اختراق موقع صحيفة "العرب" القطرية بعد #اختراق_حساب_المواطن
أعلنت صحيفة "العرب" القطرية أن موقعها الإلكتروني قد تعرض للاختراق بعد أن نُشر موضوع يُحَمّل مجموعة قطرية مسؤولية اختراق حساب رسمي سعودي على تويتر أمس.
وأكدت الصحيفة أن الموضوع الذي وصفته بأنه "مكذوب"، والذي انتشر بشكل واسع بين المغردين السعوديين، لم يصدر عن المؤسسة ووصفته بأنه "محاولة رخيصة لتشويه صورة الإعلام القطري."
وكان مغردون سعوديون قد تداولوا الموضوع آلاف المرات قبل تفسير الصحيفة، ورأوا فيه انتقاما قطريا من دول الحصار في إطار الأزمة الخليجية.
وجاء ذلك بعد أن نُشرت تغريدة على حساب برنامج "حساب المواطن" السعودي أمس، تجيب على سؤال مواطن بالقول إن البرنامج أقيم لـ"تسكيت المجتمع السعودي".
وبعد أن أثارت التغريدة جدلًا واسعاً بين المغردين السعوديين وطرحت أسئلة حول سبب نشرها، حُذفت التغريدة ليتبعها اعتذار أشار إلى أن الحساب قد تعرض للاختراق.
وبعد أن تصدر هاشتاغ #حساب_المواطن_يزبد_للشعب تويتر عالميا أمس، دشن المغردون هاشتاغ #اختراق_حساب_المواطن ، الذي حل محله في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في العالم.
وفسر آخرون الحادثة بعيدا عن إطار الأزمة الخليجية، معتبرين أنها مجرد إلهاء عن قضية الزيادة الضريبية وارتفاع أسعار البنزين التي شغلت السعوديون أمس.
وكانت التغريدة السعودية قد فتحت باب جدل عبر مواقع التواصل، إذ ربط المغردون بين الزيادات الضريبية الجديدة في السعودية من جهة وغياب الدعم الحكومي للأفراد والعائلات محدودة الدخل من جهة أخرى.
ووجد البعض في التغريدة اعترافاً غير مقصود بحقيقة يعلمها الجميع، بينما رأى آخرون أن نشرها تطلّب شجاعة من قبل موظف "ضحى بنفسه من أجل الآخرين" على حد تعبيرهم.
ويأتي الجدل بعد إطلاق برنامج "حساب المواطن" وتحويل أولى دفعاته للمواطنين قبل 10 أيام، وفي إطار سلسلة من الإصلاحات المالية تجريها المملكة للوصول إلى التوازن المالي قبل عام 2023.