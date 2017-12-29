أهم الأحداث والقضايا التي حازت على اهتمام المغردين في العالم العربي خلال عام 2017 في تسلسل زمني.

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1 - قرار ترامب "منع المسلمين" من دخول أمريكا

مصدر الصورة Getty Images Image caption رجل أمريكي يحمل لافتة كتب عليها "مرحبا بالمسلمين" احتجاجا على قرار ترامب التنفيذي

في الـ27 من يناير/كانون الثاني وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا تنفيذيا يمنع بصفة مؤقتة دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وكان للقرار ردود فعل واسعة غاضبة داخل الولايات المتحدة وخارجها في العالم العربي، إذ رأى كثيرون أن القرار التنفيذي "عنصري".

وورد على هاشتاغ #MuslimBan أو "منع المسلمين" أكثر من 6.5 مليون تغريدة خلال أسبوع من صدور القرار.

2 - فيديو #بابا_شيلني ومآسي الحرب في سوريا

مصدر الصورة Youtube Image caption لقطة من المقطع المؤثر الذي نعتذر على عدم عرضه نظرا لاحتوائه مشاهد مؤلمة

في منتصف شهر فبراير/شباط انتشر مقطع مؤثر لطفل مبتور الساقين بعد قصف طال منزله بريف إدلب شمال سوريا.

وفي المقطع يظهر والد الطفل وهو يحمله ويركض به في وسط الغبار الذي خلفه القصف، ويبحث صارخا عن مسعف لطفله، قبل أن يتركه على الأرض ليذهب باحثا عن المساعدة.

وكانت أكثر اللقطات تأثيرا عندما صرخ الطفل مناديا على والده بعد أن تركه: "بابا شيلني".

وورد على هاشتاغ #بابا_شيلني قرابة التسعين ألف تغريدة.

3 - تصريحات تميم ومقاطعة قطر

مصدر الصورة Getty Images Image caption وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر في اجتماع بالقاهرة لمناقشة الأزمة

من أهم الأحداث السياسية العربية في عام 2017 قرار أربع دول عربية هي: السعودية والإمارات ومصر والبحرين في 5 يونيو/حزيران بمقاطعة قطر اقتصاديا وسياسيا، على خلفية ما وصفته الدول الأربع بدعم قطر للإرهاب.

وكان لقرار المقاطعة أصداء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت حملات مضادة للمقاطعة وحملات مؤيدة لها على مدار الشهور التالية لصدور القرار.

وكان أكثر الهاشتاغات التي تناولت المقاطعة انتشارا هاشتاغ #قطع_العلاقات_مع_قطر الذي ظهر في أكثر من مليوني تغريدة خلال أسبوع من صدور قرار المقاطعة.

وسبق قرار المقاطعة جدل حول تصريحات لأمير قطر تحدث فيها عن تقارب بين بلده وبين إيران.

وحينها نُفيت تلك التصريحات رسميا واتهمت قطر جهة ما باختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر تلك التصريحات التي وصفتها الوكالة حينها بأنه "ليس لديها أساس من الصحة".

وورد على هاشتاغ #تصريحات_تميم أكثر من 670 ألف تغريدة خلال أسبوع من صدور التصريحات.

4 - #تيران_وصنافير... سعودية

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في الـ14 من يونيو/حزيران وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أعرب العديد من المصريين عن غضبهم من القرار، رافضين ما وصفوه ببيع جزء من الوطن، وظهرت مطالبات للتظاهر احتجاجا على القرار.

وورد على هاشتاغ #تيران_وصنافير وهاشتاغ #تيران_وصنافير_مصرية قرابة الـ300 ألف تغريدة خلال شهر يونيو/حزيران.

5 - محمد بن سلمان ... ولي العهد السعودي الجديد

مصدر الصورة Getty Images Image caption ولي العهد السعودي الشاب الذي لا يتجاوز عمره الـ32

في الـ21 من يونيو/حزيران، وبموجب أوامر ملكية، عين محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا من محمد بن نايف.

وأثار القرار، الذي أتى دون إعلان مسبق، ردود فعل واسعة في العالم العربي وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر حينها هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد ليظهر في أكثر من نصف مليون تغريدة خلال أسبوع من صدور الأوامر الملكية.

