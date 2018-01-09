السعودية تنفي خبرا مفبركا عن #الغاء_قياده_المراه للسيارة

قضايا اليوم: مقطع فيديو يتناول خبرا مفبركا حول إلغاء قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية، الهيئة الوطنية للنفط والغاز تعلن عن رفع أسعار البترول في البحرين، ومظاهرات تونس.

#الغاء_قياده_المراه

مصدر الصورة Getty Images Image caption إمرأة سعودية تقود سيارة

نبدأ تقريرنا من المملكة العربية السعودية حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديويتناول خبرا مفبركا حول إلغاء قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وتصدر #الغاء_قياده_المراه قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 97 ألف تغريدة.

وانقسمت التغريدات بين معارضين للخبر ومؤيدين له، ورأى البعض أن قرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية من عدمه لا يحتاج إلى كل هذا الجدل، بينما طالب البعض أن يتم إلغاء قيادة المرأة في حال لم يكن الخبر صحيحا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iturki32 #الغاء_قياده_المراه

بداية فساد

لا يميز بلدنا عن غيره ف العالم الا تطبيق الشريعه الإسلاميه غير باقي البلدان

يا من بيده القراراتق الله والغه — اسير النصر (@iturki32) ٩ يناير، ٢٠١٨

ونفت هيئة مكافحة الشائعات في السعودية صدور قرار بهذا الشأن، منهية بذلك الجدل حول الموضوع.

#رفع_سعر_البترول

أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين عن رفع أسعار البترول بنسبة تتراوح بين 12 و 25 بالمئة.

وعبر البحرينيون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي مطلقين هاشتاغ #رفع_سعر_البترول عبر موقع تويتر.

وتداوله المستخدمون في أكثر من 29 ألف تغريدة معتبرين أن ما وصفوها بـ"التجاوزات والفساد المالي المتزايد وعدم محاسبة كبار الشخصيات" يدفع ثمنها المواطن البحريني الذي يقضي نصف يومه في العمل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JenanAhmedAA على الاقل تفرض هذي الضريبة بدول فيها نظام مواصلات مطور والمواطن يحصل بديل مو بدولة مثل البحرين نظام تعبان!



#رفع_سعر_البترول — Jenan Ahmed (@JenanAhmedAA) ٩ يناير، ٢٠١٨

#فاش_نستناو

وفي تونس لا تزال الاحتجاجات قائمة على زيادة أسعار بعض السلع وعلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، مما أدى إلى مقتل شخص في بلدة طبرية في المواجهات التي وقعت بين المحتجين وقوات الأمن.

وكان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي دور فعال في هذه الاحتجاجات من خلال الحملات التي أطلقوها عبر موقعي تويتر وفيسبوك، وكان أحدثها إطلاق حملة فاش نستناو (ماذا ننتظر؟) على الأوراق النقدية.