تلتفت أنظار المغردين اليوم نحو الاشتباكات الجديدة بين قوات الامن والمتظاهرين في إيران وجدل عن مبدأ ولاية الفقيه في لبنان، وإقالة رئيس نادي النصر السعودي فيصل بن تركي بعد ثبوت علمه بمخالفات قام بها الأمين العام السابق.

المغردون العرب يناقشون ما #يحدث_الان_في_ايران

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بعد تزايد التوترات في إيران ليلة أمس إزاء اشتباكات جديدة بين قوات الأمن والمتظاهرين، انشغل المغردون العرب بما اعتبروه تصاعدا للعنف في المظاهرات.

يأتي ذلك بعد إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن ارتفاع عدد القتلى إلى 22، بينهم اثنان من الحرس الثوري والشرطة، خلال الأيام الستة الماضية.

وانقسم المغردون بحسب توجهاتهم السياسية حول الحكومة الإيرانية، إذ عبر البعض بشغف عن دعمهم للمتظاهرين الإيرانيين في ما سموه بـ"انتفاضة الشعب الإيراني"، بينما أصر آخرون على دعمهم للحكومة الإيرانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @anwarmalek #ايران دولة منخورة داخلياً وحروب #الملالي النجسة بالخارج طغت على ذلك رغم جهود المعارضة الإيرانية وبعدما صار نحو 60% من السكان جياعا لأجل غريزة #الولي_الفقيه التوسعية فهذا لم يعد يسكت له مواطنون إيرانيون ظلموا في لقمة عيشهم وثرواتهم تستعمل في ظلم جيرانهم بسبب أوهام مظلومية تاريخية — أنور مالك (@anwarmalek) ١ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gamaleid السعودية:

-مفتي السعودية يحرم التظاهر

- السعودية تؤيد تظاهرات إيران

مصر:

- القضاء العسكري يجمد قضية متهم بها عسكري لـ 7سنين

- تنفيذ الاعدام عقب محاكمة عسكرية لمتهمين ظهرت برائتهم

ايران:

-تزعم دعم ثورات العرب، عدا سوريا

- ايران تقتل المتظاهرين الايرانيين

الاستبداد هو الاستبداد — Gamal Eid (@gamaleid) ٢ يناير، ٢٠١٨

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو غير موثوقة أشيع أنها صورت أثناء الإحتجاجات في إيران لكنها في الحقيقة صورت في دول أخرى وبعضها بلغات غير فارسية.

مصدر الصورة Youtube Image caption أشيع أن المقطع صور أثناء الإحتجاجات في إيران لكنه يظهر قوى أمن يتحدثون باللغة الإسبانية.

ودار النقاش بين المغردين في دول الخليج حول تأثير الأحداث على المنطقة، فظهر في عدد من التغريدات تفاؤل حول نجاح المظاهرات في "اسقاط النظام الايراني" ومساهمة ذلك في ما وصفوه بنهضة السعودية والدول المجاورة لها على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abo_Salem_1976 تأكد عند سقوط النظام في إيران ستنهض المملكة العربية السعودية وتزدهر مصر وتستقر البحرين وتأمن الإمارات وتنجو الكويت وتعود السودان وبالمقابل يتوالي سقوط التنظيمات والأحزاب الموالية للفرس فتري هروب تميم والحمدين من قطر وتطهير اليمن من انجاس الحوثي وانحصار الإخوان المجرمين .. — ABO_SALEM (@Abo_Salem_1976) ٢ يناير، ٢٠١٨

وتداول المستخدمون هاشتاغات عديدة عن المظاهرات، منها #ايران و #يحدث_الان_في_ايران، تداولوها بشكل واسع في لبنان والاردن ودول الخليج لتظهر في أكثر من 650ألف تغريدة في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.

بعد المظاهرات في إيران: #انا_مع_ولايه_الفقيه يتصدر تويتر في لبنان

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وفتحت الاحداث في إيران باب نقاش في لبنان على هاشتاغ #انا_مع_ولايه_الفقيه الذي تصدر لائحة الهاشتاغات الاكثر تداولا في الدولة.

وأُطلق الهاشتاغ من قبل بعض المغردين اللبنانيين دعماً للحكومة الإيرانية في ضوء المظاهرات ليظهر في أكثر من 12 ألف تغريدة في الساعات الـ12 الأخيرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MMrueh للنشر والتعميم

اليوم الساعة التاسعة مساءا بتوقيت لبنان سنطلق هاشتاغ دعما لولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت عنوان#انا_مع_ولاية_الفقيه — Mohamad Mrueh (@MMrueh) ١ يناير، ٢٠١٨

وبالرغم من الإنقسام على ساحة السياسة اللبنانية حول مسألة إيران، سيطرت على الهاشتاغ عامة تغريدات تمدح الدور الإيجابي الذي تلعبه ولاية الفقيه على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhassanJawad1 لأنها قبلة الثوار والاحرار

لأنها العمق الروحي والاستراتيجي للمقاومة

لأنها دعمت حق العرب في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن

لأنها تعمل لأجل الوحدة والتحرر والانعتاق والتنوع والتعدد.. #انا_مع_ولاية_الفقيه — Ghassan Jawad (@GhassanJawad1) ١ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhassanJawad1 لأنها قبلة الثوار والاحرار

لأنها العمق الروحي والاستراتيجي للمقاومة

لأنها دعمت حق العرب في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن

لأنها تعمل لأجل الوحدة والتحرر والانعتاق والتنوع والتعدد.. #انا_مع_ولاية_الفقيه — Ghassan Jawad (@GhassanJawad1) ١ يناير، ٢٠١٨

السعوديون يناقشون إقالة فيصل بن تركي

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أما في السعودية فانشغل المغردون بخبر إقالة رئيس نادي النصر السعودي فيصل بن تركي وحل مجلس إدارة النادي بعد ثبوت علم المجلس بمخالفات قام بها الأمين العام السابق سلمان القريني.

وصدر بيان صحفي عن الهيئة العامة للرياضة في السعودية يعلن عن سبب إقالته وتكليف رجل الأعمال - سلمان المالك - رئيسا مؤقتا للنادي.

وتداول المغردون هاشتاغ #اقاله_فيصل_بن_تركي, أكثر من 100 ألف مرة على مدار 24 ساعة الماضية، معبرين عن دعمهم للرئيس الجديد وتفاؤلهم حول مستقبل النادي وأدائه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ali_modai #اقاله_فيصل_بن_تركي

سنوات يتهمون الهلال بالفساد ويطالبون بالعدالة

عندما حضرت العدالة "والشفافية":

تم حل إدارات الاتحاد والاهلي والنصر والشباب

وبقي الهلال مضرب مثل في النزاهة والإحترافية،

الهلال نادي نزيه في زمن كثر فيه الفاسدون💙 — عـلي مـعدي (@ali_modai) ١ يناير، ٢٠١٨

و يعد سلمان المالك من أبرز رجال الأعمال في المملكة كما أنه مدير عام شركة ركاء القابضة وعضو الشرف الداعم لنادي الحزم بالرس، وعضو شرف في نادي النصر.