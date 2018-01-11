مغردون: #يوسف_سيف لا تعلق بعد الآن
- 11 يناير/ كانون الثاني 2018
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استضاف فريق تشيلسي غريمه الارسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعبه "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن.
وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كان عنوانها الحذر في انتظار مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الإمارات في الـ24 من هذا الشهر.
نهاية مباراة |— الدوري الانجليزي (@PLSpotlight) ١٠ يناير، ٢٠١٨
تشيلسي 0-0 أرسنال
pic.twitter.com/69pcwkUo2a
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @PLSpotlight
ولم تمر المباراة مرور الكرام أمام المشاهد العربي، وخاصة بعد عودة المعلق الرياضي يوسف سيف عبر شبكة قنوات بي إن سبورت للتعليق على مبارة أمس والذي لم يكن موفقا كما قال بعضم.
وأصبح اسم سيف الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد انتهاء المباراة حاصدا اكثر من 11 ألف تغريدةعلى تويتر.
رسميآ : يوسف سيف معلقآ ديربى لندن بين أرسنال وتشيلسى غدآ فى ذهاب نصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية pic.twitter.com/Cd7kvdxfpw— معلومات كرة القدم (@Fact_Footba11) ٩ يناير، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Fact_Footba11
وانقسم المغردون بشأن أداء المعلق، فمنهم من طالبه بالاعتزال وعدم التعليق بعد مباراة تشيلسي وأرسنال، ومنهم من نشر مقاطع فيديو من مباراة أمس تنتقد فيها طريقة تعليق سيف.
@seif_yousef مع كل الاحترام انصحك نصيحة لوجة الله لا عاد تقترب من مايكرفون التعليق لانك غير مؤهل بذالك ابدا المباراة في وادي وانت في وادي اخر الشي الرحيد الي بتكسبة وانت تعلق انك تكسب حسنات من المتابعين بارد مبرد #يوسف_سيف— majed al-ghaleb (@majo0o0d) ١٠ يناير، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @majo0o0d
مشجع ارسنالي زعلان ليش حاطين يوسف سيف معلق 😂😂— معاذ (@maaz_1000) ١١ يناير، ٢٠١٨
والله صدق انه معلق ممل ويقتل متعة اي مباراة pic.twitter.com/92mnpXNJBb
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @maaz_1000
يوسف زرقله ياجماعة،يوسف سيف دخل ال danger area +١٨ 😂😂😂💔 pic.twitter.com/wnYzSC6NXl— عناد بدون مقدمات💙❄️ (@EVL_0) ١١ يناير، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @EVL_0
يوسف سيف يحل مشكلة مورينهو وكونتي #تدخل_الربع pic.twitter.com/n4g1Sw665k— Hussain (@7sain) ١١ يناير، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @7sain
وأما محبوه فقد اعتبروا ما قيل بحقه اهانة له ولتاريخه، ومن غير المقبول التطاول عليه، وطالبوه بالاستمرار متمنيين له النجاح الدائم.
معلق كبير ومن يحاول التقليل منه فاهو ام حاقد او حاسد يوسف سيف من افضل المعلقين في الوطن العربي .— هلالي .. بمرتبة وزير (@0Laz09L0jazV4OX) ١١ يناير، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @0Laz09L0jazV4OX
#تشلسي_ارسنال مباراة جميلة بصوت افضل معلق عربي في التاريخ— 🇲🇦 يوسف وجدة (@youssefhamdaouy) ١٠ يناير، ٢٠١٨
يوسف سيف كبير ومدرسة في التعليق الله يحفظك
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @youssefhamdaouy
شايف تريقة الناس على #يوسف_سيف مش مبرره لأن المذيع قال امبارح انه كان مريض وده اول ماتش يعلق عليه من فتره و باين جداا انه تعبان في طريقة كلامه ع اللاعبين و لخبطة الاسماء— التتش (@Mo7amedSa3d6) ١١ يناير، ٢٠١٨
حتى لو هو ماكنش عاجبنا قبل كده بس نحترمه يعني ع الاقل
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Mo7amedSa3d6
يوسف سيف من اوفى المعلقين القطريين وبذل عمره كله من اجلنا احنا المشاهرين بس العالم ما يعجبهم العجب الا الامام يا يوسف سيف الاسطوره #يوسف_سيف— حمد (@hamad_almadridi) ١٠ يناير، ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @hamad_almadridi