مغردون: #السعوديه_الامارات و "لقاء الأشقاء"

قضايا اليوم: مباراة السعودية والإمارات ضمن بطولة كأس الخلبج، ورئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ يصف دولة قطر بـ "الدويلة"، وشكرا جبران باسيل على طرقات لبنان.

#السعوديه_الامارات

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة تجمع علم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ضمن بطولة كأس الخلبج

نبدأ من الخليج العربي وتحديدا من دولة الكويت التي تستضيف الدورة رقم 23 من كأس الخليج لكرة القدم.

ومباراة الأمس كانت الحدث حيث التقى المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في مباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وتصدر هاشتاغ #السعوديه_الامارات قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية وفي عدد من دول الخليج حاصدا أكثر من 130 ألف تغريدة.

وكان لافتا تشجيع جماهير المنتخب السعودي للمنتخب الإماراتي والعكس صحيح مطلقين على المباراة اسم "لقاء الأشقاء".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MofaregAlshuyah - المباراة الوحيدة التي لاخاسر فيها هي مباراة #السعودية_الإمارات 🇸🇦🇦🇪

- والمباراة الوحيدة التي يشجع فيها كل جمهور المنتخب الآخر هي مباراة #الإمارات_السعودية 🇦🇪🇸🇦

- البلاد واحدة

القيادة واحدة

الشعوب واحدة

المصير واحد.

- إختلفنا من يحب الثاني أكثر وإتفقنا إنك أكثر وأنا أكثر — مفرج بن شويه (@MofaregAlshuyah) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

#فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر

ونبقى مع الرياضة ولكن نذهب إلى المملكة العربية السعودية التي تستضيف بطولة العالم للشطرنج .

وتصدر هاشتاغ #فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة.

انتشار الهاشتاغ جاء عندما هاجم رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ دولة قطر بتصريحات وصف فيها الدولة الخليجية بـ "الدويلة" واتهمها بـ "تلفيق الأكاذيب".

وتابع رئيس الهيئة: "وجهت وكيلي بأن أي شأن رياضي من هالدويلة، اللي يختص في مناقشتهم فيه، عندنا نادي صحي بالرياض اسمه فيتنس تايم، مدير الفرع السويدي هو المسؤول لمناقشة هالدويلة بما يناسب حجمهم، نحن نلتفت لرياضتنا مع إخوتنا في الإمارات والكويت".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 معالي الأستاذ تركي ال الشيخ ينهي الكذب الذي أثاره تنظيم الحمدين حول رفض السعودية اعطاء لاعبي قطر تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج بكلمة وافية تضع النقاط على الحروف. #فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر pic.twitter.com/s4bRp7uoTN — سعود القحطاني (@saudq1978) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

ردود الفعل كانت متفاوتة، فمن المستخدمين من أيد كلام تركي واعتبره واقعا ومنهم من عارضه بشدة واعتبره بعيدا عن اللباقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NaifA_s #فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر



رئيس الهيئة يعطي الدويله أكبر من حجمها . تحدث عنها في حفل الاتحاد العربي وتحدث عنها في بطولة الشطرنج اللتي تحمل أسم مليكنا الغالي . — Naif Alsaheel (@NaifA_s) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nuvellle__ أقترح على العربجي تركي أل الشيخ اللي يفتقر للباقة والأناقة في الحديث ولهجتة شوارعية ولا تصلح مع تطلعات سعوديتنا الحديثة أن يعين نواف التمياط متحدث رسمي له .. شخصيآ يفشلني مرآ مرآ مرآ و ماقدرت أكمل كلمتة اللي مالها علاقة لا بالحدث ولا تهم الموجودين .. #فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر — al.hanouf bnt saud . (@Nuvellle__) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saeedjalfan كنت اتمنى في يوم من الايام الا نصل الى هذه المرحلة من الخطاب السياسي المنحط وانعدام اللباقة الدبلوماسية ، اقدّر الغيرة الوطنية ولكن يجب ان يكون هناك حد ادنى للاحترام المتبادل لاسيما من مستشار بالديوان الملكي . #فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر — سعيد الشهراني (@saeedjalfan) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

#شكرا_جبران_باسيل

نشرت لافتات على الطرقات اللبنانية تحمل صورة وزير الخارجية جبران باسيل مع عبارة "لبنان دولة نفطية ... شكرا جبران باسيل".

وما أن نشرت الصورة حتى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطلقين هاشتاغ #شكرا_جبران_باسيل وبدأت تعليقات المستخدمين تنهال متسائلين عن علاقة وزير الخارجية جبران باسيل بالنفط .

وتنوعت الآراء بين الساخرة المعارضة للوزير والمؤيدة له مما أدرج الهاشتاغ بين الأكثر استخداما على موقع تويتر.