مغردون: #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين ولبنان #بلد_الظلام

قضايا اليوم: المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني "عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين"، ولبنان غارق في الظلام، ورودود فعل على إعلان أحمد شفيق.

#الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين

مصدر الصورة youtube فلاح المسردي Image caption المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني

نبدأ تقريرنا من المملكة العربية السعودية، إذ نشر المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني على حسابه على تويتر مقطع فيديو لأبناء قبيلة الهواجر يرفعون فيه أعلام السعودية والإمارات والبحرين ويغنون للملك سلمان وولي عهده.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 عاجل

عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر. #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين pic.twitter.com/a8QHUBXmdE — سعود القحطاني (@saudq1978) ٧ يناير، ٢٠١٨

وتصدر هاشتاغ #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية حاصدا أكثر من 67 ألف تغريدة.

وتعددت الآراء بعد تغريدة المستشار القحطاني، فمنهم من قال "كل قبايل قطر مع أميرهم تميم" ليرد آخر " لن يقدّر القطريون الجدد مدى محبة وارتباط وامتداد قبائل قطر الأصيلة بأهلهم في السعودية"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @x1989x1989 #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين

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للأسف السعودية رجعت ٣٠٠ سنه للخلف تحزب نعرات قبليه ولا اخذو من التطور الا بالمباني والسيارات اما العقول حصى لين الحين !!!



كل شي اختلف الحين اهنئك يادليم على العقلية الحصى !!! — 🇰🇼🇴🇲🇶🇦 حآء بن صآء (@x1989x1989) ٨ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohd7610 كل قبايل قطر مع أميرهم تميم ويقولون لصباب القهوة دليم الخلا انت والصلب معازيبك بفقرهم بضرائبهم بكفيلكم ترامب#الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين — محمد المري (@mohd7610) ٨ يناير، ٢٠١٨

#بلد_الظلام

يشهد لبنان حالة غضب شعبي جراء انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطقه نتيجة إضراب عمال ومستخدمي شركة كهرباء لبنان احتجاجاً على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب لهم ما أغرق بعض المناطق اللبنانية في ظلام دامس.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @walidjoumblatt من المسؤول عن انقطاع الكهرباء على مدى يومين في بعقلين .عطل مفاجئ ام شيئ اخر .لم نسمع من مصلحة الكهرباء شيئ .المطلوب التوضيح كون الطقس لم يكن بهذه القساوة pic.twitter.com/P0fgBOUt74 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) ٦ يناير، ٢٠١٨

وأطلق رواد موقع تويتر هاشتاغ #بلد_الظلام الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من 3 آلاف تغريدة عبر خلالها المستخدمون عن غضبهم معتبرين أن السكوت عن الفساد هو الذي اوصلهم الى الظلام.

#احمد_شفيق

في مصر انتشر هشتاغ #أحمد_شفيق بعد إعلان رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق، تراجعه عن قرار سابق بالترشح للانتخابات الرئاسية، معلنا بشكل رسمي عدم خوض الانتخابات المقرر انعقادها في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 7 آلاف تغريدة انقسمت بين مؤيد ومعارض لقرار شفيق بالتراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @army_salut #احمد_شفيق احترم تاريخه العسكري

وعرف فعلا أنه ميقدرش على ظروف مصر دلوقتى

وقرر القرار الصحيح اللى يحافظ على تاريخه — 🇪🇬 تحية عسكرية لجيش مصر (@army_salut) ٧ يناير، ٢٠١٨