سعوديون يتسائلون: #العاطل_كيف_يعيش ؟

  • 3 يناير/ كانون الثاني 2018

قضايا اليوم: سعوديون يتداولون هاشتاغ يناقش قضية البطالة في المملكة، واهتمام بمباراة نصف النهائي في كأس الخليج التي فاز بها منتخب الإمارات، وتغريدة لترامب خاطب فيها كيم جونغ أون تثير السخرية، وأخرى عن السلطة الفلسطينية تثير سخط الفلسطينيين.

#العاطل_كيف_يعيش

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Image caption مجموعة من العاملين الأجانب في السعودية ينتظرون استخراج تصاريح العمل

نبدأ تقريرنا اليوم من السعودية حيث تداول المستخدمون هاشتاغ يطرح تساؤلا: #العاطل_كيف_يعيش ؟

ويناقش الهاشتاغ قضية البطالة في السعودية وصعوبة حصول خريجي الجامعات على وظائف.

وأشار مستخدمون إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها العاطلون عن العمل.

وأنحى آخرون باللائمة على العمالة الأجنبية وقالوا إن وجودها "يقلل من فرص السعوديين في الحصول على وظائف" .

بينما اتهم آخرون السلطات قائلين إن "الفساد هو ما يؤثر على توظيف العاطلين".

وورد على هاشتاغ #العاطل_كيف_يعيش أكثر من 125 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#الامارات_العراق

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Image caption حارس مرمى المنتخب الإماراتي بعد تصديه لركلة ترجيحية

وننتقل إلى مباراة نصف النهائي في بطولة كأس الخليج التي جمعت منتخبي الإمارات والعراق وانتهت بفوز الإمارات بركلات الترجيح.

وبذلك تصعد الإمارات إلى الدور النهائي لتواجه المنتخب العماني.

وانتشر هاشتاغ #الامارات_العراق بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ترامب والزر النووي

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اهتم مستخدمون عرب بتغريدة ترامب التي خاطب فيها رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون قائلا إن لديه "زرا نوويا كبيرا" على مكتبه الرئاسي في البيت الأبيض، ردا على تصريحات رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي افتخر بامتلاكه "زرا نوويا كبيرا وقويا".

وقال ترامب في تغريدته التي قوبلت بالسخرية إن زر ترامب النووي أكبر وأفضل من زر كيم النووي.

ووصف مغردون التغريدة بالصبيانية.

وتداول المستخدمون تغريدة ترامب أكثر من 120 ألف مرة.

ترامب والسلطة الفلسطينية

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Image caption أثار قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ديسمبر/كانون الأول الماضي جدلا واسعا

كما اهتم المستخدمون في العالم العربي بتغريدة أخرى لترامب هدد فيها بوقف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفه بتقاعس السلطة الفلسطينية في التفاوض مع إسرائيل حول عملية السلام.

وندد مستخدمون عرب بتهديد ترامب.

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