سعوديون: #لا_لسفر_السعوديين_لتركيا

قضايا اليوم: مطالبات سعودية وإماراتية عبر مواقع التواصل بوقف السفر السياحي إلى تركيا على خلفية التوترات السياسية الحالية بين البلدين، واهتمام كبير بالمباراة التي جمعت قطر والعراق وانتهت بفوز الأخير في بطولة كأس الخليج، وبدء إجلاء الحالات الحرجة من مدينة الغوطة السورية يجذب انتباه عدد من المستخدمين.

#لا_لسفر_السعوديين_لتركيا

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة لمسجد السليمانية احد المزارات السياحية في مدينة اسطنبول التركية.

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث انتشرت دعوات إلكترونية لمقاطعة السياحة إلى تركيا على خلفية التوترات السياسية بين تركيا من جانب والمملكة السعودية ودولة الإمارات من جانب آخر.

وانتشر هاشتاغ #لا_لسفر_السعوديين_لتركيا في أوساط مستخدمي تويتر في المملكة ليظهر في نحو ثمانين ألف تغريدة على مدار الـ24 ساعة الماضية.

واختلفت الآراء بين من أيد وقف السفر السياحي إلى تركيا ومن رفضه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @9977822 #لا_لسفر_السعوديين_لتركيا

تركيا دائما ضد السعودية



حاربت🇸🇦 إيران في اليمن

فهرول اردوغان ودعم ايران بـ ٣٠ مليار

شنت 🇸🇦 حرب سياسية ع ايران فيما يخص الارهاب

فحصل تحالف تركي ايراني لمحاربة الارهاب!



قاطعت🇸🇦 قطر

تدخلت تركيا في شأن الخليج وغزت قطر بالعساكر وحليب الحمير — نستاهلك🇸🇦 (@9977822) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fdeet_alnssr #لا_لسفر_السعوديين_لتركيا :



المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين وقادتها.. خط احمر وامنها فوق كل اعتبار ،، والسياحة في تركيا قائمه على السعوديين واموالهم ، وهي دولة ليست صديق لنا، وحليف لجميع اعدائنا..أعطني عدو واحد لبلادنا لم تتحالف معه تركيا ؟.. لن تجد. — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahadcanada1 #لا_لسفر_السعوديين_لتركيا



للأسف بعض الجهال يطلب منك مقاطعة وكره بلد مسلم لمجرد خلاف سياسي بحت بين قادة الدول.



السؤال لماذا نعادي الشعوب لمجرد اننا على خلاف مع حكومتهم.



إذا إستمرينا على هذا الحال سنصبح منبوذين من جميع شعوب الارض.



شوية حكمة ياناس — أدبيات (@fahadcanada1) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

كما انضم لمطالبات المقاطعة مستخدمون إماراتيون.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @boazoooz55 #لا_لسفر_السعوديين_لتركيا

ولا لسفر الاماراتيين لتركيا

لمن يملك ولاء للوطن, رئيس دولة كل تصريحاته الاخيرة فيها استنقاص من السعودية والإمارات, دوله جيشها بقطر وبنادقها موجهه لرؤوسنا، دوله تحتضن كل معارض خبيث يكيد لدولنا, ما جانا منهم إلا كل شر وما جاهم منا إلا الاستثمار والسياحه — Ḇo3źooź UAE 🇦🇪🇸🇦 (@boazoooz55) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

#العراق_قطر

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وننتقل إلى مباراة كرة قدم حازت على اهتمام المستخدمين في العالم العربي جمعت المنتخبين القطري والعراقي في الدورة الـ23 لكأس الخليج لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب العراقي على نظيره القطري هدفين مقابل هدف واحد.

وهلل العراقيون بالفوز، ونشر مستخدمون مظاهر الاحتفال في مدينة الموصل العراقية، والتي كان تخضع لسيطرة تنظيم الدولة قبل أن تطرده قوات الأمن العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Bilal_Aldulayme بعد أن حرمنا تنظيم داعش لمدة 3 سنين من تشجيع المنتخب العراقي والإحتفال بالفوز ، إحتفالات كبيرة لشباب مدينة الموصل العراقية الآن إبتهاجاً بفوز أسود الرافدين ⁦🇮🇶⁩⁦🇮🇶⁩⁦✌️⁩💪



كم نحن بحاجة للأفراح لننسى أوجاع القلوب#العراق_قطر pic.twitter.com/B2VDIthN5v — الموصلي⁦ 🇮🇶 ⁩BiLAL (@Bilal_Aldulayme) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

بينما انتقد آخرون لاعبي المنتخب القطري ووصفوهم بالمجنسين، مؤكدين على ضرورة كون لاعبي المنتخب من "أبناء البلد" على حد وصفهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @majkuwari بإسمي وإسم الشعب القطري نحن لا نشجع هذا المنتخب ابداً لانهم لقطاء ومجنسين من عدة دولة ولا يمثلون ابناء الوطن ، انجازات الوطن يجب ان تبنى على سواعد ابناءها وليس على سواعد جوستافو الهاجري ومايكل المري #العراق_قطر — د. محمد الكواري (@majkuwari) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sultansalthani #العراق_قطر

عذرا ياقطر

هل هؤلاء المجنسين من يستحقون ان يأخذوا حقوق و مراكز لاعبينا

تجرعتم المر وخسرتم الكثير لتخرجوا لنا هذا المنتخب المشوه والمضحك

ليتكم بقيتم على هويتنا

من اخرجت لنا منصور مفتاح و السنياري وعادل خميس وخلفان وغيرهم من النجوم

كانت خسارتنا بيدنا لا بيد عمرو — سلطان سحيم آل ثاني (@sultansalthani) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وورد على هاشتاغ #العراق_قطر أكثر من مئة ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#الغوطة

مصدر الصورة Getty Images Image caption ناشد الصليب الأحمر الأسبوع الماضي الرئيس السوري بشار الأسد بالسماح بإجلاء 7 أطفال يعانون من مرض السرطان

اهتم مستخدمو مواقع التواصل في عدد من الدول العربية بالأحداث في مدينة الغوطة الشرقية السورية والتي بدأ فيها إجلاء عدد من الحالات الصحية الحرجة وفقا للصليب السوري الأحمر.

وتسيطر على الغوطة فصائل مسلحة معارضة تحاصرها القوات الحكومية.

وغرد عدد من المستخدمين لإلقاء الضوء على المعاناة التي يعيشها المدنيون وخاصة الأطفال داخل المدينة المحاصرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @muhammadnajem20 ما هيا امنيات اطفال الغوطة الشرقية في العالم الجديد من رأس سنة ٢٠١٨

What are the wishes of the children of the East Ghouta in the new year of 2018?https://t.co/Px7X69tRoU pic.twitter.com/5894cxvtSO — muhammad najem (@muhammadnajem20) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

وظهر اسم المدينة السورية في أكثر من ألفي تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.