بعد تغريدة رسمية محذوفة: #حساب_المواطن_يزبد_للشعب يتصدر تويتر

بينما يسيطر خبر فرض ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل في السعودية، أثارت تغريدة رسمية ضجة بعد أن أشارت الى أن برنامج "حساب المواطن" التابع لوزارة العمل أُقيم لـ"تسكيت المجتمع السعودي."

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ونُشرت التغريدة على حساب برنامج "حساب المواطن" على تويتر، وهو برنامج تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، رداً على سؤال مواطن حول التغيرات الضريبية.

وبعد أن أثارت التغريدة جدلًا واسعاً بين المغردين السعوديين وطرحت أسئلة حول سبب نشرها، حُذفت التغريدة ليتبعها اعتذار أشار إلى أن الحساب قد تعرض للاختراق.

وفتحت التغريدة باب الجدل على مواقع التواصل، إذ ربط المغردون بين الزيادات الضريبية من جهة وغياب الدعم الحكومي للأفراد والعائلات ذات الامكانيات المادية الضئيلة من جهة أخرى.

ووجد البعض في التغريدة اعترافاً غير مقصود بحقيقة يعلمها الجميع، بينما رأى آخرون أن نشرها تطلّب شجاعة من قبل موظف "ضحى بنفسه من أجل الآخرين" على حد تعبيرهم.

ودشن المغردون هاشتاغ #حساب_المواطن_يزبد_للشعب الذي ظهر في أكثر من 50 ألف تغريدة في الساعات الأربع الأخيرة و تصدر لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في العالم.

ويأتي الجدل بعد إطلاق برنامج "حساب المواطن" وتحويل أولى دفعاته للمواطنين قبل 10 أيام، وفي إطار سلسلة من الإصلاحات المالية تجريها المملكة للوصول إلى التوازن المالي قبل عام 2023.

وكان إعلان السعودية صباح اليوم رفع أسعار البنزين قد أسفر عن إطلاق عدد من الهاشتاغات، أبرزها #الراتب_مايكفي_الحاجة و #رسميا_رفع_اسعار_البنزين، التي لا تزال تحتل مراتب متقدمة في لائحة الهاشتاغات المتداولة في المملكة.

وعبر المستخدمون في تغريداتهم عن رفضهم واستهجانهم للقرار، خاصة في وقت تُنفق مبالغ طائلة على الاحتفالات والترفيه، على حد تعبيرهم.