6 - تحرير الموصل... بداية نهاية تنظيم الدولة

مصدر الصورة Getty Images Image caption أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يحتفلون بعد إعلان العبادي الموصل محررة

في الـ10 من يوليو/تموز أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا تحرير مدينة الموصل من ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر عليها لأكثر من ثلاثة أعوام.

وأتى الإعلان بالانتصار ضد التنظيم المتشدد بعد حملة عسكرية شنتها القوات الأمنية العراقية بجانب الجيش العراقي وبدعم من التحالف الدولي.

ودشن المستخدمون حينها هاشتاغ #اعلان_يوم_النصر الذي ظهر في أكثر من 170 ألف تغريدة.

7 - السماح للمرأة السعودية بالقيادة

مصدر الصورة Getty Images Image caption امرأة سعودية تقود سيارتها في مدينة جدة بتاريخ 27 من سبتمبر/أيلول

في الـ26 من سبتمبر/أيلول، صدر قرار من الملك سلمان ينص بالسماح للمرأة السعودية بإصدار رخصة قيادة.

وبموجب القرار الملكي سيسمح للنساء بإصدار رخص للقيادة في يونيو/حزيران 2018.

وحاز القرار على اهتمام بالغ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخارجه.

واعتُبر القرار نصرا للمرأة السعودية، بينما رأى آخرون أنه مجرد خطوة على الطريق الصحيح الطويل لحصول المرأة السعودية على حقوقها كاملة.

وحينها انتشر بصورة كبيرة هاشتاغ #الملك_ينتصر_لقياده_المراه ليظهر في أكثر من 750 ألف تغريدة خلال أسبوع من تدشينه.

8 - تنظيم الدولة يخسر الرقة ، أبرز معاقله

مصدر الصورة Getty Images Image caption روجدا فيلات زعيمة قوات وحدات المرأة الكردية احدى القوات المشاركة في معركة تحرير الرقة ترفع علم قوات سوريا الديمقراطية الأصفر وسط دوار نعيم الشهير وسط الرقة بعد طرد قوات التنظيم منها

في الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول شنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما لطرد مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية من استاد الرقة، آخر مناطق سيطرة مسلحي التنظيم المتشدد داخل المدينة.

وبذلك سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على أبرز معاقل التنظيم.

وكان لانتصار قوات سوريا الديمقراطية التي تلقت دعما جويا ولوجيستيا من التحالف الدولي أصداء واسعة حول العالم.

وتتكون قوات سوريا الديمقراطية من قوات تنتمي لأعراق مختلفة ولكن تهيمن عليها القوات الكردية خاصة وحدات حماية الشعب.

وبينما هلل مستخدمون بالانتصار المهم ضد تنظيم الدولة، أشار آخرون إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة نتيجة الحملة العسكرية.

كما عبر بعض النشطاء السوريين من أبناء الرقة عن استيائهم من تحرير المدينة على يد قوات كردية، واصفين ما حدث للرقة بأنها ذهبت من احتلال إلى احتلال آخر.

وخلال شهر أكتوبر/تشرين الأول تابع رواد مواقع التواصل داخل العالم العربي وخارجه مجريات المعركة وظهر اسم المدينة بالعربية والإنجليزية في أكثر من نصف مليون تغريدة.

9 - بن سلمان واعتقال أمراء سعوديون في حملة "لمكافحة الفساد"

مصدر الصورة Getty Images Image caption فندق ريتز كارلتون الفخم الذي تم احتجاز الأمراء بداخله للتحقيق معهم

في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني أوقفت لجنة جديدة لمكافحة الفساد في السعودية، يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين.

وتسبب اعتقال أمراء ووزراء، بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، في صدمة للسعوديين غير المعتادين على التغيير المفاجئ.

وفي تحرك منفصل أعفي الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني.

وكان متعب آخر فرد من فرع عبد الله في الأسرة المالكة يحتل منصبا رفيعا في الحكومة السعودية.

وإثر ذلك انتشر هاشتاغ #الملك_يحارب_الفساد بصورة كبيرة في السعودية ليظهر في أكثر من 1.5 مليون تغريدة خلال أسبوع من ظهوره.

