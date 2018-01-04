قضايا اليوم: جدل بعد اقتراح نائبة تونسية تدريس "الثقافة الجنسية" للأطفال في المدارس لـ"حمايتهم من التحرش"، وفي الأردن مستخدمون يسخرون من نية الحكومة إعطاء كل مواطن عشرة قروش بديلا عن دعم الخبز الذي رفعته الحكومة عبر هاشتاغ #بريزة_الملقي، وفي السعودية حملة لمقاطعة حسابات المشاهير على مواقع التواصل، واهتمام عربي بمباراة ارسنال وتشيلسي أمس في الدوري الانجليزي الممتاز.

تونس: تدريس "الثقافة الجنسية" للأطفال في المدارس

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نبدأ اليوم تقريرنا من تونس حيث أثارت نائبة عن حركة النهضة الإسلامية جدلا بعد اقتراحها إدراج تدريس حصص للثقافة الجنسية للأطفال لحمايتهم من التحرش الجنسي.

وتقترح يمينة الزغلامي النائبة عن حزب النهضة الإسلامية إجراء حصص في الثقافة الجنسية للأطفال ابتداءً من عمر 6 سنوات.

ورغم أن الزغلامي قالت إن دعوتها لتدريس الثقافة الجنسية تأتي لمواجهة خطر التحرش الجنسي بالأطفال، فإن الأمر أحدث عاصفة من النقاش بين مستخدمي موقعي تويتر وفيس بوك بين من أيد مقترحها ومن عارضه على أسس أخلاقية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @WannesKawther بعيدا عن الحلال و الحرام ! الثقافة لازمة لمحاربة الاعتداءات على الاطفال !واجب يتم برمجتو في التعليم ! و توعية الاهل كذلك !

وكالعادة الناس الي تسب في يمينة الزغلامي فما ناس قبلها طالبت بتخصيص الثقافة الجنسيه للاطفال في المدارس خلي نرتقيو شوية يعيشكم ! — Kawther Wannes (@WannesKawther) ٣ يناير، ٢٠١٨

وكتب بن صلاح على فيسبوك معترضا على المقترح: هذه أفكار غربية تقدس الجسد وترى ضرورة إشباعه. علموا الأطفال دينهم. واقترحي دروس في فقه العبادات."

#بريزة_الملقي

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وفي الأردن يسخر المستخدمون مما يتم تداوله عن نية الحكومة إعطاء كل مواطن عشرة قروش بديلا عن دعم الخبز الذي رفعته الحكومة.

ودشن المستخدمون هاشتاغ #بريزة_الملقي في إشارة إلى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي.

#حمله_تبليك_المشاهير2

وننتقل إلى السعودية حيث انتشرت حملة عبر تويتر تطالب المستخدمين بوقف متابعة حسابات المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الهاشتاغ الذي ورد عليه نحو خمسين ألف تغريدة منذ تدشينه في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حول العالم صباح الخميس.

ويرى مستخدمو الهاشتاغ أن متابعة حسابات المشاهير يؤثر سلبا على صغار السن ويهدر وقتهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_m7md94 #حمله_تبليك_المشاهير2

نحن قادمون على تطور وتغير ملحوظ في دولتنا على جميع الأصعدة 🍃 لذلك لا مكان للتافهين بيننا سواءً المشاهير أو الذين قاموا بتشهيرهم 🙏🏼 فأتمنى الوعي منكم وأن تقفوا مع الذين يقدمون الفائدة للمجتمع ويساعدون في التطور وتجعلوهم مشاهير لمجتمعنا ❤️ — مُحمّد. #ايجابي 👨🏻‍🔬🌻 (@dr_m7md94) ٤ يناير، ٢٠١٨

#ارسنال_تشيلسي

مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعب الارسنال بيليرين الذي احرز هدف التعادل في الدقائق الاخيرة في المباراة

كما اهتم المستخدمون في العالم العربي بمباراة أمس في الدوري الانجليزي الممتاز بين فريقي أرسنال وتشيلسي التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ووصف المستخدمون المباراة بالمثيرة وانتشر هاشتاغ #ارسنال_تشيلسي ليظهر في أكثر من ثلاثين ألف تغريدة.