#الأهلي بطلا لكأس #السوبر_المصري و#حمله_تبليك_المشاهير_الفارغين في #السعودية
قضايا اليوم: فوز الأهلي بكأس السوبر المصري، وحملة لـتبليك "حظر/ بلوك" المشاهير "الفارغين" في السعودية، وعلاج للبرد في الكويت.
#السوبر_المصري
نبدأ تقريرنا من بلاد الفراعنة من مصر حيث أقيمت أمس المباراة النهائية لكأس السوبر المصري والتي جمعت كل من الأهلي المصري والمصري البورسعيدي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدف وحيد سجله المغربي وليد أزارو في الشوط الإضافي الأول عقب نهاية الشوطين الأصليين بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وانتشر هاشتاغ #السوبر_المصري بشكل كبير حاصدا أكثر من 38 ألف تغريدة متصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر، وأكد خلالها المغردون على قوة الفريق الأهلي واستمراره في حصد الألقاب.
#حمله_تبليك_المشاهير_الفارغين
ومن مصر إلى المملكة العربية السعودية حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لـ"تبليك المشاهير الفارغين"، أي عمل "حظر/ بلوك" لحسابات قائمة من المشاهير وصفوا بـ"الفارغين".
ومع بدء الحملة أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حمله_تبليك_المشاهير_الفارغين الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 33 ألف تغريدة عبّر خلالها المستخدمون عن تأييدهم للحملة معتبرين أن المشاهير "الفارغين" خطر على المجتمع ويجب حظرهم.
#علاج_البرد_زوجه_ثانيه
وأخيرا، نذهب إلى الكويت حيث انتشر هاشتاغ #علاج_البرد_زوجه_ثانيه والذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في دولة الكويت حاصدا أكثر من 70 ألف تغريدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ولم يلقى هذا الهاشتاغ قبولا عند جميع المستخدمين، فمنهم من اعتبر الهاشتاغ اهانة للمرأة وأنوثتها ومنهم من قال إن المرأة ليست بسِلعة او غرض "للتدفئه".