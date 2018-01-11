مغردون: #يوسف_سيف لا تعلق بعد الآن

  • 11 يناير/ كانون الثاني 2018

استضاف فريق تشيلسي غريمه الارسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعبه "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن.

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Image caption أليكسيس سانشيز

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كان عنوانها الحذر في انتظار مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الإمارات في الـ24 من هذا الشهر.

ولم تمر المباراة مرور الكرام أمام المشاهد العربي، وخاصة بعد عودة المعلق الرياضي يوسف سيف عبر شبكة قنوات بي إن سبورت للتعليق على مبارة أمس والذي لم يكن موفقا كما قال بعضم.

وأصبح اسم سيف الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد انتهاء المباراة حاصدا اكثر من 11 ألف تغريدةعلى تويتر.

وانقسم المغردون بشأن أداء المعلق، فمنهم من طالبه بالاعتزال وعدم التعليق بعد مباراة تشيلسي وأرسنال، ومنهم من نشر مقاطع فيديو من مباراة أمس تنتقد فيها طريقة تعليق سيف.

وأما محبوه فقد اعتبروا ما قيل بحقه اهانة له ولتاريخه، ومن غير المقبول التطاول عليه، وطالبوه بالاستمرار متمنيين له النجاح الدائم.