لأول مرة في تاريخ السعودية: #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

موضوعات عديدة انشغل بها المغردون العرب اليوم أبرزها دخول النساء الملاعب السعودية للمرة الأولى، ونقاش حول المرشحين في الانتخابات المصرية في مارس/آذار، ومقاطعة بحرينية للسينما بعد ارتفاع أسعار التذاكر.

"لحظة تاريخية" في السعودية: #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

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دشن مغردون سعوديون حملة ترحيب على تويتر استعدادا لدخول النساء الملاعب الرياضية لأول مرة في تاريخ المملكة.

وتصدر هاشتاغ #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا في البلد، إذ ظهر في أكثر من 70 ألف تغريدة على مدار 12 ساعة الماضية.

وبالرغم من أن الهاشتاغ حمل رسالة إيجابية للسعوديات، إلا أن معارضو القرار استخدموه للتأكيد على ما وصفوه بـ"رفض" الشعب للخطوة، وحذروا من تضليل الهاشتاغ للمستخدمين حول الموقف السعودي الحقيقي تجاهها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

فكرة دخول النساء للملاعب ترفضها غالبية المجتمع السعودي لذا وكالعادة تم اللجوء للهشتاقات لإيهام الرأي العام أن الغالبية مع القرار ! — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١٢ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dr_almarof #الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب

ماذا يضيف للمرأة المسلمة العفيفه المحتشمة دخولها لـ ملاعب الرجال لمشاهده كرة قدم رجالية؟! (غير الإختلاط والفتن)؟!

يُسقِط الله عن المرأة خروجها لصلاة الجماعة وأنتم تخرجوها لتدخل ملاعب الرجال!!! — الفيصل. (@Dr_almarof) ١٢ يناير، ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، رأى البعض أن القرار جاء متأخراً، إذ يُسمح للسعوديات بالتجول في بعض الأماكن العامة كمراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، وهو ما لا يختلف كثيرا عن دخولهن الملاعب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mooony_itti النساء تذهب الاسواق وفيها رجال والمنتزهات وفيها رجال مسرحيات ومهرجانات جت عالملعب ؟ زي م نتجمع مع العايله ونشوفها بالتلفزيون مافيها شيء لو دخلنا الملعب شيء مو غريب كل دول العالم تسويه الا احنا والحمدلله صار عندنا وتحقق حلمنا وحلمي انا شخصيا😂😍💛

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب — مونْ الاتحاد 👑. (@mooony_itti) ١٢ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yy_q90 المراه جزء لا يتجزء من المجتمع وتستحق الثقه ليش نجي احنا نحرمها من كل شيء !

خلوها تحضر خلوها تغير جو .. خلوها تطلع من ضغوط الحياة وش هالعقول المتحجره ..!

#الشعب_يرحب_دخول_النساء_للملاعب — مآججد . (@yy_q90) ١٢ يناير، ٢٠١٨

في مصر: نقاش حول الإنتخابات في مارس/آذار

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أما في مصر، فدار النقاش حول الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار، في ظل إعلان حزب مصر العروبة ترشيح رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان لخوض الانتخابات.

وبالرغم من غياب أي تعليق رسمي من سامي عنان حول ترشحه، تداول المستخدمون الخبر عبر مواقع التواصل مقارنين بينه وبين المحامي المصري خالد علي الذي أكد استمراره في السباق الرئاسي أمس.

واتخذ الموضوع مركزا متقدما على تويتر، إذ انتشرت التعليقات والتحليلات على هاشتاغات تحمل أسماء المرشحين - #سامي_عنان، #خالد_على، و#سانتخب_السيسي_2018.

البحرينيونيهددون بـ#مقاطعة_السينما

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وننتقل إلى البحرين حيت اتجهت الأنظار نحو زيادة أسعار تذاكر السينما، الأمر الذي دفع المغردين لتدشين هاشتاغ #مقاطعة_السينما.

وعبر المستخدون عن رفضهم الكامل لأي زيادة في الأسعار، خاصة في إطار ارتفاع سعر البترول في الدولة الأسبوع الماضي، وأكدوا على استعدادهم لمقاطعة السينما لإظهار قوة المستهلك الاقتصادية وقدرته على التحكم بالعرض والطلب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @K_buhaila حكومة #البحرين تلقن الشعب دروسا كل يوم .. تعنى بعدم إهدار الأموال في أمور هامشية .. أجهزة إلكترونية .. سفر .. سيارة فارهة .. مطاعم راقية وغيرها الكثير .. زمن الرفاهية إنتهى .. والأيام الجميلة لن نعيشها أبدا .. وعليه يستوجب على الشباب الحفاظ على أموالهم قدر الإمكان#مقاطعه_السينما — خ بوهيلة (@K_buhaila) ١١ يناير، ٢٠١٨

ويأتي ذلك في إطار صرخات غاضبة في عدد من الدول العربية حول ارتفاع أسعار السلع الأساسية والظروف المعيشية المتردية التي يعيشها المواطنون، والتي سميت في الكثير منها بـ"احتجاجات الخبز".