخيرة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مشاهد مدهشة لآثار الامطار، تناولها المغردون بسخرية وتعجب.

وأكدت أمانة محافظة جدة أمس على أتم استعدادها لاستقبال موسم الأمطار، بحسب قولها، بتخصيص عدد كاف من العاملين وتجهيز المعدات الضرورية لتفادي مخاطر الأمطار.

وأتى التأكيد بعد تحذيرات وجهتها مديرية الدفاع المدني و عدد من هواة الطقس حول مخاطر الاضطرابات الجوية التي شهدتها المنطقة في الايام الاخيرة وتأثيرها المتوقع على السعودية.

وليست الأمطار الغزيرة بالجديدة على السعودية.

ورأى مغردون في تداعيات الامطار جواباً لسؤال طُرح في بداية هذا العام على أمين جدة الدكتور هاني أبو الراس حول مدى استعداد المحافظة للأمطار، السؤال الذي لم يجيب عليه الأمين حينها.

وتداول المستخدمون مقطع المقابلة على تويتر من جديد، محملين المسؤولين مسؤولية عدم جاهزية جدة للتعامل مع الأمطار، ومتهمين إياهم بالفساد.

كما عاد إلى الساحة اسم الشاب الباكستاني فرمان خان الذي توفي خلال سيول جدة في عام 2009 بعد أن تمكن من انقاذ 14 غارق ومحاصر وفقا للمغردين.

ووصفه المغردون بـ"بطل سيول جدة" في حين عبر آخرون عن استعدادهم لتقديم الملجأ والمأوى لمن يحتاجه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @20Swethhh فرمان خان أنقذ مواطنين من الموت في سيول جدة واليوم فلبيني ينقذ مواطن رسالة للي يسب ويشتم "ويعمم ع كل الأجانب كلهم "بكرة لاسمح الله يمكن يجي سيل وماينقذك الا واحد منهم، لازم تعرف ان في كل جنسية الخير والشر مو محتكر الخير على جنس وبلد معين ولا الشر محتكر ومخصص لاحد — هُدى (@20Swethhh) ٢١ نوفمبر، ٢٠١٧

وأمر مدير عام التعليم بمحافظة جدة بتعليق الدراسة في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص والجامعات والكليات التقنية.