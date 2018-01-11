مغردون: #يوسف_سيف لا تعلق بعد الآن

استضاف فريق تشيلسي غريمه الارسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعبه "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أليكسيس سانشيز

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كان عنوانها الحذر في انتظار مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الإمارات في الـ24 من هذا الشهر.

ولم تمر المباراة مرور الكرام أمام المشاهد العربي، وخاصة بعد عودة المعلق الرياضي يوسف سيف عبر شبكة قنوات بي إن سبورت للتعليق على مبارة أمس والذي لم يكن موفقا كما قال بعضم.

وأصبح اسم سيف الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد انتهاء المباراة حاصدا اكثر من 11 ألف تغريدةعلى تويتر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Fact_Footba11 رسميآ : يوسف سيف معلقآ ديربى لندن بين أرسنال وتشيلسى غدآ فى ذهاب نصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية pic.twitter.com/Cd7kvdxfpw — معلومات كرة القدم (@Fact_Footba11) ٩ يناير، ٢٠١٨

وانقسم المغردون بشأن أداء المعلق، فمنهم من طالبه بالاعتزال وعدم التعليق بعد مباراة تشيلسي وأرسنال، ومنهم من نشر مقاطع فيديو من مباراة أمس تنتقد فيها طريقة تعليق سيف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @majo0o0d @seif_yousef مع كل الاحترام انصحك نصيحة لوجة الله لا عاد تقترب من مايكرفون التعليق لانك غير مؤهل بذالك ابدا المباراة في وادي وانت في وادي اخر الشي الرحيد الي بتكسبة وانت تعلق انك تكسب حسنات من المتابعين بارد مبرد #يوسف_سيف — majed al-ghaleb (@majo0o0d) ١٠ يناير، ٢٠١٨

وأما محبوه فقد اعتبروا ما قيل بحقه اهانة له ولتاريخه، ومن غير المقبول التطاول عليه، وطالبوه بالاستمرار متمنيين له النجاح الدائم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @0Laz09L0jazV4OX معلق كبير ومن يحاول التقليل منه فاهو ام حاقد او حاسد يوسف سيف من افضل المعلقين في الوطن العربي . — هلالي .. بمرتبة وزير (@0Laz09L0jazV4OX) ١١ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mo7amedSa3d6 شايف تريقة الناس على #يوسف_سيف مش مبرره لأن المذيع قال امبارح انه كان مريض وده اول ماتش يعلق عليه من فتره و باين جداا انه تعبان في طريقة كلامه ع اللاعبين و لخبطة الاسماء

حتى لو هو ماكنش عاجبنا قبل كده بس نحترمه يعني ع الاقل — التتش (@Mo7amedSa3d6) ١١ يناير، ٢٠١٨