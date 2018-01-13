الأهلي بطلا لكأس #السوبر_المصري و#حمله_تبليك_المشاهير_الفارغين في #السعودية

قضايا اليوم: فوز الأهلي بكأس السوبر المصري، وحملة لـتبليك "حظر/ بلوك" المشاهير "الفارغين" في السعودية، وعلاج للبرد في الكويت.

#السوبر_المصري

مصدر الصورة MAHMOUD KHALED Image caption الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري

نبدأ تقريرنا من بلاد الفراعنة من مصر حيث أقيمت أمس المباراة النهائية لكأس السوبر المصري والتي جمعت كل من الأهلي المصري والمصري البورسعيدي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدف وحيد سجله المغربي وليد أزارو في الشوط الإضافي الأول عقب نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وانتشر هاشتاغ #السوبر_المصري بشكل كبير حاصدا أكثر من 38 ألف تغريدة متصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر، وأكد خلالها المغردون على قوة الفريق الأهلي واستمراره في حصد الألقاب.

#حمله_تبليك_المشاهير_الفارغين

ومن مصر إلى المملكة العربية السعودية حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لـ"تبليك المشاهير الفارغين"، أي عمل "حظر/ بلوك" لحسابات قائمة من المشاهير وصفوا بـ"الفارغين".

ومع بدء الحملة أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حمله_تبليك_المشاهير_الفارغين الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 33 ألف تغريدة عبّر خلالها المستخدمون عن تأييدهم للحملة معتبرين أن المشاهير "الفارغين" خطر على المجتمع ويجب حظرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @obinahmed1 البعض من هؤلاء خطر على الامه السعوديه والعربيه والاسلاميه لا قيمه ولا قيم ولا مبادئ ولا فائده ولا حتى هدف في الحياه، همهم الاكبر ان اكون قدوه بتفاهتي ومن لا شي اكون مشهور،افعل السي وابرر لها بانها عمل صحيح بقول شف دوله فلانيه انت متخلف الى متى الجهل.#حمله_تبليك_المشاهير_الفارغين — bin ahmed (@obinahmed1) ١٣ يناير، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @S_dhilay نحن ضد استثمار الشهرة في الاضرار بمجتمعنا إن كان المشهور/ة لايعلم أن سطحيته خطر فهذه الحملة توعية وتبصره وان كان يعلم ومصر على تفاهته فهذا اصرار على الخطأ واستهانة بالمجتمع #حمله_تبليك_المشاهير_الفارغين — أ.سلوى الضلعي🇸🇦 (@S_dhilay) ١٢ يناير، ٢٠١٨

#علاج_البرد_زوجه_ثانيه

وأخيرا، نذهب إلى الكويت حيث انتشر هاشتاغ #علاج_البرد_زوجه_ثانيه والذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في دولة الكويت حاصدا أكثر من 70 ألف تغريدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولم يلقى هذا الهاشتاغ قبولا عند جميع المستخدمين، فمنهم من اعتبر الهاشتاغ اهانة للمرأة وأنوثتها ومنهم من قال إن المرأة ليست بسِلعة او غرض "للتدفئه".