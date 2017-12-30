#بطل_حايل_يضحي_بنفسه: المغردون يمدحون بـ"أروع أمثلة الشجاعة" في السعودية
مدح المغردون السعوديون أحد رجال الدفاع المدني بموجة من التغريدات بعد أن خاطر بحياته لإنقاذ طفل من الاختناق.
المغردون السعوديون: #بطل_حايل_يضحي_بنفسه
اتجهت أنظار المغردين السعوديين نحو مشعل العنزي أحد رجال الدفاع المدني الذي خاطر بحياته أثناء عملية إطفاء حريق منزلي في مدينة حائل بإعطاء أسطوانة الأوكسجين الخاصة به لإنقاذ طفل من الاختناق.
وتداول المستخدمون صوراً تظهر لحظة خروج المنقذ من المبنى وهو يحمل طفلا يكاد أن يختنق، واصفينها بأنها تبرز "أروع أمثلة الشجاعة" و"أنبل الصفات التي تحلى بها العرب."
وتصدر هاشتاغا #بطل_حايل_يضحي_بنفسه و #مشعل_العنزي لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في المملكة، إذ ظهر كلاهما في أكثر من 90 ألف تغريدة في الساعات الاثنتي عشرة الأخيرة.
وأفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن رجل الدفاع المدني قد نُقل الى المستشفى وأدخل العناية المركزة بعد تعرضه لحالة اختناق.
وفي حين رأى البعض في الحادثة انعكاسا للقيم والمبادئ السعودية، اعتبر آخرون أن مشعل العنزي لعب دورا بطوليا استثنائيا معتبرين تصرفه حالة شجاعة نادرة.
وأشار عدد من المغردين الى العدد الكبير من حالات الشجاعة اليومية التي لا تلتقطها عدسات الكاميرات، مشيرين الى أن تلك التصرفات لا تحظى باهتمام على مواقع التواصل لكنها ليست أقل أهمية.
وكان المغردون في الرياض وحائل ومكة من أكثر المهتمين بالخبر، كما ظهر اسم مشعل العنزي في عدد من التغريدات البحرينية والكويتية.