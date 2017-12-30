إيفانكا وشفيق من الأكثر الكلمات بحثا عربيا في 2017
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إيفانكا وشفيق من أكثر الكلمات بحثا عربيا في 2017

  • 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017

كشف محرك البحث غوغل في تقريره السنوي عن اهتمامات العرب والكلمات والأحداث الأكثر بحثًا خلال عام 2017.

ففي مصر، تصدرت نتيجة الثانوية العامة والسياسي أحمد شفيق وجزيرتا تيران وصنافير القائمة. كما بحث المصريون عن الفنانين والشخصيات العامة التي رحلت عام 2017، ومن بينهم الفنانة شادية.

وأما في السعودية، فتصدرت الأزمة مع قطر و برنامج حساب مواطن احتل القائمة الاكثر بحثا وتلاه مشروع نيوم وهو مخطط لبناء مدينة ذكية عابرة للحدود في البحر الأحمر.

ولم تغب إيفانكا ترامب عن قائمة الشخصيات الأكثر بحثا على غوغل في العالم العربي، إذ شغلت مرتادي الشبكة العنكبوتية خلال زيارتها للسعودية.

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