فين_انجازاته : مغردون مصريون ينقسمون حول انجازات السيسي

مصريون يقيمون انجازات السيسي، ومطالب بإطلاق سراح ناشطين من مضايا اعتقلتهم هيئة "تحرير الشام"، وحملة لتعميم الأمازيغية في الجزائر، من أبرز الموضوعات التي استأثرت باهتمام المغردين العرب.

#فين_انجازاته

أغضبت الأنباء عن ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية خلال الفترة المقبلة عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن أعلن وزير النقل رفع سعر تذكرة المترو بدءا من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

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كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أنفاق جديدة للسيارات أسفل قناة السويس إن "أسعار المشروعات الجاري تنفيذها لن تقدم للمستخدم بالأسعار الحالية وأن تذكرة المترو لن تبقى بنفس السعر، أو بضعف ثمنها. "

فتحت هذه التصريحات الباب أمام الكثير من الانتقادات للدولة، لما فيها بحسب مغردين من "عبء إضافي على مواطن البسيط الذي يئن من ضنك العيش".

وعبر المغردون عن آرائهم عبر هاشتاغات عديدة أبرزها : #قناه_السويس و#فين_انجازاته ، و#مترو_الأنفاق.

واشتكى المتفاعلون مع هذه الهاشتاغات من الوضع في البلاد، و غلاء الأسعار قائلين إن إنجاز المشاريع الكبيرة يجب ألا يكون على حساب المواطن الفقير.

وتمنى آخرون إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية التي وصفوها بـ "الجائرة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @doaakhalifa525 #قناه_السويس انا عايزة اعرف حاجة انا كواحدة شرقوية استفد ايه من مترو الانفاق والمشاريع اللي بتفتحها دي عشان تزود الاسعار عليا انا كواحدة من عيلة متوسطة استفد ايه من العاصمة الادارية الجديدة اللي انا عمري ما هروحها ولا هعيش فيها انت تطورت ليا التعليم طب القطارات ايه نظامها وووووو — Doaa A Khalifa (@doaakhalifa525) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

من ناحية أخرى، ثمن مغردون آخرون جهود الحكومة، مؤكدين أن المشاريع الكبيرة التي تنفذها ستوفر الرقي الاقتصادي لمصر وتحرر قرارها السياسي. كما أشار آخرون إلى أن ارتفاع الأسعار أمر لا يقتصر على مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KaremSapr #قناه_السويس ف مصر فقط الرئيس يفتتح مشروعات جديد ويتشتم ويتهم ب الفشل

لنا المشروعات والانجازات

ولكم الكﻻم فقط ع النت 😂😂

تحيا مصر ..تحيا مصر..تحيا مصر.. — karem saper (@KaremSapr) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @d0JhB5VWrpYx7BE #قناه_السويس

الناس اللى بتسال احنا هنستفاد ايه من المشاريع العملاقة دى ؟!

دى ناس تفكيرهم عقيم ونرجسيين ولكم أن تتخيلوا حاضركم بدون مشاريع اجدادكم إن لم نستفاد نحن فسنترك لأولادنا واحفادنا ما يفتخرون به — هند عبد الفتاح لجنة (@d0JhB5VWrpYx7BE) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

#‏الحرية_لناشطي_مضايا‬

أطلق نشطاء سوريون حملة بعنوان ‫#‏الحرية_لناشطي_مضايا‬ للمطالبة بالإفراج عن أربعة إعلاميين من مدينة مضايا، اعتقلتهم جماعة "هيئة تحرير الشام" المسلحة قبل أسبوعين.

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وتداول المتفاعلون مع الحملة صور الإعلاميين وأسماءهم مبرزين دورهم في توثيق حصار بلدة مضايا.

أودى الحصار الذي فرض على المدينة في 2016 بحياة الكثيرين ودفع ببعضهم إلى المخاطرة بأنفسهم لتأمين الغذاء.

كما حمّل المغردون "هيئة تحرير الشام" المسؤولية عن سلامة المعتقلين، واتهموها بالتضييق على الصحفيين والسياسيين في مناطق سيطرتها.

#غرد_بالامازيغيه

تحتل القضية الأمازيغية حيزا كبيرا من تعليقات المغردين المغاريين، خاصة مع اقتراب السنة الأمازيغية الجديدة.

فقد تصدر هاشتاغ #غرد_بالامازيغيه، قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر في الجزائر والمغرب في الأيام القليلة الماضية، مسجلا نسبة تفاعل واسعة.

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واستعرض المشاركون في الهاشتاغ مفردات من اللغة الأمازيغية مرفقة بشرح باللغة العربية، في حين استغل آخرون الفرصة لبعث رسائل سياسية حول وضع اللغة الأمازيغية في الدول المغاربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @neymar_202 #غرد_بالامازيغيه

شكرا : ثانميرث

- صباح الخير : تانزاكث ن لخير - تيفاوين

- مساء الخير : تامديث ن الخير - تيمنسيوين

- ليلة سعيدة : إيض أمڨاز

- أحلام سعيدة : ثارجيوين يحلان — انتبهہ لي (@neymar_202) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MokademMohammed #غرد_بالامازيغيه

ثم يأتي الشاوي و يقول غرد بالزاوية

و سأتي التارقي غرد بالترقية

وأيضا الشلحي غرد بالشلحية

وكذلك جميع الولايات غرد بالعاصمية العنابية و الوهرانية وغيرها#الجزائر قارة وهذا هو تنوعها الثقافي

لكن إذا إستمر الحال هكذا فسوف تخلق نوع من الجهوية و بالتالي ضياع الهوية — MokademMohammed🇩🇿 (@MokademMohammed) ١٦ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhcenKouache حتى دخل المستعمر الفرنسي البغيض وزرع هذه البذرة المسمومة في المجتمع الأمازيغي و ماذاك الا رغبة في فرنسة المجتمع #غرد_بالامازيغيه — حسن DZ (@AhcenKouache) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

ويأتي هذا الهاشتاغ في إطار حملات للدفاع عن مطلب تعميم اللغة الأمازيغية في الجزائر.

وقوبلت مطالب تعميم الأمازيغية برفض البعض على مواقع التوصل الاجتماعي، واعتبروها مطالب تحركها نزعة انفصالية.

واعترفت الجزائر بالأمازيغية كلغة رسمية في فبراير /شباط من العام 2016.