وانقسم المغردون حول تلك الخطوة، إذ أشاد البعض باللجنة العليا لمكافحة الفساد قائلين إنها تصب في مصلحة الوطن.

بينما قال آخرون إن ما قامت به اللجنة يعتبر خطوة سياسية بحتة لتصفية معارضي الملك وابنه.

10 - الحريري واستقالته المفاجئة من الرياض

مصدر الصورة Reuters Image caption لافتات تضامنية في لبنان رفعت اثناء تواجد الحريري في السعودية وسط اتهامات للسعودية باحتجاز الحريري

في نفس اليوم الذي أوقفت فيه لجنة مكافحة الفساد السعودية عددا من الأمراء والوزراء بداعي مكافحة الفساد، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته في خطاب متلفز مفاجيء من الرياض بثته وسائل إعلام سعودية.

أعرب الحريري في خطاب الاستقالة عن خشيته من تعرضه للاغتيال، واتهم إيران بالتدخل في لبنان قائلًا: "أريد أن أقول إيران وأتباعها خاسرون فى تدخلاتهم فى البلدان العربية وستقطع الأيادي التي تمد إليها بالسوء".

وألهبت استقالة الحريري مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وأثارت تساؤلات عديدة حول مستقبل لبنان والمنطقة، وانتشرت التكهنات حول سبب تقديم الحريري استقالته بهذه الطريقة.

وتابع المستخدمون التطورات عن كثب منذ تقديم الحريري استقالته وحتى عودته إلى لبنان.

وظهر اسم الحريري في أكثر من 1.3 مليون تغريدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

11 - الهجوم الدموي على مسجد الروضة

مصدر الصورة Getty Images Image caption نعال قتلى مسجد الروضة الذي وصل عددهم إلى 305 قتلى

في الـ24 من نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل أكثر من 300 شخص في هجوم دام على مسجد الروضة في محافظة شمال سيناء شنه مسلحون استخدموا بنادق آلية وقذائف صاروخية.

وطغى الحزن والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر في أعقاب الحادث وعكست التغريدات حالة الغضب الشعبي والاحتقان، كما توالت الإدانات الدولية لما وصفت بالمجزرة.

وتعهد حينها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"رد غاشم" على الهجوم.

وخلال أسبوع من وقوع الهجوم ظهر اسم المسجد في نحو ربع مليون تغريدة.

12 - مقتل علي عبد الله صالح

مصدر الصورة . Image caption لقطة من المقطع الذي تداوله المستخدمون قبل تأكيد خبر مقتل صالح

في الرابع من ديسمبر/كانون الأول انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جثة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وقتل صالح على أيدي الحوثيين رميا بالرصاص قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.

ولم تكن مواقع التواصل الاجتماعي المنطلق الأساسي لانتشار خبر مقتل صالح فقط، بل كانت أيضا منصة قدم من خلالها مغردون آراءهم وقراءاتهم حول مستقبل الصراع في اليمن.

وناقش المستخدمون تداعيات مقتل صالح على الوضع الإقليمي ومصير حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يرأسه.

وانتشر حينها هاشتاغ #مقتل_علي_عبدالله_صالحليظهر في أكثر من 140 ألف تغريدة خلال أسبوع من تدشينه، بينما ظهر الاسم "علي عبد الله صالح" في أكثر من 320 ألف تغريدة.

13 - اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

مصدر الصورة Getty Images Image caption فلسطيني يحرق العلم الأمريكي بالقرب من مدينة رام الله احتجاجا على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

أشعل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مواقع التواصل في العالم العربي خلال دقائق من كلمته المتلفزة التي تابعها بشغف العديد حول العالم.

وأثارت الخطوة الأمريكية احتجاجات في عدد من الدول العربية واشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

واستخدم المغردون العرب هاشتاغ #القدس_عاصمة_فلسطين_الابدية للتعبير عن رفضهم للقرار الأمريكي وانتشر الهاشتاغ بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 1.6 مليون تغريدة خلال أسبوع من كلمة ترامب.

كما ظهر هاشتاغ #القدس في عدد مماثل من التغريدات خلال نفس الفترة الزمنية.