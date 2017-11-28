#زياد_عيتاني يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان

  • 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

أشعلت قضية الممثّل والمخرج والكاتب المسرحي اللبناني زياد عيتاني مواقع التواصل الإجتماعي بعد إعلان قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني عن توقيفه بتهمة التخابر والتواصل والتعامل مع إسرائيل.

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Image caption الممثّل والمخرج والكاتب المسرحي زياد أحمد عيتاني

تصدر هاشتاغ #زياد_عيتاني مواقع التواصل الاجتماعي على مختلف منصاتها في لبنان بعد أن أثارت هذه القضية جدلا واسعا بين اللبنانيين، وشكل اعتقاله صدمة لجمهوره ومحبيه الذين لم يصدقوا ما يشاع عنه من معلومات حول تعامله مع الموساد.

وقال مناصروا زياد عيتاني البيروتي إن "ابن البلد" لا يمكن أن يكون عميلا.

وطالب آخرون بمحاسبة زياد وحتى "إعدامه" بعد أن "خان الوطن" على حد وصفهم، معتبرين أن الخيانة ليست وجهة نظر بل هي جرم يجب أن يحاسب عليه القانون.

وتداول مستخدمون تفاصيل القصة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تسريب التحقيق.

واعتبر بعضهم أن تسريب التحقيق معيب وفاضح، وأن "التشهير بأسماء أخرى على بعض وسائل الإعلام لا يتحمل مسؤوليته هذا الإعلام بل الجهاز الأمني الذي يسرب محاضر التحقيق بقضية عالية الحساسية والخطورة".

وتناول بعض اللبنانيين الموضوع بشكل ساخر على تويتر رغم حساسية القضية.

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