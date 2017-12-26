مغردون: #السعوديه_الامارات و "لقاء الأشقاء"
قضايا اليوم: مباراة السعودية والإمارات ضمن بطولة كأس الخلبج، ورئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ يصف دولة قطر بـ "الدويلة"، وشكرا جبران باسيل على طرقات لبنان.
#السعوديه_الامارات
نبدأ من الخليج العربي وتحديدا من دولة الكويت التي تستضيف الدورة رقم 23 من كأس الخليج لكرة القدم.
ومباراة الأمس كانت الحدث حيث التقى المنتخب السعودي نظيره الإماراتي في مباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0.
وتصدر هاشتاغ #السعوديه_الامارات قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية وفي عدد من دول الخليج حاصدا أكثر من 130 ألف تغريدة.
وكان لافتا تشجيع جماهير المنتخب السعودي للمنتخب الإماراتي والعكس صحيح مطلقين على المباراة اسم "لقاء الأشقاء".
#فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر
ونبقى مع الرياضة ولكن نذهب إلى المملكة العربية السعودية التي تستضيف بطولة العالم للشطرنج .
وتصدر هاشتاغ #فيتنس_تايم_السويدي_vs_قطر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة.
انتشار الهاشتاغ جاء عندما هاجم رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ دولة قطر بتصريحات وصف فيها الدولة الخليجية بـ "الدويلة" واتهمها بـ "تلفيق الأكاذيب".
وتابع رئيس الهيئة: "وجهت وكيلي بأن أي شأن رياضي من هالدويلة، اللي يختص في مناقشتهم فيه، عندنا نادي صحي بالرياض اسمه فيتنس تايم، مدير الفرع السويدي هو المسؤول لمناقشة هالدويلة بما يناسب حجمهم، نحن نلتفت لرياضتنا مع إخوتنا في الإمارات والكويت".
ردود الفعل كانت متفاوتة، فمن المستخدمين من أيد كلام تركي واعتبره واقعا ومنهم من عارضه بشدة واعتبره بعيدا عن اللباقة.
#شكرا_جبران_باسيل
نشرت لافتات على الطرقات اللبنانية تحمل صورة وزير الخارجية جبران باسيل مع عبارة "لبنان دولة نفطية ... شكرا جبران باسيل".
وما أن نشرت الصورة حتى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطلقين هاشتاغ #شكرا_جبران_باسيل وبدأت تعليقات المستخدمين تنهال متسائلين عن علاقة وزير الخارجية جبران باسيل بالنفط .
وتنوعت الآراء بين الساخرة المعارضة للوزير والمؤيدة له مما أدرج الهاشتاغ بين الأكثر استخداما على موقع تويتر.