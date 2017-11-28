زياد_عيتاني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان

أشعلت قضية الممثّل والمخرج والكاتب المسرحي اللبناني زياد عيتاني مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلان قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني عن توقيفه بتهمة التخابر والتواصل والتعامل مع إسرائيل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الممثّل والمخرج والكاتب المسرحي زياد أحمد عيتاني

تصدر هاشتاغ #زياد_عيتاني مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف منصاتها في لبنان بعد أن أثارت هذه القضية جدلا واسعا بين اللبنانيين، وشكل اعتقاله صدمة لجمهوره ومحبيه الذين لم يصدقوا ما يشاع عنه من معلومات حول تعامله مع الموساد.

وقال مناصروا زياد عيتاني البيروتي إن "ابن البلد" لا يمكن أن يكون عميلا.

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وطالب آخرون بمحاسبة زياد وحتى "إعدامه" بعد أن "خان الوطن" على حد وصفهم، معتبرين أن الخيانة ليست وجهة نظر بل هي جرم يجب أن يحاسب عليه القانون.

وتداول مستخدمون تفاصيل القصة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب التحقيق.

واعتبر بعضهم أن تسريب التحقيق معيب وفاضح، وأن "التشهير بأسماء أخرى على بعض وسائل الإعلام لا يتحمل مسؤوليته هذا الإعلام بل الجهاز الأمني الذي يسرب محاضر التحقيق بقضية عالية الحساسية والخطورة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MaherFarghal صرنا سامعين كذا version من تسريبات التحقيق مع #زياد_عيتاني وكل صحافي عم يشتغل بالموضوع عم يحاول يعمل سكوب وفاتو ببعضن بالاتهامات ومين مصادرو صحيحة بس الواضح وحدة من التنين يا جهاز الأمن عم يشتغل بتكتم ويبلف الصحافيين يا زياد عم يلعب بالكل وما عم يعطي إفادة صحيحة — Maher Farghal (@MaherFarghal) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ItaJoJo التسريب الفاضح لملف #زياد_عيتاني والتشهير بأسماء أخرى على بعض وسائل الإعلام لا يتحمل وِزرَه هذا الإعلام بل الجهاز الأمني الذي يُسرّب محاضر التحقيق بقضيّة عالية الحساسية والخطورة ستَتحول في الأيام المقبلة إلى قضيّة هَشّة للتسلية وتستخدم تفاصيلها للتشويق والإثارة التلفزيونية فقط! — JoJo Itani⌣ .͡◦° (@ItaJoJo) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ghantous44 انا بصفتي محاميآ لا أثق بمعظم التحقيقات

الاولية التي تجريها الاجهزة الامنية...

التجربة الامنية بعد الطائف و حتى الآن تعلمنا ذلك ...#قرينة_البراءة من المبادئ القانونية الأساسية لذا لا يجب كشف التحقيقات

او تسريبها...معيب هذا الفلتان .#زياد_عيتاني — fady ghantous (@ghantous44) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وتناول بعض اللبنانيين الموضوع بشكل ساخر على تويتر رغم حساسية القضية.