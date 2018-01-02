اختراق موقع صحيفة "العرب" القطرية بعد #اختراق_حساب_المواطن

أعلنت صحيفة "العرب" القطرية أن موقعها الإلكتروني قد تعرض للاختراق بعد أن نُشر موضوع يُحَمّل مجموعة قطرية مسؤولية اختراق حساب رسمي سعودي على تويتر أمس.

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وأكدت الصحيفة أن الموضوع الذي وصفته بأنه "مكذوب"، والذي انتشر بشكل واسع بين المغردين السعوديين، لم يصدر عن المؤسسة ووصفته بأنه "محاولة رخيصة لتشويه صورة الإعلام القطري."

وكان مغردون سعوديون قد تداولوا الموضوع آلاف المرات قبل تفسير الصحيفة، ورأوا فيه انتقاما قطريا من دول الحصار في إطار الأزمة الخليجية.

وجاء ذلك بعد أن نُشرت تغريدة على حساب برنامج "حساب المواطن" السعودي أمس، تجيب على سؤال مواطن بالقول إن البرنامج أقيم لـ"تسكيت المجتمع السعودي".

وبعد أن أثارت التغريدة جدلًا واسعاً بين المغردين السعوديين وطرحت أسئلة حول سبب نشرها، حُذفت التغريدة ليتبعها اعتذار أشار إلى أن الحساب قد تعرض للاختراق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Citizen_care نقدِّم اعتذارنا للعملاء عن الرد السابق الصادر من حساب خدمة العملاء، حيث تعرّض الحساب للاختراق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخترق. — خدمة العملاء (@Citizen_care) ١ يناير، ٢٠١٨

وبعد أن تصدر هاشتاغ #حساب_المواطن_يزبد_للشعب تويتر عالميا أمس، دشن المغردون هاشتاغ #اختراق_حساب_المواطن ، الذي حل محله في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في العالم.

وفسر آخرون الحادثة بعيدا عن إطار الأزمة الخليجية، معتبرين أنها مجرد إلهاء عن قضية الزيادة الضريبية وارتفاع أسعار البنزين التي شغلت السعوديون أمس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahdjadid هل تلاحظون بأن إقالة فيصل بن تركي و #اختراق_حساب_المواطن أشغل الناس عن القضية التي كانوا يتكلمون بها في الأمس (زيادة الأسعار، البنزين، الضريبة)؟

-الغضب والتذمر الكبير يوم أمس كان بحاجة لحرف البوصلة وتشتيت الزخم .. لكن حينما أوكلت المهمة إلى سعود القحطاني كب العشاء وبكل غباء 😂 — العهد الجديد (@Ahdjadid) ٢ يناير، ٢٠١٨

وكانت التغريدة السعودية قد فتحت باب جدل عبر مواقع التواصل، إذ ربط المغردون بين الزيادات الضريبية الجديدة في السعودية من جهة وغياب الدعم الحكومي للأفراد والعائلات محدودة الدخل من جهة أخرى.

ووجد البعض في التغريدة اعترافاً غير مقصود بحقيقة يعلمها الجميع، بينما رأى آخرون أن نشرها تطلّب شجاعة من قبل موظف "ضحى بنفسه من أجل الآخرين" على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @oamaz7 من أنواع الانتحار نوع يسمى الانتحار الإيثاري حيث يضحي الإنسان بنفسه من أجل الآخرين .. رحم الله صاحب التغريدة #حساب_المواطن_يزبد_للشعب — عمر بن عبدالعزيز 🤐 (@oamaz7) ١ يناير، ٢٠١٨

ويأتي الجدل بعد إطلاق برنامج "حساب المواطن" وتحويل أولى دفعاته للمواطنين قبل 10 أيام، وفي إطار سلسلة من الإصلاحات المالية تجريها المملكة للوصول إلى التوازن المالي قبل عام 2023.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Bader_Ov #رسميا_رفع_اسعار_البنزين



اقسم بالله نحب الوطن وعندنا ولاء ولكن نكتب بعض السطور وننتظر الرد



١-الكهرب كانت الفاتورة300وبتصير1000

٢-الماء كانت الفاتورة 5ريال وبتصير300

٣-البنزين اللي كان يفلل ب40يبي يفلل الحين ب130



٥-إلغاء علاوتين !



٦- وضع الضرائب



هل نستحق ذلك ياوطني الحبيب ؟ — بدر ال... (@Bader_Ov) ١ يناير، ٢٠١٨