تهنئة مصرية جماعية بعد تتويج #محمد_صلاح أفضل لاعب إفريقي

انشغل المغردون العرب بفوز اللاعب المصري محمد صلاح بلقب أفضل لاعب إفريقي وجدل في قطر حول مشاركة لاعب إسرائيلي في بطولة التنس وترقب في الإمارات وعمان لنهائي كأس الخليج.

#محمد_صلاح يُتَوج "أفضل لاعب افريقي"

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بعد فوز اللاعب المصري محمد صلاح بجائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ"أفضل لاعب" ليلة أمس، سيطر الخبر على مواقع التواصل في العالم العربي.

ووجه المغردون المصريون تهنئة جماعية للاعب الذي أصبح أول مصري يتوج باللقب منذ خمسة وثلاثين عاما.

وتركز الاهتمام على كلمة اللاعب بعد تتويجه، التي خاطب فيها "أطفال مصر وإفريقيا" وطالبهم بعدم التوقف عن الحلم، فتداول المغردون مقطع الكلمة المسجل أكثر من ألف مرة.

وتصدر اسم اللاعب لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر والأردن ودول الخليج، إذ ظهر اسمه باللغتين العربية والإنجليزية في أكثر من 100 ألف تغريدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء فوزه بعد استلامه جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي الشهر الماضي.

جدل في الخليج حول #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض

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أما في قطر، فعبر هاشتاغ #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض عن الجدل الذي أثارته مشاركة لاعب إسرائيلي في بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وانتشر الخبر بعد تغريدة من المجموعة المعارضة للحكم القطري "قطري ليكس" التي أعلنت عن مشاركة اللاعب الإسرائيلي دودي سيلا في البطولة، الأمر الذي وصفه البعض بـ"تطبيع رياضي" مع إسرائيل.

وانقسم المغردون بين القطريين من جهة، الذين رفضوا المشاركة الإسرائيلية واعتبروها خطوة لا تمثل الشعب، خاصة في ضوء اعتراف أمريكيا بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RHAlRumaihi للمعلومية، هذه البطولة بطولة "مفتوحة"، مما يعني أن اللجنة المنظمة تقوم بدعوة عدد من اللاعبين و فتح باب المشاركة لمن أراد المشاركة. يعني أن اللجنة المنظمة ليست بأي حال من الأحوال مضطرة لإستقبال أي لاعب. #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — Rashid Al-Rumaihi (@RHAlRumaihi) ٤ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BoArhama معروف انه سيكون من تبعات تنظيم البطولات الكبيرة مشاركة الاسرائيليين .. لكن الوضع مختلف مع بطولة التنس .. المتعارف عليه ان يشارك الـ ٢٥ لاعب الاوائل حسب تصنيفهم العالمي و البقية بدعوات خاصة .. الاعب الاسرائيلي ترتيبه ٦٧ عالمياً .. لا مبرر لوجوده !! #تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — محمد الكواري (@BoArhama) ٥ يناير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، غرد المستخدون من الدول المقاطعة لقطر بتهكم وانتقاد، مشيرين إلى أن السعودية كانت قد منعت لاعبين إسرائيليين من المشاركة في بطولة الشطرنج وبذلك اتخذت موقفا صارما تجاه إسرائيل على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Jumahbinshaqer صدعونا عن بطولة الشطرنج في السعودية ومشاركة لاعبين اسرائيلين فرفضت السعودية اعطائهم ڤيزة لدخول المملكة والان اللاعبين مشاركين في البطولة ولَم نسمع اَي صحفي اوإعلامي تكلم عن الموضوع والجزيرة في وضع الميت

الشعب القطري يرفض التطبيع#الشعب_القطري_يرفض_التطبيع#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — جمعة بن شقر الشهواني (@Jumahbinshaqer) ٤ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @555Bin يا اتحاد التنس على اساس ان بلاد الحرمين الشريفين سمحت بمشاركة اسرائيل ببطولة الشطرنج وطبلوا لهم المتصهينين تبون نطبل لكم مثلا ؟؟ نطالب بفتح تحقيق واطلاع الشعب عليه لأننا نرفض قطعيا وجود الصهاينه بيننا مهما كلّف الامر



#تطبيع_اتحاد_التنس_مرفوض — سعد إبن الأدعم المري (@555Bin) ٤ يناير، ٢٠١٨

نهائي كأس الخليج: #عمان_الامارات_الفوز_واحد

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أما في الكويت فينتظر المغردون بلهفة المواجهة بين منتخبي عمان والإمارات في نهائي كأس الخليج اليوم.

وانتشر هاشتاغ #عمان_الامارات_الفوز_واحد بعد أن أطلقه نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد في تغريدة عن المباراة.

ومن ثم استخدمه المغردون للتعبير عن ما وصفوه بوحدة بين الفريقين والدولتين في ظل الانقسامات العربية في المنطقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ali_binwanees أخوان فعلاً ...والتنافس رياضي

ومابيننا اعظم من مجرد بطوله

'

هذا الكلام ..ولا عليه اعتراضي

ومن قال غيره ما سمعنا لقوله

'

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#عمان_الامارات_الفوز_واحد — علي بن سالم الكعبي (@ali_binwanees) ٤ يناير، ٢٠١٨

وظهر الهاشتاغ في أكثر من 20 ألف تغريدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.