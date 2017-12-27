سعوديون: #لا_لسفر_السعوديين_لتركيا
قضايا اليوم: مطالبات سعودية وإماراتية عبر مواقع التواصل بوقف السفر السياحي إلى تركيا على خلفية التوترات السياسية الحالية بين البلدين، واهتمام كبير بالمباراة التي جمعت قطر والعراق وانتهت بفوز الأخير في بطولة كأس الخليج، وبدء إجلاء الحالات الحرجة من مدينة الغوطة السورية يجذب انتباه عدد من المستخدمين.
#لا_لسفر_السعوديين_لتركيا
نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث انتشرت دعوات إلكترونية لمقاطعة السياحة إلى تركيا على خلفية التوترات السياسية بين تركيا من جانب والمملكة السعودية ودولة الإمارات من جانب آخر.
وانتشر هاشتاغ #لا_لسفر_السعوديين_لتركيا في أوساط مستخدمي تويتر في المملكة ليظهر في نحو ثمانين ألف تغريدة على مدار الـ24 ساعة الماضية.
واختلفت الآراء بين من أيد وقف السفر السياحي إلى تركيا ومن رفضه.
كما انضم لمطالبات المقاطعة مستخدمون إماراتيون.
#العراق_قطر
وننتقل إلى مباراة كرة قدم حازت على اهتمام المستخدمين في العالم العربي جمعت المنتخبين القطري والعراقي في الدورة الـ23 لكأس الخليج لكرة القدم.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب العراقي على نظيره القطري هدفين مقابل هدف واحد.
وهلل العراقيون بالفوز، ونشر مستخدمون مظاهر الاحتفال في مدينة الموصل العراقية، والتي كان تخضع لسيطرة تنظيم الدولة قبل أن تطرده قوات الأمن العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي.
بينما انتقد آخرون لاعبي المنتخب القطري ووصفوهم بالمجنسين، مؤكدين على ضرورة كون لاعبي المنتخب من "أبناء البلد" على حد وصفهم.
وورد على هاشتاغ #العراق_قطر أكثر من مئة ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
#الغوطة
اهتم مستخدمو مواقع التواصل في عدد من الدول العربية بالأحداث في مدينة الغوطة الشرقية السورية والتي بدأ فيها إجلاء عدد من الحالات الصحية الحرجة وفقا للصليب السوري الأحمر.
وتسيطر على الغوطة فصائل مسلحة معارضة تحاصرها القوات الحكومية.
وغرد عدد من المستخدمين لإلقاء الضوء على المعاناة التي يعيشها المدنيون وخاصة الأطفال داخل المدينة المحاصرة.
وظهر اسم المدينة السورية في أكثر من ألفي تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.