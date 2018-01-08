مغردون: #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين ولبنان #بلد_الظلام
قضايا اليوم: المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني "عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين"، ولبنان غارق في الظلام، ورودود فعل على إعلان أحمد شفيق.
#الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين
نبدأ تقريرنا من المملكة العربية السعودية، إذ نشر المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني على حسابه على تويتر مقطع فيديو لأبناء قبيلة الهواجر يرفعون فيه أعلام السعودية والإمارات والبحرين ويغنون للملك سلمان وولي عهده.
وتصدر هاشتاغ #الهواجر_يصفعون_تنظيم_الحمدين قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية حاصدا أكثر من 67 ألف تغريدة.
وتعددت الآراء بعد تغريدة المستشار القحطاني، فمنهم من قال "كل قبايل قطر مع أميرهم تميم" ليرد آخر " لن يقدّر القطريون الجدد مدى محبة وارتباط وامتداد قبائل قطر الأصيلة بأهلهم في السعودية"
#بلد_الظلام
يشهد لبنان حالة غضب شعبي جراء انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مناطقه نتيجة إضراب عمال ومستخدمي شركة كهرباء لبنان احتجاجاً على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب لهم ما أغرق بعض المناطق اللبنانية في ظلام دامس.
وأطلق رواد موقع تويتر هاشتاغ #بلد_الظلام الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من 3 آلاف تغريدة عبر خلالها المستخدمون عن غضبهم معتبرين أن السكوت عن الفساد هو الذي اوصلهم الى الظلام.
#احمد_شفيق
في مصر انتشر هشتاغ #أحمد_شفيق بعد إعلان رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق، تراجعه عن قرار سابق بالترشح للانتخابات الرئاسية، معلنا بشكل رسمي عدم خوض الانتخابات المقرر انعقادها في شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وحصد الهاشتاغ أكثر من 7 آلاف تغريدة انقسمت بين مؤيد ومعارض لقرار شفيق بالتراجع عن الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية .