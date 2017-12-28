لبنانيون يطالبون بـ #اصلاح_وتغيير_التيار بعد تصريحات مثيرة للجدل لجبران باسيل

قضايا اليوم: مستخدمون في لبنان يتداولون مقطعا من مقابلة مع جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر قال فيها إنه لا يرفض وجود دولة إسرائيل، وانتقادات خليجية لأردوغان بعد رفعه ما وصفوها بإشارة رابعة أثناء زيارته إلى تونس.

لبنانيون: يجب #اصلاح_وتغيير_التيار

مصدر الصورة Al Mayadeen Youtube Channel Image caption لقطة من المقابلة مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل

نبدأ تقريرنا اليوم من لبنان حيث تداول مستخدمون تصريحات لرئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تحدث فيها عن عدم رفضه لوجود دولة إسرائيل.

وجاءت تصريحات باسيل المثيرة للجدل في مقابلة مع قناة الميادين إجابة على سؤال من المذيعة حول تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل ليرد عليها بقوله: "نحن لسنا رافضين وجود إسرائيل وإن من حقها أن تعيش بأمان."

وإثر تصريحات باسيل انتشر هاشتاغ #اصلاح_وتغيير_التيار بصورة كبيرة ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان صباح الخميس.

وورد على الهاشتاغ قرابة الخمسين ألف تغريدة.

وعبر الهاشتاغ هاجم مستخدمون باسيل والتيار الوطني الذي يرأسه، مطالبين بإصلاحه ومتهمين باسيل بالعمالة لإسرائيل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @asadabukhalil كلام جبران باسيل في حق الكيان الصهيوني الاحتلالي بالوجود-وباعتراف وأمن-هو اوّل اعتراف لبناني رسمي بحق العدوّ في احتلال فلسطين منذ اتفاقيّة ١٧ أيّار المشؤومة. — asad abukhalil (@asadabukhalil) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

بينما أيد آخرون تصريحات الوزير.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alsayyedhussein ما قاله #جبران_باسيل هو الحق ! الصراع مع اسرائيل ليس ايديولوجيا ليس صراع ديني و لا صراع غطرسة حقيقة الصراع هي رفع الظلم عن شعب مظلوم ان لم تكن بوصلتكم رفع الظلم فلن تربحوا الحرب حتى و لو كان رسول الله و المهدي و المسيح معكم ! من يحارب للقدس فالاولى ان يحارب لمكة — husseintaher (@alsayyedhussein) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

ووفقا لصحفة قناة الميادين على يوتيوب فإن المقابلة أذيعت الثلاثاء الـ26 من ديسمبر/كانون الأول.

تحديث: حساب الوزير عبر تويتر ينفي ما جاء في المقابلة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Gebran_Bassil المكتب الاعلامي للوزير باسيل: يتم التداول فِي الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع مجتزأ للوزير باسيل في مقابلة مع محطة الميادين، حيث الواضح ان الهدف من هذا الاجتزاء هو تحريف موقف الوزير باسيل وتشويهه، وهو الموقف المعروف من اسرائيل ككيان معتد يمارس ارهاب الدولة — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

أردوغان وإشارة رابعة

مصدر الصورة Twitter Image caption الصورة التي تداولها المستخدمون عبر مواقع التواصل

وننتقل إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، إذ تداول المستخدمون صورة لأردوغان يظهر فيها وهو يحيي الجماهير رافعا أربعة أصابع فيما يشبه إشارة "رابعة" التي ترمز إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وترمز إشارة رابعة إلى أحداث فض ميدان رابعة العدوية في مصر التي راح ضحيتها عدد كبير من أنصار الإخوان إثر اشتباكات مع قوات الأمن المصرية.

ولكن يقول آخرون إن الإشارة التي رفعها أردوغان ترمز إلى الدولة التركية التي تقوم على 4 دعائم وهي علم واحد، أمة واحدة، بلد واحد، حكومة واحدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hidden_politics هل هذا المهرج الذي يرفع شعار رابعة في كل زيارة لدولة عربية يصلح لأن يكون خليفة لغير الحمقى والمختلين عقلياً؟ وهل استفزاز مصر والسعودية والإمارات بتصرفات صبيانية كهذه سيزيد من قدره عند اتباعه؟

عموماً يحسب للرئيس التونسي موقفه الحازم وصفعه لذلك التافه🔻#تونس_تؤدب_اردوغان pic.twitter.com/TjSdIEHoIN — خفايا السياسة (@hidden_politics) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BENTT_egypt_99A أردوغان يرفع علامة رابعة بتونس

وقال اية ده شعار الدولة التركية

علم واحد

امة واحدة

بلد واحد

حكومة واحدة

طب واحدة واحدة وبلاش كل ده

ومما سبق يتضح ان مرسي

هو اللي سرق شعار قردوغان

واحنا اللي كنا ظالمينك ياقردو

ده انت تخصص سرقة أراضي

وغاز مش سرقة شعارات

زي جدك الباشا الحرامي بالظبط😺 — 🇪🇬د.تويتر 🇪🇬 (@BENTT_egypt_99A) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧

كما تداول المستخدمون مقطعا للرئيس التونسي وصِفَ بأنه جاء ردا على رفع أردوغان تلك الإشارة قال السبسي فيه: "عندنا علم واحد ما عندنا لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة."

وظهر هاشتاغ #تونس_تودب_اردوغان الذي تداوله السعوديون والإماراتيون للهجوم على أردوغان وللإشادة بما قاله السبسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osalblowi كلمة الرئيس التونسي جدا محترمه ومودبه اذا كنا ضيف لابد تحترم المكان والدوله اللي زايرها شغل علامة رابعه والتفاهات ذي سويها ببلدك زي ماتبغي #تونس_تؤدب_اردوغان — 🇸🇦owidah alblowi (@osalblowi) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @namtalsalf #تونس_تودب_اردوغان

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لمن لم يفهم التاق

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الرئيس التونسي ضرب ضربه استباقيه واخبره انه لا يوجد عندنا لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة .. والرابعه هي المقصد .. لان اوردغان الاخونجي تعود ان يرفع علامة رابعه كما فعل في السودان .. يعني ما قصر فيه — ابن وائل العنزي (@namtalsalf) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

بينما رأى آخرون أن هناك تهويلا للموضوع وتجاهلا لأهمية زيارة أردوغان لتونس.