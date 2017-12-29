منتخب_المواليد_فشلنا: سعوديون ينتقدون تشكيلة منتخبهم

ققضايا اليوم: سعوديون ينتقدون تشكيلة منتخبهم عبر هاشتاغ #منتخب_المواليد_فشلنا نظرا لتضمنه لاعبين من أصول أجنبية، وفي لبنان تضامن مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي اعتقلتها قوات الأمن الإسرائيلية.

#منتخب_المواليد_فشلنا

مصدر الصورة Getty Images Image caption المنتخب السعودي قبيل مباراته مع المنتخب العماني في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 23"

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث تداول المستخدمون هاشتاغ #منتخب_المواليد_فشلنا الذي ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا صباح الجمعة.

وعبر الهاشتاغ ينتقد السعوديون تشكيلة منتخبهم الوطني لكرة القدم نظرا لكون عدد من لاعبيه من أصول أجنبية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SaudiFalcon9 #منتخب_المواليد_فشلنا



سقطة كبيرة في حق الكرة السعودية الإستعانه بأجانب لرفع راية البلد ،

عبنا على قطر تنجنيسها للرياضين فبلينا بإدارة رياضيه سلكت نفس الطريق الفاشل !!



من كل بلد ولد pic.twitter.com/DJVcYFJhA0 — ضمير سعودي (@SaudiFalcon9) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @SaudiFalcon9 #منتخب_المواليد_فشلنا



مالذي سيربط المشجعين السعوديين بمنتخب من التشاديين والصوماليين والنيجيريين !

كيف سنشجع منتخب لايمثلنا بل هو أشبه مايكون بمنتخب هجين من عشرات الجنسيات !

أي عاطفة وطنية ستقودنا لتشجيع هؤلاء — ضمير سعودي (@SaudiFalcon9) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ورأى مستخدمون أن تشكيل المنتخب من لاعبين أصولهم من بلدان أجنبية يؤثر على فرص السعوديين في الانضمام لصفوف منتخب بلادهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @auf_mt #منتخب_المواليد_فشلنا

حرام يهمش المواطن و يظهر الوافد

الأولى إخراجهم من البلد و ارجاعهم خصوصاً بعد اوضاع التصحيح التي حدثت للحفاظ على هوية السكان و الارض و كل ما قد يمسنا و يضرنا

في النهايه هذه الارض لنا — الايوبي 💙💎 (@auf_mt) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

ويأتي ذلك بعد خسارة المنتخب السعودي مساء الخميس أمام نظيره العماني في بطولة كأس الخليج بهدفين مقابل لا شيء.

وورد على الهاشتاغ نحو عشرة آلاف تغريدة.

عهد التميمي

مصدر الصورة Getty Images Image caption عهد التميمي اثناء ظهورها في المحكمة

وفي لبنان اهتم المستخدمون بقضية الفتاة الفلسطينية عهد التميمي التي مددت محكمة إسرائيلية اعتقالها لخمسة أيام.

وظهر اسم عهد في قائمة أكثر الأسماء والهاشتاغات تداولا في لبنان صباح الجمعة.

واعتقلت عهد التميمي بعدما أظهر مقطع فيديو قيامها بصفع جنديين إسرائيليين أثناء احتجاجات.

وأعرب مستخدمون عن تضامنهم مع عهد، وعمرها 17، مطالبين السلطات الإسرائيلية بالإفراج عنها.

وتداول المستخدمون صورا لها أثناء ظهورها في المحكمة للمرة الثالثة منذ إلقاء القبض عليها، كما تداولوا مقاطع فيديو قديمة تظهر فيها عهد وهي تتصدى لعناصر من قوات الأمن الإسرائيلية.

وظهر اسم عهد في أكثر من خمسة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.