المغردون العرب يناقشون ما #يحدث_الان_في_ايران
تلتفت أنظار المغردين اليوم نحو الاشتباكات الجديدة بين قوات الامن والمتظاهرين في إيران وجدل عن مبدأ ولاية الفقيه في لبنان، وإقالة رئيس نادي النصر السعودي فيصل بن تركي بعد ثبوت علمه بمخالفات قام بها الأمين العام السابق.
المغردون العرب يناقشون ما #يحدث_الان_في_ايران
بعد تزايد التوترات في إيران ليلة أمس إزاء اشتباكات جديدة بين قوات الأمن والمتظاهرين، انشغل المغردون العرب بما اعتبروه تصاعدا للعنف في المظاهرات.
يأتي ذلك بعد إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن ارتفاع عدد القتلى إلى 22، بينهم اثنان من الحرس الثوري والشرطة، خلال الأيام الستة الماضية.
وانقسم المغردون بحسب توجهاتهم السياسية حول الحكومة الإيرانية، إذ عبر البعض بشغف عن دعمهم للمتظاهرين الإيرانيين في ما سموه بـ"انتفاضة الشعب الإيراني"، بينما أصر آخرون على دعمهم للحكومة الإيرانية.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو غير موثوقة أشيع أنها صورت أثناء الإحتجاجات في إيران لكنها في الحقيقة صورت في دول أخرى وبعضها بلغات غير فارسية.
ودار النقاش بين المغردين في دول الخليج حول تأثير الأحداث على المنطقة، فظهر في عدد من التغريدات تفاؤل حول نجاح المظاهرات في "اسقاط النظام الايراني" ومساهمة ذلك في ما وصفوه بنهضة السعودية والدول المجاورة لها على حد تعبيرهم.
وتداول المستخدمون هاشتاغات عديدة عن المظاهرات، منها #ايران و #يحدث_الان_في_ايران، تداولوها بشكل واسع في لبنان والاردن ودول الخليج لتظهر في أكثر من 650ألف تغريدة في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.
بعد المظاهرات في إيران: #انا_مع_ولايه_الفقيه يتصدر تويتر في لبنان
وفتحت الاحداث في إيران باب نقاش في لبنان على هاشتاغ #انا_مع_ولايه_الفقيه الذي تصدر لائحة الهاشتاغات الاكثر تداولا في الدولة.
وأُطلق الهاشتاغ من قبل بعض المغردين اللبنانيين دعماً للحكومة الإيرانية في ضوء المظاهرات ليظهر في أكثر من 12 ألف تغريدة في الساعات الـ12 الأخيرة.
وبالرغم من الإنقسام على ساحة السياسة اللبنانية حول مسألة إيران، سيطرت على الهاشتاغ عامة تغريدات تمدح الدور الإيجابي الذي تلعبه ولاية الفقيه على حد تعبيرهم.
السعوديون يناقشون إقالة فيصل بن تركي
أما في السعودية فانشغل المغردون بخبر إقالة رئيس نادي النصر السعودي فيصل بن تركي وحل مجلس إدارة النادي بعد ثبوت علم المجلس بمخالفات قام بها الأمين العام السابق سلمان القريني.
وصدر بيان صحفي عن الهيئة العامة للرياضة في السعودية يعلن عن سبب إقالته وتكليف رجل الأعمال - سلمان المالك - رئيسا مؤقتا للنادي.
وتداول المغردون هاشتاغ #اقاله_فيصل_بن_تركي, أكثر من 100 ألف مرة على مدار 24 ساعة الماضية، معبرين عن دعمهم للرئيس الجديد وتفاؤلهم حول مستقبل النادي وأدائه.
و يعد سلمان المالك من أبرز رجال الأعمال في المملكة كما أنه مدير عام شركة ركاء القابضة وعضو الشرف الداعم لنادي الحزم بالرس، وعضو شرف في نادي النصر.