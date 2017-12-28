لبنانيون يطالبون بـ #اصلاح_وتغيير_التيار بعد تصريحات مثيرة للجدل لجبران باسيل
قضايا اليوم: مستخدمون في لبنان يتداولون مقطعا من مقابلة مع جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر قال فيها إنه لا يرفض وجود دولة إسرائيل، وانتقادات خليجية لأردوغان بعد رفعه ما وصفوها بإشارة رابعة أثناء زيارته إلى تونس.
لبنانيون: يجب #اصلاح_وتغيير_التيار
نبدأ تقريرنا اليوم من لبنان حيث تداول مستخدمون تصريحات لرئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحدث فيها عن عدم رفضه لوجود دولة إسرائيل.
وجاءت تصريحات باسيل المثيرة للجدل في مقابلة مع قناة الميادين إجابة على سؤال من المذيعة حول تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل ليرد عليها بقوله: "نحن لسنا رافضين وجود إسرائيل وإن من حقها أن تعيش بأمان."
وإثر تصريحات باسيل انتشر هاشتاغ #اصلاح_وتغيير_التيار بصورة كبيرة ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان صباح الخميس.
وورد على الهاشتاغ قرابة الخمسين ألف تغريدة.
وعبر الهاشتاغ هاجم مستخدمون باسيل والتيار الوطني الذي يرأسه، مطالبين بإصلاحه ومتهمين باسيل بالعمالة لإسرائيل.
بينما أيد آخرون تصريحات الوزير.
ووفقا لصحفة قناة الميادين على يوتيوب فإن المقابلة أذيعت الثلاثاء الـ26 من ديسمبر/كانون الأول.
تحديث: حساب الوزير عبر تويتر ينفي ما جاء في المقابلة.
أردوغان وإشارة رابعة
وننتقل إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، إذ تداول المستخدمون صورة لأردوغان يظهر فيها وهو يحيي الجماهير رافعا أربعة أصابع فيما يشبه إشارة "رابعة" التي ترمز إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وترمز إشارة رابعة إلى أحداث فض ميدان رابعة العدوية في مصر التي راح ضحيتها عدد كبير من أنصار الإخوان إثر اشتباكات مع قوات الأمن المصرية.
ولكن يقول آخرون إن الإشارة التي رفعها أردوغان ترمز إلى الدولة التركية التي تقوم على 4 دعائم وهي علم واحد، أمة واحدة، بلد واحد، حكومة واحدة.
كما تداول المستخدمون مقطعا للرئيس التونسي وصِفَ بأنه جاء ردا على رفع أردوغان تلك الإشارة قال السبسي فيه: "عندنا علم واحد ما عندنا لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة."
وظهر هاشتاغ #تونس_تودب_اردوغان الذي تداوله السعوديون والإماراتيون للهجوم على أردوغان وللإشادة بما قاله السبسي.
بينما رأى آخرون أن هناك تهويلا للموضوع وتجاهلا لأهمية زيارة أردوغان لتونس.