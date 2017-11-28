#زياد_عيتاني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان
- 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
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أشعلت قضية الممثّل والمخرج والكاتب المسرحي اللبناني زياد عيتاني مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلان قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني عن توقيفه بتهمة التخابر والتواصل والتعامل مع إسرائيل.
تصدر هاشتاغ #زياد_عيتاني مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف منصاتها في لبنان بعد أن أثارت هذه القضية جدلا واسعا بين اللبنانيين، وشكل اعتقاله صدمة لجمهوره ومحبيه الذين لم يصدقوا ما يشاع عنه من معلومات حول تعامله مع الموساد.
وقال مناصروا زياد عيتاني البيروتي إن "ابن البلد" لا يمكن أن يكون عميلا.
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#زياد_عيتاني فوق شجرة الاتهام بالعمالة مع العدو الصهيوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر لا يصدق، المهم التريث قبل اصدا...Posted by Kassem Doghman on Friday, 24 November 2017
نهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها Kassem
مثل كثيرين في بيروت أنا مصاب بالذهول، ولا أستطيع أن أصدق. #زياد_عيتاني موقوف لكن لننتظر ولنتمسك ببراءته حتى اثبات العكس!— Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @PierreABISAAB
وطالب آخرون بمحاسبة زياد وحتى "إعدامه" بعد أن "خان الوطن" على حد وصفهم، معتبرين أن الخيانة ليست وجهة نظر بل هي جرم يجب أن يحاسب عليه القانون.
#زياد_عيتاني العمالة ليست أبدا وجهة نظر بل هي خيانة وطنية والاعدام خير رد عليها ...— رضا ملک (@nw3FMYcqRLMqO04) ٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @nw3FMYcqRLMqO04
زبالة البشر #زياد_عيتاني عميل خائن لا يتسحق العيش.— Bassel Jarekji (@basseljarekji) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @basseljarekji
#هوا_الحرية— нaѕan нaĸιм (@hhakim596) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧
سُئِل هتلر:
من أحقر الناس بالنسبة اليك
قال:اولئك الذين ساعدوني في احتلال اوطانهم!#زياد_عيتاني البيروتي الاصيل طُلِع عميل! pic.twitter.com/9ILZUfd2s3
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @hhakim596
وتداول مستخدمون تفاصيل القصة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب التحقيق.
واعتبر بعضهم أن تسريب التحقيق معيب وفاضح، وأن "التشهير بأسماء أخرى على بعض وسائل الإعلام لا يتحمل مسؤوليته هذا الإعلام بل الجهاز الأمني الذي يسرب محاضر التحقيق بقضية عالية الحساسية والخطورة".
صرنا سامعين كذا version من تسريبات التحقيق مع #زياد_عيتاني وكل صحافي عم يشتغل بالموضوع عم يحاول يعمل سكوب وفاتو ببعضن بالاتهامات ومين مصادرو صحيحة بس الواضح وحدة من التنين يا جهاز الأمن عم يشتغل بتكتم ويبلف الصحافيين يا زياد عم يلعب بالكل وما عم يعطي إفادة صحيحة— Maher Farghal (@MaherFarghal) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @MaherFarghal
التسريب الفاضح لملف #زياد_عيتاني والتشهير بأسماء أخرى على بعض وسائل الإعلام لا يتحمل وِزرَه هذا الإعلام بل الجهاز الأمني الذي يُسرّب محاضر التحقيق بقضيّة عالية الحساسية والخطورة ستَتحول في الأيام المقبلة إلى قضيّة هَشّة للتسلية وتستخدم تفاصيلها للتشويق والإثارة التلفزيونية فقط!— JoJo Itani⌣ .͡◦° (@ItaJoJo) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ItaJoJo
انا بصفتي محاميآ لا أثق بمعظم التحقيقات— fady ghantous (@ghantous44) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧
الاولية التي تجريها الاجهزة الامنية...
التجربة الامنية بعد الطائف و حتى الآن تعلمنا ذلك ...#قرينة_البراءة من المبادئ القانونية الأساسية لذا لا يجب كشف التحقيقات
او تسريبها...معيب هذا الفلتان .#زياد_عيتاني
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ghantous44
وتناول بعض اللبنانيين الموضوع بشكل ساخر على تويتر رغم حساسية القضية.
#زياد_عيتاني هلأ مرتو لعيتاني زعلاني اكتر انو طلع عميل او انو طلع بيعرف سويدية بيضا؟— May Alkhatib (@may_alkhatib) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @may_alkhatib
#زياد_عيتاني كان عم يحاول يفوت بكتاب غينيس ﻷدنى راتب عمالة— Cigarette (@Cigaretteeeeee) ٢٥ نوفمبر، ٢٠١٧
العمى شو رخيص
بيكفيش فاشل بالتمثيل وسميك وبايخ طلع بهيم بالعمالة كمان
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Cigaretteeeeee
شكلو #زياد_عيتاني اخد "يحق للفنان ما لا يحق لغيره" حرفياً.— Jad Ghosn (@Jad_Ghosn) ٢٤ نوفمبر، ٢٠١٧
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Jad_Ghosn