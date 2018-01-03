سعوديون يتسائلون: #العاطل_كيف_يعيش ؟

قضايا اليوم: سعوديون يتداولون هاشتاغ يناقش قضية البطالة في المملكة، واهتمام بمباراة نصف النهائي في كأس الخليج التي فاز بها منتخب الإمارات، وتغريدة لترامب خاطب فيها كيم جونغ أون تثير السخرية، وأخرى عن السلطة الفلسطينية تثير سخط الفلسطينيين.

#العاطل_كيف_يعيش

مصدر الصورة Getty Images Image caption مجموعة من العاملين الأجانب في السعودية ينتظرون استخراج تصاريح العمل

نبدأ تقريرنا اليوم من السعودية حيث تداول المستخدمون هاشتاغ يطرح تساؤلا: #العاطل_كيف_يعيش ؟

ويناقش الهاشتاغ قضية البطالة في السعودية وصعوبة حصول خريجي الجامعات على وظائف.

وأشار مستخدمون إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها العاطلون عن العمل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GHADA09 #العاطل_كيف_يعيش

اكثر مايقهر العاطل لاجاك شخص يتفلسف فوق راسه ويقول اشتغل بأي مكان سوق خضار ولا بيع شاهي جمر ولا غيره ولا يبيه يتشكى ويطالب بوظيفه تليق بتعبه طول سنين دراسته اذا ربي رازقك وظيفه احمد ربك عليها وخلنا نطالب بحق من حقوقنا مجبنا الشهاده عشان ننام عليها ونسمع نصايحك ذي — غادة (@GHADA09) ٣ يناير، ٢٠١٨

وأنحى آخرون باللائمة على العمالة الأجنبية وقالوا إن وجودها "يقلل من فرص السعوديين في الحصول على وظائف" .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @shmali_ss #العاطل_كيف_يعيش

في شي استغربة.. احنا عاطلين.. لكن الاجنبي اللي يجي من بلدة يتوظف ع طول وينظف ويكشخ لا ويقولك ماافكر ارجع بلدي انا مرتاح هنا...

طييب شلوون مو ع اساس مافي وظايف!! — شمالية (@shmali_ss) ٢ يناير، ٢٠١٨

بينما اتهم آخرون السلطات قائلين إن "الفساد هو ما يؤثر على توظيف العاطلين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bdeer67676 #العاطل_كيف_يعيش

انا لست عاطل 'هناك من عطّل رزقي اما بتطبيله للفاسدين او بقرارات ظالمه لي ولغيري من الخرّيجين،

سنقف امام الحاكم يوم الحساب — بدر (@bdeer67676) ٣ يناير، ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #العاطل_كيف_يعيش أكثر من 125 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

#الامارات_العراق

مصدر الصورة Getty Images Image caption حارس مرمى المنتخب الإماراتي بعد تصديه لركلة ترجيحية

وننتقل إلى مباراة نصف النهائي في بطولة كأس الخليج التي جمعت منتخبي الإمارات والعراق وانتهت بفوز الإمارات بركلات الترجيح.

وبذلك تصعد الإمارات إلى الدور النهائي لتواجه المنتخب العماني.

وانتشر هاشتاغ #الامارات_العراق بصورة كبيرة ليظهر في أكثر من 100 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ali86801907 #الامارات_العراقِ



الف مبروك الى منتخب الامارات الشقيق وهاردلك الى بلدي العراق اسود الرافدين ان فرح الامارتي فرح العراقي كولنا واحد — Ali (@Ali86801907) ٣ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ali86801907 #الامارات_العراقِ



الف مبروك الى منتخب الامارات الشقيق وهاردلك الى بلدي العراق اسود الرافدين ان فرح الامارتي فرح العراقي كولنا واحد — Ali (@Ali86801907) ٣ يناير، ٢٠١٨

ترامب والزر النووي

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اهتم مستخدمون عرب بتغريدة ترامب التي خاطب فيها رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون قائلا إن لديه "زرا نوويا كبيرا" على مكتبه الرئاسي في البيت الأبيض، ردا على تصريحات رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الذي افتخر بامتلاكه "زرا نوويا كبيرا وقويا".

وقال ترامب في تغريدته التي قوبلت بالسخرية إن زر ترامب النووي أكبر وأفضل من زر كيم النووي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ يناير، ٢٠١٨

ووصف مغردون التغريدة بالصبيانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdulla_Alamadi ترامب في تغريدة له، صار أشبه بالأطفال في تصرفاتهم ولعبتي أكبر من لعبتك.. ترامب يقول لزعيم كوريا الشمالية أنه يملك على مكتبه أيضاً زر نووي وأنه أكبر من الزر الذي عندك بل هو أقوى ..



ترامب تفوق على القذافي وموغابي بمراحل.. pic.twitter.com/xdyBgOgSig — د.عـبدالله العـمـادي (@Abdulla_Alamadi) ٣ يناير، ٢٠١٨

وتداول المستخدمون تغريدة ترامب أكثر من 120 ألف مرة.

ترامب والسلطة الفلسطينية

مصدر الصورة Getty Images Image caption أثار قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ديسمبر/كانون الأول الماضي جدلا واسعا

كما اهتم المستخدمون في العالم العربي بتغريدة أخرى لترامب هدد فيها بوقف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفه بتقاعس السلطة الفلسطينية في التفاوض مع إسرائيل حول عملية السلام.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @realDonaldTrump It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 3 التي بعث بها @realDonaldTrump ...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢ يناير، ٢٠١٨

وندد مستخدمون عرب بتهديد ترامب.