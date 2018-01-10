جشع_الصيدليات ومشهد تمثيلي لـ"حفل زفاف مثليين" في #السعودية

قضايا اليوم: وزارة الصحة السعودية تشن حملة لمراقبة الأسعار في الصيدليات بجميع مناطق المملكة، والسلطات السعودية تلقي القبض على مشاركين في مشهد تمثيلي في "حفل زفاف مثليين"، وحملة "عمانيون بلا وظائف".

#جشع_الصيدليات

مصدر الصورة youtube ليدي موني Image caption وزارة الصحة السعودية تشن حملة لمراقبة الأسعار في الصيدليات بجميع مناطق المملكة

انتشر في المملكة العربية السعودية هاشتاغ #جشع_الصيدليات بعد إطلاق وزارة الصحة السعودية حملة لمراقبة الأسعار في الصيدليات بجميع مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والدخل.

وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 50 ألف تغريدة.

وعبّر المستخدمون عن استيائهم من عدم أمانة بعض أصحاب الصيدليات واستغلال احتياج الزبائن للأدوية والمستلزمات الطبية.

وتداول الناشطون على موقع تويتر فيديوهات توثق عمليات بيع بعض صيدليات المملكة الأدوية بأضعاف السعر الحقيقي.

مشهد تمثيلي في "حفل زفاف مثليين"

ونبقى في المملكة العربية السعودية حيث أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة في إشارة لمقاطع فيديو متداولة عن شاب يرتدي زيا نسائيا في مشهد تمثيلي لحفل زفاف، بأنها اتخذت إجراءات ضبط وتحديد هوية الشاب "المتشبه بالنساء" ومرافقيه والقبض عليهم وإيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة .

وانتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدا عددا من ردود الفعل والتعليقات التي اعتبرته بعيدا كل البعد عن أدبيات المملكة ووصفته بالصادم.

وزعم آخرون أن "أكثر نسبة زواج للمثليين" توجد في المملكة العربية السعودية ولكن السلطات لا تصرح بذلك على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohanad68325690 ومن قال انه لم يتم زواج مثليين في السعودية هناك مقاطع فيديو منشورة لهذا — Mohanad (@Mohanad68325690) ٧ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hureyaksa حفل زواج شابين مثليين داخل استراحة في محافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة !



هذه هي (السعودية الجديدة) بقيادة محمد بن سلمان pic.twitter.com/hjPZMfNqoE — نحو الحرية (@hureyaksa) ٣ يناير، ٢٠١٨

#عمانيون_بلا_وظايف1

ومن السعودية إلى سلطنة عمان حيث انتشر هاشتاغ #عمانيون_بلا_وظايف1 على موقع تويتر حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة في ال24 ساعة الماضية متصدرا بذلك قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السلطنة.

ونشير الإحصاءات الرسمية إلى تزايد أعداد الباحثين عن عمل يومًا بعد يوم لتصل إلى أكثر من 50 ألف باحث عن عمل النسبة الأكبر منهم من حملة الشهادات الجامعية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @OpIAPmWTBzv2n6t “نحن هنا نكتب معاناة بطالة بعد مشوار دراسي ذقنا فيه من العناء ماذقنا

فهل بعد كل هذا العناء نترك للذل الحاجة ونحن خريجات وخريجين نمتلك الشهادة؟!!”

#عمانيون_بلا_وظايف1 — باحثة عن وظيفة (@OpIAPmWTBzv2n6t) ٨ يناير، ٢٠١٨